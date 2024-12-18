Наталья Подольская: «Ненавижу выбирать подарки!»

На днях Наталья Подольская показала, как наряжает елку. Новогоднее дерево украсили игрушки разных лет, которые еще хранились у прабабушек-прадедушек семейства, а потом передавались из поколения в поколение.

Наталье помогали ее мама и сыновья. Кстати, подробнее о ритуале украшения елки она рассказывала еще в кулуарах фестиваля «Песня года».

«Нам наряжает елку дизайнер. Но поскольку она получается безумно красивая, нам ее очень хочется повторить и на следующий год. А моя мама на протяжении многих лет являлась директором выставочного зала. У нее безупречный вкус. И, в общем, это ее основная функция, — рассказала тогда представителям СМИ Наталья. — Мы только маме все подносим, а она оформляет все как художник. То есть мы на черновых работах, а она, как шеф-повар, все видит, наряжает, а мы ее слушаем».

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«Горячее готовим первого числа»

— А где вы берете игрушки?

— У нас есть наши коллекционные игрушки — из нашего детства, есть куклы. В общем, об игрушках сложно рассказывать. Их нужно видеть.

Это для нас очень ценные вещи. Это очень мило и весело.

— А что у вас будет на новогоднем столе?

— Последние несколько лет мы не готовим горячее 31 декабря. До него, как обычно, не доходят ни руки, ни желание.

Мы все объедаемся. Поэтому горячее готовим первого числа.

— Вы всегда выглядите очень стройной. Посоветуйте, пожалуйста, что делать, чтобы есть и не толстеть…

— Всем же известно, что делать. Немножко закрывать ротик!