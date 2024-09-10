Муж Нелли Ермолаевой Алексей Смагажевский — об особняке за 40 миллионов рублей: «Сложно было выстроить дом по древнеиндийской науке»

Нелли Ермолаева многим знакома по проекту «Дом-2». Она вела разные шоу, а вот построить личную жизнь ей удалось не так давно. Уже год бизнесвумен строит отношения с коучем Алексеем Смагажевским. У Нелли есть сын Мирон от прошлых отношений, а у ее избранника есть ребенок от другой женщины. Не так давно они захотели расшириться и начали строить дом. Однако к 1 сентября завершить ремонт они не успели. Пара уже потратила больше 40 миллионов рублей на это жилье. На этот раз муж Ермолаевой рассказал о доме.

По его словам, сроки переезда сдвинулись, поэтому они въедут в особняк через два месяца. Но он рад, что дом получился стильным.

«Наш дом выполнен в стиле Shale hi-tech, он с большими панорамными окнами, чтобы в нем было как можно больше естественного света. Дом одноэтажный, но под крышей мы сделали мансарду для просмотра кино и проведения духовных практик», — сказал Алексей, пишет «СтарХит».

Он добавил, что они с Нелли из-за ремонта не ссорились. По его словам, секрет в том, что они смотрят в одном направлении. Смагажевский подчеркнул, что вкусы у них схожи, а многое для дома они выбирали вместе. Он заверил, что хоть и были некоторые проблемы, прораб все смог быстро решить.

«Кстати, мы не ругались, даже наоборот, стройка сплотила нас. Мы с Нелли выбирали все вместе, да и вкусы у нас схожи. Самым сложным было выстроить дом согласно древнеиндийской науке об архитектуре Васту-шастра», – отметил муж Нелли.