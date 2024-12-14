Юрий Антонов о личной жизни, Новом годе и предстоящем юбилее: «Нам не нужна женщина старой выдержки с крепостью дорогого коньяка»

Юрий Антонов. Фото: Global Look Press

Народный артист России принял участие в «Золотом граммофоне».

В Москве отгремела церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Заветные статуэтки получили Григорий Лепс, Лариса Долина, Владимир Пресняков, Денис Клявер, группа DABRO и многие другие артисты.

А одним из самых ожидаемых гостей вечера стал певец Юрий Антонов. На концерте он исполнил свою композицию «Сладкий мед».

А после концертного номера вышел на пресс-волл к журналистам. Юрий Михайлович прекрасно выглядит – стройный, подтянутый, энергичный, но признался, что с удовольствием похудел бы еще на восемь килограммов, «чтобы косточки скрипели».

19 февраля артисту исполнится 80 лет. И журналисты спросили его, планирует ли он провести большой юбилейный концерт в этот день.

«Надеюсь, будет!» - лаконично ответил Юрий Антонов.

«На Новый год танцевать кадриль буду!»

- А как планируете встретить Новый год? – продолжали допытываться журналисты

- Новый год – как всегда! Весело, танцевать кадриль буду!

- А кто с вами танцевать будет?

- Военная тайна. Я скрываю, кто будет участвовать в этом танце.

- Все ли планы удалось реализовать в этом году?

- Ни у кого не получается все сделать, потому что планы грандиозные, а в результате половину дел не завершаешь.

Юрий Антонов. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.or

- А в целом как год прошел?

- Да неплохо прошел.

- Нашли любимую женщину?

- Это запретный вопрос.

«Я не из той гильдии»

- А что еще планируете делать на праздники?

- Как все русские люди. Выпивать, а потом закусывать.

Юрий Антонов. Фото: Global Look Press

- И никто ведь не запретит вам выпивать. У вас же нет любимой женщины…

- Почему нет? За кого вы меня считаете? Я не из той гильдии.

- У вас одна-единственная женщина?

- Не обязательно. Это же не коньяк – один единственный, старой выдержки.

Нам не нужна женщина старой выдержки и с крепостью дорогого коньяка. Только молодые!

- А они за вас там не дерутся?

- У них спросите, пожалуйста. Я их не разнимал.

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