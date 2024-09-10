Муж Нелли Ермолаевой Алексей Смагажевский — об особняке за 40 миллионов рублей: «Сложно было выстроить дом по древнеиндийской науке»

По его словам, сроки переезда сдвинулись, поэтому они въедут в особняк через два месяца. Но он рад, что дом получился стильным.
«Наш дом выполнен в стиле Shale hi-tech, он с большими панорамными окнами, чтобы в нем было как можно больше естественного света. Дом одноэтажный, но под крышей мы сделали мансарду для просмотра кино и проведения духовных практик», — сказал Алексей, пишет «СтарХит».
Он добавил, что они с Нелли из-за ремонта не ссорились. По его словам, секрет в том, что они смотрят в одном направлении. Смагажевский подчеркнул, что вкусы у них схожи, а многое для дома они выбирали вместе. Он заверил, что хоть и были некоторые проблемы, прораб все смог быстро решить.
«Кстати, мы не ругались, даже наоборот, стройка сплотила нас. Мы с Нелли выбирали все вместе, да и вкусы у нас схожи. Самым сложным было выстроить дом согласно древнеиндийской науке об архитектуре Васту-шастра», – отметил муж Нелли.
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