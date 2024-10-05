Валерий Леонтьев в новогоднюю ночь выступит в Дубае для поклонников из России

Звезды уже вовсю готовятся блеснуть своим вокалом перед поклонниками в новогоднюю ночь. В модных заведениях Москвы выступят Анна Асти и Полина Гагарина.

А вот Валерий Леонтьев, Владимир Кузьмин и Люся Чеботина отправятся развлекать состоятельных россиян в Дубай.

Гонорары за выступления в новогоднюю ночь у артистов на порядок выше, чем в обычное время. Что касается Валерия Леонтьева, то появление его на частном концерте обойдется в 6 миллионов рублей. А вот пение Валерия Леонтьева в Новый год оценивается, по данным kp.ru, в десять миллионов рублей.

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Гораздо скромнее выглядит Владимир Кузьмин, гонорары которого в обычное время составляют 2, 5 миллиона рублей, а в Новый год — в два раза выше.

Примерно столько же за свои концерты берет и Люся Чеботина.