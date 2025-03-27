Умер актер и телеведущий Алексей Веселкин

Умер известный теле- и радиоведущий, шоумен и актер Алексей Веселкин. Ему было 63 года.

Он скончался в своей квартире в Митино. Тело Алексея Веселкина обнаружила его супруга поздно вечером 26 марта. Женщина вызвала скорую помощь, но врачам оставалось лишь констатировать факт смерти Алексея Веселкина.

Как сообщается, причиной смерти Алексея Веселкина стали осложнения, развившиеся на фоне лейкоза. Алексей Веселкин больше года боролся с онкологическим заболеванием крови. И по свидетельствам его коллег, он верил в то, что вылечится и вернется к работе на радиостанции «Маяк».

«Леша очень мужественно и с верой в победу с этим злом боролся. До последней недели говорил, что после очередной химии надо набираться сил и возвращаться к нормальной жизни», — написал в личном блоге радиоведущий Сергей Стиллавин.

Алексей Веселкин — заслуженный артист России, он сыграл больше тридцати ролей на сцене. Но большинству поклонников Алексей Веселкин запомнился как искрометный и позитивные телеведущий таких культовых программ, как «До 16 и старше» и «Царь горы».

По материалам телеграм-канала Baza