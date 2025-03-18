Две квартиры в центре Москвы, дом в Болгарии: какое наследство оставил Бедрос Киркоров

Ушел из жизни знаменитый певец, народный артист России Бедрос Киркоров. Причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность. Когда-то, в далеком 2012 году, автор этих строк беседовала с Бедросом Филипповичем на пляже в Одессе.
И он в разговоре со мной озвучил принцип, которого придерживался всю жизнь: «Сделал добро — брось его в море». Сделанное добро возвращалось искрометному артисту сторицей.
Как Бедрос Киркоров помог слепому мальчику
Певец нередко принимал участие в благотворительных концертах перед ветеранами Великой Отечественной войны и собирал средства на памятники героям. Кроме того, более 30 лет назад Киркоров-старший стал заниматься фестивалями и помогать талантливым детям раскрыть свой потенциал.
В интервью «Комсомольской правде» Бедрос Киркоров рассказывал, как порой ему звонили родители юных талантов и просили не оставлять их чад без внимания. Тогда певец обращался в высокие инстанции, и проблема решалась сама собой. Однажды таким образом он помог ребенку, который действительно нуждался в протекции влиятельных взрослых.
«Был один слепой мальчик из Самары, 12 лет, он на 12 языках поет и песни сам пишет, но возможности приехать нет. Тогда я связался с Дианой Гурцкой, сказал ей, что есть у нас слепой мальчик и надо помочь — она дала согласие, — вспоминал Бедрос Киркоров в интервью «КП».
— Мальчик спел, а в зале оказалась женщина-бизнесмен, она ему трехкомнатную квартиру подарила. Через неделю пошли в китайском посольстве выступать, так он специально для китайского посольства выучил песню на китайском языке. Он пел, а посол говорит: «Я хочу с тобой пятилетний договор подписать: 5 лет я плачу за твое обучение». Вот такой талант».
Бедрос Киркоров. Фото: Global Look Press
Какой недвижимостью владел Бедрос Киркоров
Бедрос Киркоров поступил благородно и при разводе с женой Людмилой. Как рассказывал друг артиста, в свое время Кироков-старший с супругой покупали две квартиры в Великом Новгороде и договорились, что одна будет оформлена на Людмилу, а другая — на него.
Но впоследствии Бедрос узнал, что супруга переоформила на него и вторую недвижимость. Разгневавшись, он хотел вернуть себе жилье, но сын Филипп Киркоров уговорил его оставить все Людмиле.
Когда Бедрос Киркоров разводился с супругой, в прессу попала информация о его недвижимости.
Так выяснилось, что он владел двумя московскими квартирами на Земляном Валу, домом в Болгарии, домом и двумя квартирами в Новгороде, которые впоследствии отошли супруге.
Бедрос Киркоров проводил много времени в особняке сына
Но, конечно, немало времени проводил в роскошном особняке сына, площадью более 1000 кв. м, стоимость которого риелторы оценили в 12 миллионов долларов. У Бедроса Филипповича там имелись свои отдельные «апартаменты» с гардеробными и ванными комнатами.
Бедрос Киркоров с сыном Филиппом и внуками. Фото: Global Look Press
А сам роскошный дом Филиппа Киркорова располагается в Мякининской пойме Москвы-реки.
На участке земли также можно увидеть бассейн, сауну, личный спортзал, теннисный корт, который зимой превращался в каток, и даже часовню! Также там обустроили выход на семейный пляж, где, конечно, загорал и сам Бедрос Киркоров.
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