Юрий Стоянов о шансах Юры Борисова на «Оскар»: «Я сказал Юре: «Ну, старик, берегись!»

Актер, народный артист России Юрий Стоянов предвидел, что у Юры Борисова большое творческое будущее еще в 2017 году, когда посмотрел фильм «Бык». И дело тут вовсе не в способностях Стоянова к предсказаниям, а в его большом актерском опыте. Как говорится, глаз наметанный.

Об этом Юрий Стоянов рассказал на презентации своей книги «Игра в городки» в книжном магазине «Москва», отвечая на вопрос Teleprogramma. org: «Как вы оцениваете шансы Юры Борисова на завоевание „Оскара“?» Правда, артист не знал, что разговаривает с представителем СМИ, поскольку автор этих строк попала на встречу со зрителями случайно. И стала одним из тех людей, кому выпала возможность пообщаться с актером на любые темы.

К тому же вокруг не было никого из моих коллег по цеху. Может, поэтому ответ Юрия Стоянова и получился таким искренним и искрометным. Правда, все же с некоторой долей иронии по отношению к нашему брату.

«Саша Петров — жертва журналистов»

«Не могу представить, что в их головах (представителей Американской академии кинематографических искусств и наук, которые и решают судьбу наград «Оскара». — Прим. ред.). Я вот боюсь нашей привычки: мы как выберем себе и начинаем носиться с одним именем. До этого был Саша Петров. Он в огромной степени жертва журналистов. Говоря простым бытовым языком, у многих людей есть ощущение, что поддостал…»

Но это журналисты «поддостали», а не Саша Петров, потому что они находят информационный повод и не слезают с этого конька.

Когда я смотрю фильм «Калашников» и узнаю, что главную роль играет человек, только поступивший в театральный институт, меня это поражает… А что делают первокурсники? Показывают наблюдения за животными, за людьми, учатся беспредметным действиям, например, зашивать носочек. И этот мальчик (Юра Борисов. — Прим. ред.) сыграл молодого Калашникова.