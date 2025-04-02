Судьба экстрасенса Закировой: помогла выйти замуж Собчак, исцелила Боню, отказалась от миллионов в Америке

29 марта ушла из жизни победительница четвертого сезона «Битвы экстрасенсов» Турсуной Закирова.
Вечером того же дня женщина потеряла сознание. Ее сын вызвал скорую. Сама ясновидящая умерла уже в больнице. Женщине было 68 лет. Она считалась самой возрастной участницей «Битвы…».
Экстрасенс до последнего занималась благотворительностью, также помогала людям с помощью своего дара. Вероятно, не без ее вмешательства Ксения Собчак наладила свою личную жизнь.
Как у Турсуной Закировой появился дар
Турсуной Закирова — таджикская ясновидящая и народный целитель — известна как победительница четвертого сезона шоу «Битва экстрасенсов». Уроженка города Кайраккум, она была названа в честь бабушки согласно таджикской традиции передачи имен предков следующим поколениям.
Детство Турсуной прошло в Чкаловске, и в ту пору она ничем не выделялась среди сверстников. Однако с возрастом проявился ее дар ясновидения, унаследованный от бабушки.
После школы Турсуной работала продавцом мяса, а в 18 лет вышла замуж. Она прожила с мужем 27 лет и родила троих детей. Также у нее осталось восемь внуков.
И как экстрасенс победила свои болезни
В 24 года у молодой женщины диагностировали рак груди. Однако она отказалась от предложенной операции и решила лечиться самостоятельно, веря в силу молитвы и внутренней борьбы. После 14 лет сражения с коварной болезнью врачи признали ее выздоровление чудом.
Выздоровев, Турсуной стала помогать людям, используя свои способности. После смерти матери сильный стресс стал катализатором раскрытия ее дара в полную силу. Именно в это время она приобрела свои атрибуты — четки и нож, которые использовала и в шоу «Битва экстрасенсов».
В своей работе Турсуной Закирова использовала нож. Фото: телеканал ТНТ
В трудное время, после смерти матери, Турсуной Закирова снова тяжело заболела, у нее отнялись ноги. Несмотря на боль и плохое самочувствие, она продолжала принимать всех нуждающихся в помощи. Параллельно с исцелением других экстрасенс выздоравливала и сама.
На основе личного опыта борьбы с раком и своих способностей целителя Турсуной Закирова написала книгу с народными рецептами и советами о питании и изменении образа жизни для больных.
Турсуной Закирова в шоу «Битва экстрасенсов»
Турсуной прославилась в 2008 году, приняв участие в четвертом сезоне шоу «Битва экстрасенсов». Ее необычная внешность и простота в общении поначалу вызвали скептицизм, но зрители быстро убедились в ее паранормальных способностях.
Целительница успешно прошла отборочное испытание «Ширма», «увидев» спрятанного тучного мужчину, поедающего хот-доги. Также Турсуной заметила экстрасенсорные способности у певицы Натальи Ионовой (Глюк’оzа), которая также принимала участие в выпуске проекта. Кроме того, Закирова продемонстрировала поразительную ловкость и умение обращаться с ножом.
Турсуной стала финалисткой и победила, получив поддержку более 70% зрителей. Она утверждала, что предвидела свою победу еще до начала шоу.
«Я видела сон, в котором сидела первая с краю, а рядом — финалисты предыдущего сезона «Битвы экстрасенсов». Также мне не раз снилось, что на меня надевают корону», — признавалась целительница.
Турсуной Закирова на шоу «Битва экстрасенсов». Фото: телеканал ТНТ
Как Турсуной Закирова помогла задержать преступника
После победы Турсуной продолжила работать с людьми, а однажды даже оказала помощь правоохранительным органам в поимке убийцы девушки из Кайраккума. Тогда женщина отправилась на место преступления вместе со стражами порядка. Это место Турсуной и подсказала полицейским. Поначалу бандит ни в чем не сознавался, однако экстрасенс нашла на него управу.
«А после того, как во время транса я напала на него с кулаками, то он через 30 минут на очередном допросе во всем признался, — рассказывала Турсыной в интервью таджикскому изданию Asia-Plus.
— Как мне стало известно, милиция задержала директора школы, где училась убитая, и он был основным подозреваемым. Однако после того как следствию понадобилось мое вмешательство, все встало на свои места».
И помогла с замужеством Ксении Собчак
Турсуной сыграла свою роль и в судьбе наших некоторых звезд. Правда, она категорически отказывалась называть селебрити так. Вероятно, не без ее помощи Ксения Собчак устроила свою личную жизнь.
Турсуной Закирова. Фото: телеканал ТНТ
«Например, на расстоянии я предсказала Ксении Собчак, по ее же просьбе, что пока она не изменит свой характер, не выйдет замуж. Также я исцеляла Викторию Боню, Сати Казанову и других знаменитостей, которые считают себя звездами. Но я так не считаю и им говорила об этом. Звезды находятся на небе, а мы все на земле», — признавалась женщина в беседе с Asia-Plus.
Это интервью Турсуной давала еще в 2011 году. А в 2013-м Собчак стала встречаться с актером Максимом Виторганом, вышла за него замуж и родила сына Платона. Правда, потом ушла от супруга к режиссеру Константину Богомолову, но это уже не вина Закировой.
По словам экстрасенса, за ее дар ей сулили богатые дары, однако женщина осталась на родине.
«Меня приглашали в Америку, предлагали миллионы долларов, чтобы я работала на них. А там, где большие деньги, там всегда проблемы, — отмечала женщина. — Если говорить и верить, что все будет хорошо, то так оно и будет, все должны верить в святое и в самое лучшее».
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