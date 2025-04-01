Цымбалюк-Романовская скрывает отца дочери: «Чтобы не делить ребенка»

46-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская сумела удивить поклонников так же, как это сделала в свое время 53-летняя фигуристка Маргарита Дробязко. Дело в том, что обе согласились на позднюю беременность и роды. И у обеих родились дочки. Если жена Повиласа Ванагаса рассекретила имя малышки, ее назвали Николиной, то Виталина Цымбалюк-Романовская пока держит в секрете, какое имя она дала дочери. Хотя поэтесса Любовь Воропаева, которая близко дружит с бывшей женой Армена Джигарханяна, намекнула, что знает, какое имя та выбрала для малышки.

Пианистке удавалось всю беременность скрывать от поклонников то, что она станет мамой. Рожала Виталина сама, в распоряжении журналистов оказались снимки из роддома, на которых экс-жена народного артиста СССР была запечатлена в родблоке.