Григорий Лепс о подарках 18-летней невесте, корпоративах и Новом годе: «Кольца я уже понадарил. Хватит!»

Григорий Лепс признается, что рассказы артистов про то, что они повысили ставку за корпоративы, напоминают один известный анекдот:

«Пожилой мужчина приходит к сексопатологу и говорит: «Доктор, у меня больше трех раз в неделю с женой не получается».

«А вам сколько лет?» — интересуется врач.

—75.

— Ну это же превосходный результат!

— Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 85!

— Ну так и вы говорите!»

Об этом певец рассказал журналистам в кулуарах национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». А начался разговор с обсуждения Нового года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!

«Я человек «мясной»

— Григорий Викторович, что у вас точно будет на новогоднем столе?

— Знаете, у меня не будет стола на Новый год. Если только гостевые, где я буду выступать.

Но вообще я человек «мясной», «рыбно-мясной».

— Какой у вас любимый новогодний фильм?

— Фильм называется «Рождественская история».

— Сколько выступлений у вас намечается в новогоднюю ночь?

— Надеюсь, три.

— А сколько нужно провести корпоративов за ночь, чтобы не работать весь год?

— Такого не существует. Но если только одно выступление за миллионов 15 долларов.