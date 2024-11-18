Лепс рассказал, как хранит верность 18-летней невесте

Григорий Лепс, известный исполнитель хита «Я счастливый», развелся с супругой Анной Шаплыковой в 2021 году. У пары осталось трое детей. Сейчас Лепс состоит в отношениях с 18-летней студенткой Авророй Киба. Слухи о романе начали распространяться весной, когда пару неоднократно видели вместе, держащимися за руки и ведущими себя как влюбленные.

Певец заявил, что они с Авророй уже планируют свадьбу и хотят завести еще минимум троих детей. В настоящий момент Аврора учится за границей, а Лепс признается, что скучает по ней, но хранит верность. Он отметил, что романтические снимки они не обмениваются, предпочитая общаться по телефону.

«Я же уже старенький», - признался Григорий Лепс в программе «Ты не поверишь!» на НТВ, говоря о том, смотрит ли он на других девушек.

Лепс также развеял слухи о том, что Аврора живет в Лондоне за его счет, уточнив, что вопросы жилья и образования девушки решает ее мама. Готовясь к продолжению рода, певец серьезно подошел к вопросам здоровья: он уже полгода не пьет алкоголь, занимается спортом.