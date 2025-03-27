Наследство Алексея Веселкина: квартира в престижном районе Москвы и передачи для детей

Еще одна потеря для творческого сообщества. Не стало актера и теле- и радиоведущего Алексея Веселкина. Жизнь этого харизматичного и остроумного человека унес рак. Этот диагноз ему поставили больше года назад.
Энергии Алексея хватало на все. Он много лет отдал родному театру РАМТ, снимался в кино, вел программы на телевидении и на радио «Маяк».
Роли Алексея Веселкина в кино и театре
Алексей окончил Театральное училище им. Щукина. Сразу после окончания вуза он попал в труппу Центрального детского театра (сейчас РАМТ). Там он прослужил больше сорока лет, перевоплощался в сотни персонажей в постановках «Алые паруса», «Горе от ума», «Король Лир», «Ловушка № 46» и так далее. А в спектакле «Эраст Фандорин» Алексей Веселкин играл в тандеме вместе с сыном.
Что касается кино, то впервые Алексей снялся в детском фильме «Поле перейти», затем играл в лентах «Вера, надежда, любовь», «Все начинается с любви», «Два гусара», «Егорка».
Из современных фильмов и сериалов на его счету такие громкие проекты, как «Не родись красивой», «Кулагин и партнеры», «Русские в городе ангелов», «Скрытые мотивы».
Также Алексей был замечательным ведущим, которого знают по передачам «Будильник», «АБВГДейка», «Детский час», «До 16 и старше», «50х50».
Алексей Веселкин. Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press
Где жил Алексей Веселкин и его семья
Несмотря на столь солидный творческий опыт, был ли он богатым человеком?
Алексей Веселкин со своей семьей жил в квартире на Пятницком шоссе, в столичном районе Митино, в которой и прошли его последние часы.
Ни о каких особняках Алексея речи не шло, большого наследства он не нажил. Во всяком случае, официально об этом ничего не известно.
Главное наследство Алексея — его родные и близкие, роли в спектаклях и фильмах, теле- и радиопередачи.
У Алексея была очень дружная семья. История его любви с женой Татьяной длится с 1988 года. В августе 1990 года у супругов родился сын Алексей, который впоследствии тоже стал актером, спустя еще десять лет — дочь Анастасия.
В 2017 году на свет появилась внучка Соня — большая радость для всей семьи.
Алексей Веселкин. Фото: Геннадий Усоев / Global Look Press
Голос «Маяка»
Большой потерей уход Алексея стал и для его коллег по цеху на радио «Маяк». Некоторые из них буквально плачут в прямом эфире. Алексей Веселкин последние годы вел детскую программу «Хочу все знать», в которой интересно и увлекательно рассказывал детям и взрослым о каких-то занимательных научных фактах. Слушатели запомнят его как очень позитивного человека, который умел прогонять грусть за порог.
Друг Алексея Веселкина и коллега по радио «Маяк» — Сергей Стиллавин — говорит, что он до последнего хотел работать, говорил о новых идеях, хотя при этом уже еле держался.
Как признаются близкие артиста, последнее время он любил смотреть в окно своей квартиры, которое выходило в парк, и иногда включал записи старых радиоэфиров на «Маяке». Его голоса им будет очень не хватать!
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