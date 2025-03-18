Степан Меньщиков из «Дома-2» заявил, что не стал бы изменять с Лерчек: «Я бы удержался»

В недавнем интервью звезда проекта «Дом-2» Степан Меньщиков порассуждал о том, стал бы он изменять своей возлюбленной, если бы оказался на месте Натана в шоу «Звезды в Джунглях». Певец не устоял перед блогершей Лерчек, которая успела развестись с мужем.

Сам Натан, будучи еще женатым, уединялся с эффектной брюнеткой, и вел себя так, словно он холостяк.

Позже Натан заявил, что для него Лерчек только подруга, он ее уважает, но хочет наладить отношения с женой, которая родила ему двух сыновей.

Степана Меньщикова спросили о том, смог бы он устоять перед чарами красавиц, если бы оказался на месте Натана. При условии, что дома его ждала бы жена с детьми.