«Сразу хочу сказать, что я не подсидела Лолиту»: Наташа Королева оправдалась за замену Милявской на шоу «Суперстар»

1 февраля 2025 года на телеканале НТВ вышел первый выпуск пятого сезона шоу «Суперстар», в котором участвуют знаменитости 80-х, 90-х и 2000-х годов. Ранее ведущим данного проекта был Вадим Такменев совместно с Лолитой Милявской. Однако в юбилейном сезоне ее заменила Наташа Королева.

В начале эфира Наташа Королева поспешила успокоить зрителей, заявив, что она не стремилась занять место Лолиты. Она подчеркнула, что Лолита Милявская остается уникальной и любимой всеми, добавив, что певица находится на гастролях, где и должно быть популярное артистическое лицо. Вадим Такменев также заверил, что Лолита обязательно вернется и поприветствует зрителей от имени «Суперстара».

«Сразу хочу сказать, что я не подсидела Лолиту. Я не пыталась ее заменить», - подметила Наташа Королева.

Еще одной обсуждаемой темой стало то, что Сергей Соседов нелестно высказался в адрес коллег-судей, назвав их «шоблой». Пользователи Сети удивились подобной реакции шоумена, другие посчитали, что именно Соседов придает этому проекту особый шик, учитывая, что музыкальный критик всегда метко характеризует и конкурсантов, и судей.

В первом выпуске пятого сезона шоу «Суперстар» участникам предложили исполнить свои самые известные хиты. Исключением стала Маргарита Суханкина, которая вместо старого хита представила зрителям свою новую композицию «На дискотеке». Как выяснилось позже, экс-солистка группы «Мираж» теперь не имеет права исполнять хиты коллектива на телевидении.

Одним из членов жюри была Ирина Салтыкова, также бывшая участница «Миража». Она выразила восхищение выступлением Маргариты Суханкиной, отметив, что у нее возникло желание самой выйти на сцену. Она подчеркнула, что номер Маргариты был самым красивым, и отметила, что та выглядела невероятно привлекательно — от фигуры до макияжа. Однако Салтыковой хотелось услышать привычные хиты, под которые она ранее выступала.

Участниками нового сезона шоу «Суперстар-5» стали следующие артисты: Маргарита Суханкина, Ксения Георгиади, Лена Катина, Азиза, Корнелия Манго, Сергей Челобанов, Михаил Муромов, Ираклий Пирцхалава, Данко и Сергей Минаев.