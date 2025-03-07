Владимир Пресняков: «Я хотел бы попросить журналистов подарить мне носочки»

Гостем музыкальной премии «Виктория», прошедшей в первый день весны, стал певец Владимир Пресняков. В кулуарах события он пообщался с журналистами и был остроумен как никогда.

Приводим вам разговор Владимира с представителями СМИ практически без купюр!

«Главное — чтобы все были живы-здоровы!»

— Недавно страна отметила 23 Февраля. Кого вы бы могли назвать батей русской песни?

— Иосифа Кобзона.

— У вас 29 марта день рождения! Что бы вы хотели получить в подарок?

— Я хотел бы попросить всех журналистов собраться и чтобы каждый из вас сделал мне какой-то подарок. Кто-то — цепочки, кто-то — носочки, а то вы подходите, что-то спрашиваете и ничего не дарите никогда!

А вообще, главное, чтобы все были живы-здоровы, у нас был мир, а все остальное — делайте все что хотите! Главное — голыми не ходите.

— А что планируете подарить жене на 8 Марта?

— Я непросто к этому отношусь, потому что жду подарков от нее на 23 Февраля.