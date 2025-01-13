Собчак в кружевном бра, Ивлеева — с большим декольте, Муцениеце — в свитере с зимним орнаментом: какие тренды в одежде задавали звезды на Новый год

В Новый год отечественные звезды тоже задавали тренды. Как одеваться, чтобы твой образ запомнили подписчики и не только? Давайте вспомним, каким нарядам отдавали предпочтение наши селебрити в новогодние праздники.
Ксения Собчак с мужем — в черном
Скорее всего, Ксения Собчак встретила Новый год с мужем в ресторане, о чем свидетельствует интерьер на фото. Она надела черное платье с глубоким декольте, под которым скрывалось черное кружевное бра. Сверху платья — черный приталенный жакет. Шею Ксении украсило колье.
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: соцсети
Образ Ксении чем-то напоминает автору этих строк даму пик. Впрочем, такое сравнение напрашивается само собой не только из-за лука.
Лера Кудрявцева — с открытыми плечами
Лера Кудрявцева вела новогодний вечер вместе с Андреем Малаховым. Для праздника она выбрала юбку в пол и свитшот с открытыми плечами в пайетках.
Лера Кудрявцева и Андрей Малахов. Фото: соцсети
Валерия — в мини-платье
Валерия в новогодние дни делилась фотографиями с «Шоу Воли», где она запечатлена со своим любимым мужем Иосифом Пригожиным. Для этого она выбрала мини-платье в пайетках, которое выгодно подчеркивало стройные ноги певицы.
Валерия и Иосиф Пригожин на съемках шоу Павла Воли. Фото: соцсети Валерии
При такой безупречной фигуре артистка, к тому же занимающаяся йогой, несомненно, может позволить себе мини.
Анна Семенович — на катке
Анна Семенович на новогодних каникулах показала видео, где она катается на коньках. Как вы помните, певица раньше профессионально занималась фигурным катанием.
На каток артистка надела черную дубленку свободного кроя и такого же оттенка шапочку бини.
Анна Семенович. Фото: соцсети Анны Семенович
Агата Муцениеце с новым возлюбленным
Актриса Агата Муцениеце продемонстрировала, как встречает Новый год со своим новым возлюбленным, аккордеонистом-виртуозом Петром Дрангой. Агата надела широкие джинсы с высокой посадкой и укороченный свитер оттенка капучино с теплым зимним орнаментом. На Петре — белая рубашка, а сверху кардиган цвета слоновой кости.
Агата Муцениеце и Петр Дранга. Фото: соцсети Агаты Муцениеце
Пара отпраздновала праздник в компании друзей, среди которых были актриса Наталья Земцова и актер Гела Месхи. Ходят слухи, что Земцова и Месхи встречаются с конца прошлого года.
Новый конфуз Насти Ивлеевой
Ведущая и блогер Анастасия Ивлеева встретила Новый год со своим новым супругом Филиппом Бегаком. Одета она была в черный бархатный жакет, наброшенный на белое боди. Надо сказать, что, выбрав такой наряд, Настя выгодно подчеркнула свою пышную грудь.
Настя поздравила своих подписчиков и с Рождеством. Однако не обошлось без казуса.
Анастасия Ивлеева и Филипп Бегак. Фото: соцсети
«Христос воскрес!» — написала Анастасия.
Поняв, что поспешила, она быстро удалила пост и написала правильные слова.
Ольга Бузова на романтической волне
Ольга Бузова не стала откладывать поиски второй половины на потом и похвасталась подписчикам результатами этих поисков.
Певица опубликовала видео из высокогорного курорта «Красная Поляна» в Сочи, где она отправилась на свидание с неизвестным мужчиной. При этом Ольга выбрала демократичный стиль в одежде — джинсы и свитер с открытыми плечами.
Ольга Бузова с новым возлюбленным. Фото: соцсети
«Ну мой», — подписала видео звезда, скрыв лицо спутника изображением льва. Впрочем, бдительные подписчики уже рассекретили личность кавалера телеведущей. Им якобы оказался юрист Роман Литаров.
Как говорится, поживем-увидим, действительно ли этот мужчина сможет осчастливить Ольгу.
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