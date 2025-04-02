Судьба экстрасенса Закировой: помогла выйти замуж Собчак, исцелила Боню, отказалась от миллионов в Америке

29 марта ушла из жизни победительница четвертого сезона «Битвы экстрасенсов» Турсуной Закирова.

Вечером того же дня женщина потеряла сознание. Ее сын вызвал скорую. Сама ясновидящая умерла уже в больнице. Женщине было 68 лет. Она считалась самой возрастной участницей «Битвы…».

Экстрасенс до последнего занималась благотворительностью, также помогала людям с помощью своего дара. Вероятно, не без ее вмешательства Ксения Собчак наладила свою личную жизнь.

Как у Турсуной Закировой появился дар

Турсуной Закирова — таджикская ясновидящая и народный целитель — известна как победительница четвертого сезона шоу «Битва экстрасенсов». Уроженка города Кайраккум, она была названа в честь бабушки согласно таджикской традиции передачи имен предков следующим поколениям.

Детство Турсуной прошло в Чкаловске, и в ту пору она ничем не выделялась среди сверстников. Однако с возрастом проявился ее дар ясновидения, унаследованный от бабушки.

После школы Турсуной работала продавцом мяса, а в 18 лет вышла замуж. Она прожила с мужем 27 лет и родила троих детей. Также у нее осталось восемь внуков.

И как экстрасенс победила свои болезни

В 24 года у молодой женщины диагностировали рак груди. Однако она отказалась от предложенной операции и решила лечиться самостоятельно, веря в силу молитвы и внутренней борьбы. После 14 лет сражения с коварной болезнью врачи признали ее выздоровление чудом.

Выздоровев, Турсуной стала помогать людям, используя свои способности. После смерти матери сильный стресс стал катализатором раскрытия ее дара в полную силу. Именно в это время она приобрела свои атрибуты — четки и нож, которые использовала и в шоу «Битва экстрасенсов».