Наталья Подольская: «Ненавижу выбирать подарки!»

Наталья Подольская. Фото: Global Look Press

Певица также рассказала, что у нее на новогоднем столе и смотрит ли она «голубые огоньки».

На днях Наталья Подольская показала, как наряжает елку. Новогоднее дерево украсили игрушки разных лет, которые еще хранились у прабабушек-прадедушек семейства, а потом передавались из поколения в поколение.

Наталье помогали ее мама и сыновья. Кстати, подробнее о ритуале украшения елки она рассказывала еще в кулуарах фестиваля «Песня года».

«Нам наряжает елку дизайнер. Но поскольку она получается безумно красивая, нам ее очень хочется повторить и на следующий год.

А моя мама на протяжении многих лет являлась директором выставочного зала. У нее безупречный вкус. И, в общем, это ее основная функция, — рассказала тогда представителям СМИ Наталья.

— Мы только маме все подносим, а она оформляет все как художник. То есть мы на черновых работах, а она, как шеф-повар, все видит, наряжает, а мы ее слушаем».

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«Горячее готовим первого числа»

— А где вы берете игрушки?

— У нас есть наши коллекционные игрушки — из нашего детства, есть куклы. В общем, об игрушках сложно рассказывать. Их нужно видеть.

Это для нас очень ценные вещи. Это очень мило и весело.

— А что у вас будет на новогоднем столе?

— Последние несколько лет мы не готовим горячее 31 декабря. До него, как обычно, не доходят ни руки, ни желание.

Мы все объедаемся. Поэтому горячее готовим первого числа.

— Вы всегда выглядите очень стройной. Посоветуйте, пожалуйста, что делать, чтобы есть и не толстеть…

— Всем же известно, что делать. Немножко закрывать ротик!

Наталья Подольская. Фото: Global Look Press

— Многие россияне смотрят в новогоднюю ночь телевизор. Но сейчас бытует мнение, что «голубые огоньки» изжили себя…

— Я человек советского прошлого. И для меня «Песня года» и «Ирония судьбы, или С легким паром!» — это то, что впитывается с молоком матери.

Это обязательная программа. И мне хочется, чтобы она жила подольше.

«Муж уже мне подарил машину»

— Уже приготовили подарки мужу и родным вообще?

— Ненавижу выбирать подарки. Это же должно быть что-то удивительное, чтобы сильно понравилось. Это же нужно найти.

Наталья Подольская. Фото: Global Look Press

— А что вам Владимир обычно дарит?

— Он мне уже подарил машину. Машина «гибридная», очень тихая, это такие новые для меня ощущения.

— Как давно посещали родной Могилев?

— Я была не так давно в Минске. А в Могилеве я побывала давно, наверное, пару лет назад — меня приглашали на праздники города. Я выступала там.

И это был один день, как за три. Я побывала в родной школе, в музыкальной школе, я шла по улицам, по которым ходила в детстве. И на меня нахлынуло столько воспоминаний.

Я посетила могилки всех родственников. И потом, вечером, случился вот этот стадион. Беларусь всегда очень тепло принимает меня.

— Как будете проводить первые десять дней Нового года?

— Прекрасно. Будем дома в Москве!

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