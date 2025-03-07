Владимир Пресняков: «Я хотел бы попросить журналистов подарить мне носочки»

Гостем музыкальной премии «Виктория», прошедшей в первый день весны, стал певец Владимир Пресняков. В кулуарах события он пообщался с журналистами и был остроумен как никогда.
Приводим вам разговор Владимира с представителями СМИ практически без купюр!
«Главное — чтобы все были живы-здоровы!»
— Недавно страна отметила 23 Февраля. Кого вы бы могли назвать батей русской песни?
— Иосифа Кобзона.
— У вас 29 марта день рождения! Что бы вы хотели получить в подарок?
— Я хотел бы попросить всех журналистов собраться и чтобы каждый из вас сделал мне какой-то подарок. Кто-то — цепочки, кто-то — носочки, а то вы подходите, что-то спрашиваете и ничего не дарите никогда!
А вообще, главное, чтобы все были живы-здоровы, у нас был мир, а все остальное — делайте все что хотите! Главное — голыми не ходите.
— А что планируете подарить жене на 8 Марта?
— Я непросто к этому отношусь, потому что жду подарков от нее на 23 Февраля.
Владимир Пресняков. Фото: пресс-служба премии «Виктория»
«Я на суммы не играю»
— Мы знаем, что вы любите играть в нарды. На что играете?
— На раздевание.
— А кто чаще проигрывает?
— Я.
— То есть получается, что на вас ничего не остается…
— Разве что носки.
— А какую самую большую сумму вы проигрывали?
— Я на суммы не играю.
Владимир Пресняков. Фото: пресс-служба премии «Виктория»
— То есть получается, что Наталья всегда выигрывает, и вы ее еще не раздели …
— Получается, что да. Не раздел.
В конце беседы ироничный Владимир обратился ко всем журналисткам:
«Я хочу поздравить вас всех с наступающим 8 Марта. Будьте счастливы, здоровы, любви вам! Я идеальный во всех отношениях! Добрый, щедрый и веселый!»
Как говорится, с этим не поспоришь!
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