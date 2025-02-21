Юрий Стоянов о замене Михаила Ефремова в сериале «Вампиры средней полосы»: «Человек не стремится выскочить по всяким УДО»

Третьему сезону сериала «Вампиры средней полосы» быть! Съемки многосерийной вампирской саги начнутся уже весной этого года.

Об этом рассказал исполнитель роли деда Славы — актер Юрий Стоянов на презентации своей книги «Игра в городки» в книжном магазине «Москва». Также в беседе с читателями Юрий Николаевич развеял миф, что подсидел Михаила Ефремова, претендовавшего на эту роль, и представил свою версию событий.

Напомним, несколько лет назад в СМИ появлялась информация, что онлайн-сервис Start заменит Ефремова на Стоянова в сериале «Вампиры средней полосы». Многосерийный фильм рассказывает о вампирской семье, проживающей в Смоленске. Тогда сообщалось, что из-за аварии с участием Михаила Ефремова будет переснята большая часть материала. Из-за этого на Юрия Стоянова обрушилось в соцсетях немало хейта.

«Мне просто хотелось сыграть главу клана, даже бандитского»

По словам Юрия Николаевича, изначально же роль деда Славы предназначалась для него.

«Много лет назад сериал начал снимать другой режиссер. И они делали пилот. Авторы писали персонажа под меня, не говоря об этом мне, не знаю почему. Для меня это не сложная роль, потому что я всегда мечтал сыграть какого-то объединяющего семью человека. Пусть это будут «Мещане» Горького, где есть потрясающий персонаж Бессеменов, «Дети Ванюшина»… Мне просто хотелось сыграть главу клана, даже если он бандитский. Создатели сериала стали искать на него деньги. Пилот зашел замечательно, но денег все нет и нет», — пояснил Юрий Николаевич.

Потом артисту позвонили создатели сериала со словами «Мы готовы снимать это кино». На что Стоянов сказал: «Вы-то готовы, это замечательно, а я нет. Я не ждал вас два с половиной года, а снимался. У меня есть другие договоренности».