Владимир Пресняков: «Я хотел бы попросить журналистов подарить мне носочки»

Владимир Пресняков. Фото: пресс-служба премии «Виктория»

В кулуарах премии «Виктория» певец пребывал в хорошем настроении и шутил с представителями СМИ.

Гостем музыкальной премии «Виктория», прошедшей в первый день весны, стал певец Владимир Пресняков. В кулуарах события он пообщался с журналистами и был остроумен как никогда.

Приводим вам разговор Владимира с представителями СМИ практически без купюр!

«Главное — чтобы все были живы-здоровы!»

— Недавно страна отметила 23 Февраля. Кого вы бы могли назвать батей русской песни?

— Иосифа Кобзона.

— У вас 29 марта день рождения! Что бы вы хотели получить в подарок?

— Я хотел бы попросить всех журналистов собраться и чтобы каждый из вас сделал мне какой-то подарок. Кто-то — цепочки, кто-то — носочки, а то вы подходите, что-то спрашиваете и ничего не дарите никогда!

А вообще, главное, чтобы все были живы-здоровы, у нас был мир, а все остальное — делайте все что хотите! Главное — голыми не ходите.

— А что планируете подарить жене на 8 Марта?

— Я непросто к этому отношусь, потому что жду подарков от нее на 23 Февраля.

Владимир Пресняков. Фото: пресс-служба премии «Виктория»

«Я на суммы не играю»

— Мы знаем, что вы любите играть в нарды. На что играете?

— На раздевание.

— А кто чаще проигрывает?

— Я.

— То есть получается, что на вас ничего не остается…

— Разве что носки.

— А какую самую большую сумму вы проигрывали?

— Я на суммы не играю.

Владимир Пресняков. Фото: пресс-служба премии «Виктория»

— То есть получается, что Наталья всегда выигрывает, и вы ее еще не раздели …

— Получается, что да. Не раздел.

В конце беседы ироничный Владимир обратился ко всем журналисткам:

«Я хочу поздравить вас всех с наступающим 8 Марта. Будьте счастливы, здоровы, любви вам! Я идеальный во всех отношениях! Добрый, щедрый и веселый!»

Как говорится, с этим не поспоришь!

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