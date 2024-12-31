Поющий салат оливье, дуэт SHAMAN'а и Лепса и появление Натана: что увидят телезрители в новогоднюю ночь

Главное украшение новогоднего стола – телевизор, говорил Почтальон Печкин в мультфильме «Зима в Простоквашино».
И хотя сейчас молодежь с пренебрежением говорит, что не смотрит телек, значительная часть общества все же еще остается с телевидением. Особенно в самый главный семейный праздник – Новый год.
Что же предложат нашему избалованному зрителю отечественные телеканалы?
«Новогодняя ночь на Первом»
31 декабря зрители увидят множество новых концертных номеров с участием наших звезд, которые предстанут в необычном амплуа. Так, Сергей Жуков попробует себя в роли режиссера и будет снимать клип с помощью операторского ретрокрана, Дима Билан и Мари Краймбрери взберутся на огромную высоту, а Женя Трофимов окружит себя настоящими самолетами.
Большим сюрпризом для наших зрителей станут песни «С чего начинается Родина» и композиции из кинофильма «Белорусский вокзал» в исполнении SHAMANa, Григория Лепса и Николая Расторгуева.
Мари Краймбрери и Дима Билан. Фото: кадр из «Новогодней ночи на Первом»
Это трио на радость аудитории впервые выступит вместе. А SHAMAN и Григорий Лепс с помощью песни расскажут, кто такой «Настоящий мужчина».
В этом году Первый канал отмечает свое тридцатилетие. Поэтому наряду с новинками в эфире телеканала будут представлены шлягеры разных лет.
«Новогодний огонек» на канале «Россия»
На канале «Россия» все стабильно. Зрители смогут заглянуть на традиционный «Голубой огонек» и увидеть звезд, сидящих за столами. Многие из них словно не выходили из-за этого стола, потому что появляются в новогоднем эфире каждый год.
Разве можно представить себе праздничную ночь без Стаса Михайлова, Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, Полины Гагариной и других «классиков»?
Натан, Алсу и Игорь Крутой на «Новогоднем огоньке». Фото: канал «Россия»
А про SHAMANaи Григория Лепса их детям скажут: «Вашего папу и там, и тут показывают». На канале «Россия» дуэт снова споет свой хит «Настоящий мужчина». А какая женщина о нем не мечтает? В смысле о настоящем мужчине. Хотя и о SHAMANе тоже.
Неожиданным гостем программы станет участник шоу «Звезды в джунглях» - певец Натан, который споет в дуэте с Алсу. Похоже, бурный роман с Лерчек и интрижка с Бьянкой открыли рэперу дорогу не только на телеканал ТНТ.
«Небриллиантовая рука» на ТНТ
А нас самом ТНТ – тоже крупная премьера. Канал представит свою интерпретацию комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Только телевизионщики добавили к ее названию частицу «Не».
Советских звезд сыграют Тимур Батрутдинов, Максим Лагашкин, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко и другие селебритис.
Кадр из телефильма «Небриллиантовая рука». Фото: телеканал ТНТ
Помимо узнаваемых сюжетов комедии «Бриллиантовая рука», в телефильме есть и отсылки к другим картинам, например, «Любовь и голуби». А Филиппа Киркорова зрители увидят в роли… Раисы Захаровны, которая приходит к жене своего любовника Надежде.
«С…ка ты крашеная», скорее всего, услышит Филипп Бедросович в свой адрес. В адрес своей героини, конечно. Но все-равно такое возможно только на телеканале ТНТ.
«Новогодняя Маска» на НТВ
В новогоднюю ночь на канале НТВ состоится специальный выпуск шоу «Маска». Зрителей ждут выступления победителей и финалистов всех предыдущих сезонов, а также четырех новых масок, созданных специально для этого выпуска: Новогодняя звезда, Королевская змея, Зимняя сказка и Салат оливье. Личности всех масок будут раскрыты сразу после их выступлений.
Каждая маска была разработана с использованием уникальных материалов и техник. Салат оливье и Зимняя сказка будут отличаться большим весом и сложным декором.
Ведущий шоу «Новогодняя маска» Вячеслав Макаров. Фото: телеканал НТВ
Новогодняя звезда будет сверкать благодаря объемным пайеткам, создающим мерцающий эффект. Королевская змея и другие маски выполнены из бархата, атласа, тканей с люрексом и глиттером.
В состав жюри «Новогодней Маски» войдут любимые зрителями Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и ведущий проекта Вячеслав Макаров.
«Уральские пельмени» на СТС
На СТС весь день и всю новогоднюю ночь можно будет услышать «Ииииигорь». Так зовут одного из персонажей знаменитой команды «Уральские пельмени», которого то и дело кличет неугомонная бабушка в исполнении Андрея Рожкова.
Андрей Рожков в образе бабушки. Фото: телеканал СТС
Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Если хотите весь год смеяться, включайте канал СТС.
«Супердискотека» на «Пятнице!»
А если вы хотите вдоволь натанцеваться, включайте телеканал «Пятница». В новогодней супердискотеке прозвучат хиты Ирины Салтыковой, золотого состава «Стрелок», «Блестящих», «Отпетых мошенников», Акулы и других звезд 90-х. Устройте себе праздник заранее!
«Песня года» на «России»
1 и 2 января на канале «Россия» пройдет марафон песен, которые полюбились зрителям за этот год. Так, россияне снова увидят Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, Стаса Михайлова, Ани Лорак и многих других отечественных звезд.
Вот уже 18 лет «Песню года» ведут Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева. По сроку ведения программы они уже приблизились к своим предшественникам – Ангелине Вовк и Евгению Меньшову.
«Молодые ножи»: Рождественские блюда» на канале «Пятница!»
8 января в 19:00 в праздничном выпуске сразятся победители и финалисты «Адского шефа» и «Адской кухни». Участникам предстоит приготовить рождественские блюда разных стран — испанский канелонес, венесуэльский пан де хамон, русский расстегай и другие.
Кадр из шоу «Молодые ножи». Фото: телеканал «Пятница!»
В финале повара представят авторские блюда из ингредиентов популярных новогодних салатов.
Читайте также: