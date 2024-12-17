Алсу раскрыла личные планы: «Намерена много работать»

Певица Алсу получила целых два «Граммофона»: один «золотой», а другой — «зеленый». Если первый вручается с подачи «Русского радио» за прозвучавшие в течение года хиты, то второй артист получает с целью популяризации экологической ответственности, поддержки инициатив в защиту природы и экопросвещения.

Кроме того, певицу пригласили войти в состав жюри премии «Экология — дело каждого». Итоги пятого сезона премии будут объявлены летом 2025 года.

«Так интуитивно получилось, что я выбрала зеленое платье. Оно классно совпало с тем номером, который я представила на сцене, — объяснила артистка журналистам в кулуарах музыкальной премии «Золотой граммофон».

— Я утопала в цветах и в итоге получила две зелененькие статуэтки».

В этом году Алсу становилась хедлайнером многих мероприятий. Возможно, это связано не только с ее творческими победами, но и той популярностью, которая обрушилась на певицу после развода с мужем Яном Абрамовым. Предполагаемой виновницей разрыва пары называют модель, бывшую возлюбленную Тимати Анастасию Решетову.

В одном из своих интервью Алсу призналась, что в период семейной жизни не гастролировала около 20 лет. Но теперь у артистки развязаны руки, и она намерена наверстать упущенное.

На пресс-волле премии «Золотой граммофон» журналисты, прежде всего, попросили Алсу подвести итоги года.