Григорий Лепс о подарках 18-летней невесте, корпоративах и Новом годе: «Кольца я уже понадарил. Хватит!»

Григорий Лепс. Фото: Global Look Press

Певец стал обладателем премии «Золотой граммофон».

Григорий Лепс признается, что рассказы артистов про то, что они повысили ставку за корпоративы, напоминают один известный анекдот:

«Пожилой мужчина приходит к сексопатологу и говорит: «Доктор, у меня больше трех раз в неделю с женой не получается».

«А вам сколько лет?» — интересуется врач.

—75.

— Ну это же превосходный результат!

— Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 85!

— Ну так и вы говорите!»

Об этом певец рассказал журналистам в кулуарах национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». А начался разговор с обсуждения Нового года.

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«Я человек «мясной»

— Григорий Викторович, что у вас точно будет на новогоднем столе?

— Знаете, у меня не будет стола на Новый год. Если только гостевые, где я буду выступать.

Но вообще я человек «мясной», «рыбно-мясной».

— Какой у вас любимый новогодний фильм?

— Фильм называется «Рождественская история».

— Сколько выступлений у вас намечается в новогоднюю ночь?

— Надеюсь, три.

— А сколько нужно провести корпоративов за ночь, чтобы не работать весь год?

— Такого не существует. Но если только одно выступление за миллионов 15 долларов.

Григорий Лепс. Фото: Global Look Press

— Некоторые артисты в этом году повысили стоимость корпоратива. А вы?

— Нет. Я не понимаю, о каких артистах вы говорите. Для меня это новость!
Это они, наверное, так говорят. А вообще это как в том анекдоте: «И вы говорите».

— Кризис как-то коснулся вас?

— Он всех коснулся в той или иной степени.

— От чего пришлось отказаться?

— Практически от всего. Ничего у меня нет. Квартиры у меня нет, тарелок нет.

«Цветы, подарки дарить — так это всегда пожалуйста»

— А от чего никогда не откажетесь?

— От общения с друзьями, от женщин.

— Что приготовили для любимой женщины?

— Кольца я уже понадарил. Хватит!

Григорий Лепс и Аврора. Фото: Global Look Press

— А романтические поступки ради нее совершаете?

— Смотря что вы вкладываете в смысл этого слова. Цветы, подарки дарить — так это всегда пожалуйста.

— А куда-то вместе ходите, например, в музеи?

— Не так давно, кстати, были. В городе Омске.

— А еще где?

— В театре в прошлом году. Обычная банальная история. Смотрели «Щелкунчика».

— А в этом?

— Не попадаем. Много съемок.

— Два билета на спектакль «Щелкунчик» в Большом театре выкупили за 400 000 рублей. Как вы думаете, нормально?

— Наверное. Не знаю.

— Но ведь получается, что сейчас искусство — для богатых…

— Искусство всегда было для богатых. А большое искусство — тем более. А Большой театр — это очень большое искусство!

Но у нас есть такая штука, как телевизор. А там можно посмотреть все, даже в замедленном действии!

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