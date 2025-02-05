SHAMAN и Мизулина объявят себя парой, а у Петрова родится мальчик

SHAMAN и Екатерина Мизулина. Фото: соцсети

Таролог Аделина Панина дала расклад Teleprogramma.org, получит ли Юра Борисов «Оскар», кого родит жена Александра Петрова, и будут ли вместе SHAMAN и Екатерина Мизулина.

Общественность обсуждает новость о возможном романе между певцом SHAMAN'oм и главой Лиги безопасного Интернета Екатериной Мизулиной.

3 февраля Дронов и Мизулина посетили концерт в московской школе № 1409, которая выиграла конкурс, организованный Ярославом и Екатериной. Артист исполнил песню, они пообщались с учениками, оставили автографы и направились в актовый зал... Внезапно школьники начали кричать «Горько!».

Сначала SHAMAN растерялся, но быстро справился с ситуацией и поцеловал Екатерину. Однако в решающий момент артист прикрыл лицо рукой. Поэтому вопрос, был ли поцелуй при свидетелях настоящим, остается открытым.

После Нового года творческая пара постила совместные фотографии в соцсетях, они появились вместе на премьере спектакле «Настоящие» во МХАТе им. Горького. Также через некоторое время после развода Ярослава Дронова с Еленой Мартыновой Мизулина публиковала в соцсетях видео с роскошным букетом цветов, сопровождающееся треком артиста.

Таролог Аделина Панина о SHAMAN и Екатерине Мизулине: «Тут действительно все серьезно»

В разговоре с Teleprogramma.org таролог и регрессолог Аделина Панина предположила, что действительно связывает эту пару.

Таролог Аделина Панина. Фото: из архива спикера

«То, что между Екатериной Мизулиной и SHAMAN'ом начинаются отношения, — это однозначно. И это не просто слухи, — заявила Аделина Панина.

— Они активно общаются, демонстрируют себя на публике. И создается такое впечатление, что просто общественность не знает, что они вместе, а близкие люди уже давным-давно в курсе.

Тут действительно все серьезно. И думаю, что в ближайшее время они официально объявят себя парой, хотя еще пытаются сохранить интригу и таинственность. Но в скором времени мы это обязательно узнаем».

Юра Борисов. Фото: кадр из фильма «Анора»

Пользуясь случаем, мы решили задать Аделине еще два важных вопроса. Получит ли актер Юра Борисов, номинированный за роль Игоря в фильме «Анора», статуэтку премии «Оскар»? И кого родит жена Александра Петрова, Виктория?

Вот что ответила нашему изданию Аделина.

Александр Петров с женой. Фото: соцсети

«У Юры Борисова есть огромные шансы на получение «Оскара». Он потрясающе сыграл свою роль и может стать первопроходцем в этом столетии, — пояснила Аделина Панина.

— Что же касается второго вопроса, то по моим ощущениям жена Александра Петрова родит мальчика. Я очень четко чувствую мужскую энергию. Этой весной нас порадуют замечательной новостью о появлении первенца».

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