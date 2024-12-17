Григорий Лепс о подарках 18-летней невесте, корпоративах и Новом годе: «Кольца я уже понадарил. Хватит!»

Григорий Лепс признается, что рассказы артистов про то, что они повысили ставку за корпоративы, напоминают один известный анекдот:
«Пожилой мужчина приходит к сексопатологу и говорит: «Доктор, у меня больше трех раз в неделю с женой не получается».
«А вам сколько лет?» — интересуется врач.
—75.
— Ну это же превосходный результат!
— Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 85!
— Ну так и вы говорите!»
Об этом певец рассказал журналистам в кулуарах национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». А начался разговор с обсуждения Нового года.
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«Я человек «мясной»
— Григорий Викторович, что у вас точно будет на новогоднем столе?
— Знаете, у меня не будет стола на Новый год. Если только гостевые, где я буду выступать.
Но вообще я человек «мясной», «рыбно-мясной».
— Какой у вас любимый новогодний фильм?
— Фильм называется «Рождественская история».
— Сколько выступлений у вас намечается в новогоднюю ночь?
— Надеюсь, три.
— А сколько нужно провести корпоративов за ночь, чтобы не работать весь год?
— Такого не существует. Но если только одно выступление за миллионов 15 долларов.
Григорий Лепс. Фото: Global Look Press
— Некоторые артисты в этом году повысили стоимость корпоратива. А вы?
— Нет. Я не понимаю, о каких артистах вы говорите. Для меня это новость!
Это они, наверное, так говорят. А вообще это как в том анекдоте: «И вы говорите».
— Кризис как-то коснулся вас?
— Он всех коснулся в той или иной степени.
— От чего пришлось отказаться?
— Практически от всего. Ничего у меня нет. Квартиры у меня нет, тарелок нет.
«Цветы, подарки дарить — так это всегда пожалуйста»
— А от чего никогда не откажетесь?
— От общения с друзьями, от женщин.
— Что приготовили для любимой женщины?
— Кольца я уже понадарил. Хватит!
Григорий Лепс и Аврора. Фото: Global Look Press
— А романтические поступки ради нее совершаете?
— Смотря что вы вкладываете в смысл этого слова. Цветы, подарки дарить — так это всегда пожалуйста.
— А куда-то вместе ходите, например, в музеи?
— Не так давно, кстати, были. В городе Омске.
— А еще где?
— В театре в прошлом году. Обычная банальная история. Смотрели «Щелкунчика».
— А в этом?
— Не попадаем. Много съемок.
— Два билета на спектакль «Щелкунчик» в Большом театре выкупили за 400 000 рублей. Как вы думаете, нормально?
— Наверное. Не знаю.
— Но ведь получается, что сейчас искусство — для богатых…
— Искусство всегда было для богатых. А большое искусство — тем более. А Большой театр — это очень большое искусство!
Но у нас есть такая штука, как телевизор. А там можно посмотреть все, даже в замедленном действии!
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