Юрий Антонов о личной жизни, Новом годе и предстоящем юбилее: «Нам не нужна женщина старой выдержки с крепостью дорогого коньяка»

В Москве отгремела церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Заветные статуэтки получили Григорий Лепс, Лариса Долина, Владимир Пресняков, Денис Клявер, группа DABRO и многие другие артисты.
А одним из самых ожидаемых гостей вечера стал певец Юрий Антонов. На концерте он исполнил свою композицию «Сладкий мед».
А после концертного номера вышел на пресс-волл к журналистам. Юрий Михайлович прекрасно выглядит – стройный, подтянутый, энергичный, но признался, что с удовольствием похудел бы еще на восемь килограммов, «чтобы косточки скрипели».
19 февраля артисту исполнится 80 лет. И журналисты спросили его, планирует ли он провести большой юбилейный концерт в этот день.
«Надеюсь, будет!» - лаконично ответил Юрий Антонов.
«На Новый год танцевать кадриль буду!»
- А как планируете встретить Новый год? – продолжали допытываться журналисты
- Новый год – как всегда! Весело, танцевать кадриль буду!
- А кто с вами танцевать будет?
- Военная тайна. Я скрываю, кто будет участвовать в этом танце.
- Все ли планы удалось реализовать в этом году?
- Ни у кого не получается все сделать, потому что планы грандиозные, а в результате половину дел не завершаешь.
Юрий Антонов. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.or
- А в целом как год прошел?
- Да неплохо прошел.
- Нашли любимую женщину?
- Это запретный вопрос.
«Я не из той гильдии»
- А что еще планируете делать на праздники?
- Как все русские люди. Выпивать, а потом закусывать.
Юрий Антонов. Фото: Global Look Press
- И никто ведь не запретит вам выпивать. У вас же нет любимой женщины…
- Почему нет? За кого вы меня считаете? Я не из той гильдии.
- У вас одна-единственная женщина?
- Не обязательно. Это же не коньяк – один единственный, старой выдержки.
Нам не нужна женщина старой выдержки и с крепостью дорогого коньяка. Только молодые!
- А они за вас там не дерутся?
- У них спросите, пожалуйста. Я их не разнимал.
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