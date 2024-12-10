«Он же ей отдает все деньги»: мама Реввы объяснила, почему так невзлюбила жену сына

Александр Ревва неоднократно упоминал о сложностях в отношениях с матерью. Недавно он заявил, что мать старается сделать все возможное для того, чтобы он чувствовал себя несчастным. Мать артиста, Любовь Николаевна, живет в Сочи и редко видит сына. По ее словам, супруга Александра, Анжелика, также мешает их общению, ограничивая встречи с внучками. В результате Любовь Николаевне приходится приобретать билеты на концерты сына, чтобы передать подарки девочкам.

На одной из церемоний «Песня года» Ревва выразил свою позицию, поддержав супругу. Он отметил, что несмотря на 20-летнюю совместную жизнь, отношения между его матерью и женой продолжают ухудшаться. Артист признался, что ему сложно понять причины поведения матери, которая, по его мнению, отвергает его семью.

«Я болею, уже старая, мне главное, чтобы сын помогал, но он не помогает. У меня недавно было сотрясение мозга, сейчас вообще не до чего. Подскочило давление, неправильно выписали лекарства, я упала. Он не приехал даже. У него своя семья. Он же ей [жене] отдает все деньги, а она не дает нам», - говорит мама Александра Реввы.

Любовь Николаевна, комментируя ситуацию, пожаловалась на проблемы со здоровьем, включая недавнее сотрясение мозга. Она выразила разочарование тем, что сын не оказывает ей поддержки, хотя она нуждается в помощи. Женщина также отметила, что считает, будто жена Александра контролирует финансы семьи, и из-за этого ей не хватает средств, пишет «СтарХит» .

Несмотря на семейные трудности, Ревва продолжает заботиться о своей жене. Он часто балует ее дорогими подарками и организовывает романтические поездки, такие как отдых на Мальдивах. Совсем недавно пара отпраздновала 20-летие совместной жизни, устроив символическую пятую свадьбу.