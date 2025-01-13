Собчак в кружевном бра, Ивлеева — с большим декольте, Муцениеце — в свитере с зимним орнаментом: какие тренды в одежде задавали звезды на Новый год

В Новый год отечественные звезды тоже задавали тренды. Как одеваться, чтобы твой образ запомнили подписчики и не только? Давайте вспомним, каким нарядам отдавали предпочтение наши селебрити в новогодние праздники.

Ксения Собчак с мужем — в черном

Скорее всего, Ксения Собчак встретила Новый год с мужем в ресторане, о чем свидетельствует интерьер на фото. Она надела черное платье с глубоким декольте, под которым скрывалось черное кружевное бра. Сверху платья — черный приталенный жакет. Шею Ксении украсило колье.