Поющий салат оливье, дуэт SHAMAN'а и Лепса и появление Натана: что увидят телезрители в новогоднюю ночь

Главное украшение новогоднего стола – телевизор, говорил Почтальон Печкин в мультфильме «Зима в Простоквашино».

И хотя сейчас молодежь с пренебрежением говорит, что не смотрит телек, значительная часть общества все же еще остается с телевидением. Особенно в самый главный семейный праздник – Новый год.

Что же предложат нашему избалованному зрителю отечественные телеканалы?

«Новогодняя ночь на Первом»

31 декабря зрители увидят множество новых концертных номеров с участием наших звезд, которые предстанут в необычном амплуа. Так, Сергей Жуков попробует себя в роли режиссера и будет снимать клип с помощью операторского ретрокрана, Дима Билан и Мари Краймбрери взберутся на огромную высоту, а Женя Трофимов окружит себя настоящими самолетами.

Большим сюрпризом для наших зрителей станут песни «С чего начинается Родина» и композиции из кинофильма «Белорусский вокзал» в исполнении SHAMANa, Григория Лепса и Николая Расторгуева.