Наследство Алексея Веселкина: квартира в престижном районе Москвы и передачи для детей

Еще одна потеря для творческого сообщества. Не стало актера и теле- и радиоведущего Алексея Веселкина. Жизнь этого харизматичного и остроумного человека унес рак. Этот диагноз ему поставили больше года назад.

Энергии Алексея хватало на все. Он много лет отдал родному театру РАМТ, снимался в кино, вел программы на телевидении и на радио «Маяк».

Роли Алексея Веселкина в кино и театре

Алексей окончил Театральное училище им. Щукина. Сразу после окончания вуза он попал в труппу Центрального детского театра (сейчас РАМТ). Там он прослужил больше сорока лет, перевоплощался в сотни персонажей в постановках «Алые паруса», «Горе от ума», «Король Лир», «Ловушка № 46» и так далее. А в спектакле «Эраст Фандорин» Алексей Веселкин играл в тандеме вместе с сыном.

Что касается кино, то впервые Алексей снялся в детском фильме «Поле перейти», затем играл в лентах «Вера, надежда, любовь», «Все начинается с любви», «Два гусара», «Егорка».

Из современных фильмов и сериалов на его счету такие громкие проекты, как «Не родись красивой», «Кулагин и партнеры», «Русские в городе ангелов», «Скрытые мотивы».

Также Алексей был замечательным ведущим, которого знают по передачам «Будильник», «АБВГДейка», «Детский час», «До 16 и старше», «50х50».