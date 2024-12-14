Юрий Антонов о личной жизни, Новом годе и предстоящем юбилее: «Нам не нужна женщина старой выдержки с крепостью дорогого коньяка»

В Москве отгремела церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Заветные статуэтки получили Григорий Лепс, Лариса Долина, Владимир Пресняков, Денис Клявер, группа DABRO и многие другие артисты.

А одним из самых ожидаемых гостей вечера стал певец Юрий Антонов. На концерте он исполнил свою композицию «Сладкий мед».

А после концертного номера вышел на пресс-волл к журналистам. Юрий Михайлович прекрасно выглядит – стройный, подтянутый, энергичный, но признался, что с удовольствием похудел бы еще на восемь килограммов, «чтобы косточки скрипели».

19 февраля артисту исполнится 80 лет. И журналисты спросили его, планирует ли он провести большой юбилейный концерт в этот день.

«Надеюсь, будет!» - лаконично ответил Юрий Антонов.

«На Новый год танцевать кадриль буду!»

- А как планируете встретить Новый год? – продолжали допытываться журналисты

- Новый год – как всегда! Весело, танцевать кадриль буду!

- А кто с вами танцевать будет?

- Военная тайна. Я скрываю, кто будет участвовать в этом танце.

- Все ли планы удалось реализовать в этом году?

- Ни у кого не получается все сделать, потому что планы грандиозные, а в результате половину дел не завершаешь.