Кто в этом году получит премию «Золотой граммофон»

В этом году церемония пройдет в 29-й раз. А своими выступлениями зрителей порадуют Сергей Лазарев, Дима Билан, Artik&Asti, Слава, Ирина Дубцова, Владимир Пресняков, Ханна, Денис Клявер, Дмитрий Колдун, Reflex, Александр Панайотов, Стас Пьеха и Гузель Хасанова, Александр Шоуа и другие звезды.

Сегодня «Золотой Граммофон» - это не просто музыкальное событие, а грандиозный праздник, пропитанный предновогодним настроением и в то же время один из самых известных музыкальных брендов своего времени.

А ты уже купил билеты на этот концерт?