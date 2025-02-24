19-летняя невеста Григория Лепса хочет сшить для себя три свадебных платья по своему дизайну

Григорий Лепс, известный российский певец, успел сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной Авроре Кибе. Однако, несмотря на желание артиста как можно скорее узаконить отношения, паре предстоит немного подождать, так как Аврора продолжает обучение в Лондонском колледже моды, где изучает дизайн.

Впрочем, свадьба может состояться значительно раньше, чем планировалось изначально. Аврора, прожив в Великобритании всего шесть месяцев, приняла решение вернуться в Россию и продолжить обучение в одном из московских университетов. Она рассматривает возможность поступления в Британскую высшую школу дизайна, но окончательного решения пока не приняла.

Планируя свадьбу, Аврора уже задумывается о дизайне свадебных платьев, которые она намерена создать самостоятельно, хотя допускает помощь профессиональных дизайнеров. Кроме того, она делится секретами поддержания стройности, рассказывая о своем режиме питания, состоящем из двух приемов пищи в день. Для свадьбы Аврора хочет сшить три разных платья.

Она также призналась, что весит всего 41 кг и хотела бы прибывать 5 килограммов. Ранее избранница Григория Лепса говорила, что страдала от расстройства пищевого поведения и даже падала в обмороки, а ее вес опускался до 35 килограммов.

Григорий Лепс открыто заявляет о своем желании не только вступить в официальный брак с Авророй, но и заключить церковный союз. Артист мечтает о детях и верит, что сможет сделать свою избранницу счастливой, несмотря на значительную разницу в возрасте и опыте.