Алсу раскрыла личные планы: «Намерена много работать»

Певица Алсу получила целых два «Граммофона»: один «золотой», а другой — «зеленый». Если первый вручается с подачи «Русского радио» за прозвучавшие в течение года хиты, то второй артист получает с целью популяризации экологической ответственности, поддержки инициатив в защиту природы и экопросвещения.
Кроме того, певицу пригласили войти в состав жюри премии «Экология — дело каждого». Итоги пятого сезона премии будут объявлены летом 2025 года.
«Так интуитивно получилось, что я выбрала зеленое платье. Оно классно совпало с тем номером, который я представила на сцене, — объяснила артистка журналистам в кулуарах музыкальной премии «Золотой граммофон».
— Я утопала в цветах и в итоге получила две зелененькие статуэтки».
В этом году Алсу становилась хедлайнером многих мероприятий. Возможно, это связано не только с ее творческими победами, но и той популярностью, которая обрушилась на певицу после развода с мужем Яном Абрамовым. Предполагаемой виновницей разрыва пары называют модель, бывшую возлюбленную Тимати Анастасию Решетову.
В одном из своих интервью Алсу призналась, что в период семейной жизни не гастролировала около 20 лет. Но теперь у артистки развязаны руки, и она намерена наверстать упущенное.
На пресс-волле премии «Золотой граммофон» журналисты, прежде всего, попросили Алсу подвести итоги года.
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Алсу. Фото: Global Look Press
«Я с улыбкой завершаю этот год»
«В целом у меня был хороший год — год перемен, некоторого переосмысления. 2025 год будет моим, — заявила артистка.
— У меня очень большие творческие планы. И я сейчас в очень хорошем состоянии. Я очень счастлива и с улыбкой завершаю этот год».
— А каковы ваши личные планы?
— Какие личные? Я намерена много работать.
Алсу. Фото: Global Look Press
— Недавно вы сделали татуировку. Что она означает?
— Это секрет. Это личное.
— Михаил Шуфутинский на пресс-конференции премии «Виктория» признался, что выделил для наград целую квартиру…
— Может быть, у меня нет столько наград, чтобы украсить целую квартиру. Но думаю, что все впереди!
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