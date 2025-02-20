Юрий Стоянов о шансах Юры Борисова на «Оскар»: «Я сказал Юре: «Ну, старик, берегись!»

Актер, народный артист России Юрий Стоянов предвидел, что у Юры Борисова большое творческое будущее еще в 2017 году, когда посмотрел фильм «Бык». И дело тут вовсе не в способностях Стоянова к предсказаниям, а в его большом актерском опыте. Как говорится, глаз наметанный.
Об этом Юрий Стоянов рассказал на презентации своей книги «Игра в городки» в книжном магазине «Москва», отвечая на вопрос Teleprogramma. org: «Как вы оцениваете шансы Юры Борисова на завоевание „Оскара“?» Правда, артист не знал, что разговаривает с представителем СМИ, поскольку автор этих строк попала на встречу со зрителями случайно. И стала одним из тех людей, кому выпала возможность пообщаться с актером на любые темы.
К тому же вокруг не было никого из моих коллег по цеху. Может, поэтому ответ Юрия Стоянова и получился таким искренним и искрометным. Правда, все же с некоторой долей иронии по отношению к нашему брату.
«Саша Петров — жертва журналистов»
«Не могу представить, что в их головах (представителей Американской академии кинематографических искусств и наук, которые и решают судьбу наград «Оскара». — Прим. ред.). Я вот боюсь нашей привычки: мы как выберем себе и начинаем носиться с одним именем. До этого был Саша Петров. Он в огромной степени жертва журналистов. Говоря простым бытовым языком, у многих людей есть ощущение, что поддостал…»
Но это журналисты «поддостали», а не Саша Петров, потому что они находят информационный повод и не слезают с этого конька.
Когда я смотрю фильм «Калашников» и узнаю, что главную роль играет человек, только поступивший в театральный институт, меня это поражает… А что делают первокурсники? Показывают наблюдения за животными, за людьми, учатся беспредметным действиям, например, зашивать носочек. И этот мальчик (Юра Борисов. — Прим. ред.) сыграл молодого Калашникова.
Юра Борисов в роли Михаила Калашникова. Фото: кадр из фильма «Калашников»
«Не поймал звездочку и не уехал погостить в Звездный городок»
Потом я на «Кинотавре», году в 2017-м, увидел фильм «Бык», где Юра играл главную роль. Скромный, более чем скромный парень… Кстати, он таким и остается, это видно. Он не поймал звездочку и не уехал погостить в Звездный городок.
Тогда я сказал Юре: «Ну, старик, берегись! Ты даже не представляешь, какое будущее тебя ждет». Это не потому что я медиум, я просто опытный и не более того!
Вот как будет, если он не получит «Оскар»? Это значит, что Юра обманул наши ожидания? Да он-то при чем? У человека уже есть Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля (награду получил фильм «Анора» с участием Юры Борисова. — Прим. ред.). Куда еще? И это во время санкций, полной отмены всего русского.
«Оскар» всегда был политизированным»
«Оскар» всегда был политизированным, просто они сами придумывали векторы и двигались по ним. А награду за лучшую роль второго плана, как видите, везде получает Киран Калкин — замечательный американский актер. Везде, где они идут вдвоем… Поэтому я не знаю, насколько академики «Оскара» зависят от того, как проголосовало жюри на «Золотом глобусе», каких-то других премиях.
Но приз Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса получил Юра. Однако «Оскаровская академия» состоит из нескольких тысяч человек. Поэтому нет у меня никаких прогнозов. Там творятся такие странные вещи!
Юрий Стоянов. Фото: Global Look Press
Что там Юра Борисов? Ди Каприо 20 лет не получал «Оскара». Величайший артист! Это сейчас уже всем понятно, надеюсь, и девочкам, что это не просто смазливая рожа из «Титаника», а очень большой актер мирового уровня.
Но «Оскар» он получил только после фильма, где спит в убитой лошади и сражается с медведем.
И «Выживший» ведь не самая лучшая его роль. Посмотрите «Волк с Уолл-стрит» или «Авиатора», где человек сходит с ума и запирается в номере.
А что касается Юры, то я бы сказал так. Давайте пожелаем, чтобы произошло чудо, и наш замечательный артист получил «Оскара». А если этого не случится, то чтобы все эти журналюги не сорвались с цепи и не повернули все обратной стороной, как у нас это умеют. Удачи Юре, удачи!»
Напомним, церемония вручения премии «Оскар» состоится уже 2 марта. Юра Борисов претендует на получение статуэтки в номинации «Лучший актер второго плана» за роль Игоря в фильме «Анора». Будем держать за него кулачки!
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