Кто в этом году получит премию «Золотой граммофон»

Уже 12 декабря состоится церемония вручения самой престижной музыкальной награды России – «Золотой Граммофон». Она пройдет в «ВТБ Арене» и соберет самых популярных современных исполнителей.
«Золотой Граммофон» вручается по годовым итогам одноименного хит-парада на радиостанции «Русское Радио». Песня, которая в течение года продержалась на вершине чарта, приносит своему исполнителю заветную статуэтку и всенародное признание. Ведь «Золотой Граммофон» - это главный показатель популярности артиста.
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Дима Билан. Фото: Global Look Press
В этом году церемония пройдет в 29-й раз. А своими выступлениями зрителей порадуют Сергей Лазарев, Дима Билан, Artik&Asti, Слава, Ирина Дубцова, Владимир Пресняков, Ханна, Денис Клявер, Дмитрий Колдун, Reflex, Александр Панайотов, Стас Пьеха и Гузель Хасанова, Александр Шоуа и другие звезды.
Сегодня «Золотой Граммофон» - это не просто музыкальное событие, а грандиозный праздник, пропитанный предновогодним настроением и в то же время один из самых известных музыкальных брендов своего времени.
А ты уже купил билеты на этот концерт?
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