SHAMAN и Мизулина объявят себя парой, а у Петрова родится мальчик

Общественность обсуждает новость о возможном романе между певцом SHAMAN'oм и главой Лиги безопасного Интернета Екатериной Мизулиной.

3 февраля Дронов и Мизулина посетили концерт в московской школе № 1409, которая выиграла конкурс, организованный Ярославом и Екатериной. Артист исполнил песню, они пообщались с учениками, оставили автографы и направились в актовый зал... Внезапно школьники начали кричать «Горько!».

Сначала SHAMAN растерялся, но быстро справился с ситуацией и поцеловал Екатерину. Однако в решающий момент артист прикрыл лицо рукой. Поэтому вопрос, был ли поцелуй при свидетелях настоящим, остается открытым.

После Нового года творческая пара постила совместные фотографии в соцсетях, они появились вместе на премьере спектакле «Настоящие» во МХАТе им. Горького. Также через некоторое время после развода Ярослава Дронова с Еленой Мартыновой Мизулина публиковала в соцсетях видео с роскошным букетом цветов, сопровождающееся треком артиста.

Таролог Аделина Панина о SHAMAN и Екатерине Мизулине: «Тут действительно все серьезно»

В разговоре с Teleprogramma.org таролог и регрессолог Аделина Панина предположила, что действительно связывает эту пару.