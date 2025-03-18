Две квартиры в центре Москвы, дом в Болгарии: какое наследство оставил Бедрос Киркоров

Ушел из жизни знаменитый певец, народный артист России Бедрос Киркоров. Причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность. Когда-то, в далеком 2012 году, автор этих строк беседовала с Бедросом Филипповичем на пляже в Одессе.

И он в разговоре со мной озвучил принцип, которого придерживался всю жизнь: «Сделал добро — брось его в море». Сделанное добро возвращалось искрометному артисту сторицей.

Как Бедрос Киркоров помог слепому мальчику

Певец нередко принимал участие в благотворительных концертах перед ветеранами Великой Отечественной войны и собирал средства на памятники героям. Кроме того, более 30 лет назад Киркоров-старший стал заниматься фестивалями и помогать талантливым детям раскрыть свой потенциал.

В интервью «Комсомольской правде» Бедрос Киркоров рассказывал, как порой ему звонили родители юных талантов и просили не оставлять их чад без внимания. Тогда певец обращался в высокие инстанции, и проблема решалась сама собой. Однажды таким образом он помог ребенку, который действительно нуждался в протекции влиятельных взрослых.