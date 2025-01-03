Уехали из страны, вошли в «ту дверь», спасли Шахтера: как сложилась судьба участников «Голой вечеринки»

Прошло чуть больше года с момента проведения скандальной «Голой вечеринки» Насти Ивлеевой. Сейчас об этом событии вспоминают с юмором, а выражение «Войти не в ту дверь» стало практически афоризмом.

А тогда «герои того мероприятия» могли лишь вспоминать слова Лелика из «Бриллиантовой руки»: «Шеф, все пропало». Их выступления стали вырезать из новогодних концертов, гастроли – отменять, мероприятия с их участием – переносить.

Такая участь постигла даже самого поп-короля Филиппа Киркорова. На какое-то время он лишился своей короны…

Вспоминаем, что же произошло в ту злосчастную ночь, и как сложились судьбы участников.

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Что произошло в ночном клубе Mutabor

20 декабря 2023 года популярная блогер, телеведущая и актриса Анастасия Ивлеева устроила «Голую вечеринку» в столичном клубе Mutabor. Гости должны были прийти на мероприятие практически без одежды, и многие из них действительно последовали этому дресс-коду.

Среди присутствующих были замечены звезды российской эстрады, стилисты, блогеры и тиктокеры.

Сама Ивлеева появилась на вечеринке в полупрозрачном черном мини-платье с глубоким вырезом на спине, украшенным крупным изумрудом и бриллиантами. По словам блогерши, стоимость этого украшения составила 23 миллиона рублей.

На мероприятии также присутствовали Ксения Собчак в прозрачном платье без бюстгальтера, Лолита в черном кружевном белье и чулках, Филипп Киркоров в черном сетчатом костюме со стразами, Ольга Орлова в прозрачной блузке, Глюкоза, Алена Водонаева, Джиган, Карина Нигай, Оксана Самойлова, Дилара Зинатуллина, Саша Спилберг и многие другие селебритис.

Судьба рэпера в носке

Но больше всех отличился некий рэпер Vacío (настоящее имя Николай Васильев). Он пришел на вечеринку абсолютно голым, прикрыв интимное место лишь белым носком. А на спине артиста красовалась надпись «Уроды бояться красоты» (Орфография рэпера сохранена). (Вспомните, сколько было в Интернете шуток по поводу этого носка).