Уехали из страны, вошли в «ту дверь», спасли Шахтера: как сложилась судьба участников «Голой вечеринки»

Прошло чуть больше года с момента проведения скандальной «Голой вечеринки» Насти Ивлеевой. Сейчас об этом событии вспоминают с юмором, а выражение «Войти не в ту дверь» стало практически афоризмом.
А тогда «герои того мероприятия» могли лишь вспоминать слова Лелика из «Бриллиантовой руки»: «Шеф, все пропало». Их выступления стали вырезать из новогодних концертов, гастроли – отменять, мероприятия с их участием – переносить.
Такая участь постигла даже самого поп-короля Филиппа Киркорова. На какое-то время он лишился своей короны…
Вспоминаем, что же произошло в ту злосчастную ночь, и как сложились судьбы участников.
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Что произошло в ночном клубе Mutabor
20 декабря 2023 года популярная блогер, телеведущая и актриса Анастасия Ивлеева устроила «Голую вечеринку» в столичном клубе Mutabor. Гости должны были прийти на мероприятие практически без одежды, и многие из них действительно последовали этому дресс-коду.
Среди присутствующих были замечены звезды российской эстрады, стилисты, блогеры и тиктокеры.
Сама Ивлеева появилась на вечеринке в полупрозрачном черном мини-платье с глубоким вырезом на спине, украшенным крупным изумрудом и бриллиантами. По словам блогерши, стоимость этого украшения составила 23 миллиона рублей.
На мероприятии также присутствовали Ксения Собчак в прозрачном платье без бюстгальтера, Лолита в черном кружевном белье и чулках, Филипп Киркоров в черном сетчатом костюме со стразами, Ольга Орлова в прозрачной блузке, Глюкоза, Алена Водонаева, Джиган, Карина Нигай, Оксана Самойлова, Дилара Зинатуллина, Саша Спилберг и многие другие селебритис.
Судьба рэпера в носке
Но больше всех отличился некий рэпер Vacío (настоящее имя Николай Васильев). Он пришел на вечеринку абсолютно голым, прикрыв интимное место лишь белым носком. А на спине артиста красовалась надпись «Уроды бояться красоты» (Орфография рэпера сохранена). (Вспомните, сколько было в Интернете шуток по поводу этого носка).
Ксения Собчак при виде рэпера Vacío. Фото: соцсети
Полиция посчитала, что поведение музыканта подпадает под статью о мелком хулиганстве и приговорила его к штрафу в 200 тысяч рублей и 15 суткам административного ареста. Так что Новый 2024 год Николай встретил в изоляторе временного содержания.
После освобождения из ИВС Vacío был вновь задержан за мелкое хулиганство, на этот раз с оказанием сопротивления сотруднику полиции.
А сразу после повторного освобождения собрался отправиться в военкомат.
19 марта, за полторы недели до начала весеннего призыва, Vacío опубликовал видео, в котором его бреют налысо, а затем он берет в руки автомат. Впрочем, до военкомата музыкант не добрался. Девушка Николая Васильева, певица Яна Джалю сообщила, что он уехал из страны.
Однако вернемся к самой «Голой вечеринке». Несмотря на закрытый характер мероприятия, фотографии и видеоролики со звездного приватного веселья попали в Сеть. Публика была шокирована и отреагировала на это крайне негативно.
Пользователи соцсетей назвали мероприятие «позором» и «вакханалией», засыпав знаменитостей гневными комментариями. Они обвинили их в безнравственности и деградации – тем более на фоне происходящих в стране и в мире событий.
Особо активные граждане обратились в прокуратуру с просьбой проверить вечеринку на предмет нарушения закона.
После шума, начавшегося в обществе, звезды принялись записывать обращения, облачившись в «извинительные водолазки», как назвали их закрытую одежду виртуальные зрители.
Как «Голая вечеринка» повлияла на судьбу Насти Ивлеевой
Сама Анастасия Ивлеева опубликовала видеообращение, в котором попыталась оправдать свое поведение, заявив, что некоторые блогеры преувеличили ситуацию, и что утечка фото и видео не была запланирована.
Однако ее объяснения не были приняты публикой, и Ивлеева появилась в следующем видео в слезах, пытаясь вызвать сочувствие. Но и это не помогло. Вскоре она исчезла из поля зрения общественности, перестала вести свой блог и в соцсетях стала активно проявлять патриотические настроения.
Так, Ивлеева поздравляла защитников Отечества и даже рассказала, как просмотрела послание главы государства Федеральному собранию. А во время выборов президента она опубликовала фотографию с избирательного участка, подтверждая свою гражданскую позицию. «В ту дверь», - лаконично подписала Анастасия фото в своем Телеграм-канале.
Настя Ивлеева. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Тем не менее, ее публичное раскаяние не принесло желаемых результатов. Ивлееву заменили другими актрисами в запланированных фильмах и сериалах, а рекламодатели разорвали или заморозили контракты с ней. Однако Анастасия не впала в отчаяние после своей отмены в богемной тусовке и нашла себе еще одно применение.
Летом Ивлеева открыла бар азиатской кухни под провокационным названием Nudles by Ivleeva, что означает «Голая лапша от Ивлеевой». Видимо, блогер не лишена чувства самоиронии и в названии и слоганах своего заведения намекнула на события «Голой вечеринки», которая, несомненно, стала для нее судьбоносной.
Если в одной сфере убывает, то в другой прибывает. В декабре 2024 года стало известно, что Настя Ивлеева вышла замуж за ведущего канала «Культура» Филиппа Бегака, который также занимается фермерским хозяйством. Интересно, что Филипп приходится внуком писателю, автору романа «17 мгновений весны» Юлиану Семенову, а его бабушка - Наталья Кончаловкая, мама Никиты Михалкова и Андрона Кончаловского.
По иронии судьбы, говорят, что именно Никита Сергеевич доложил президенту о «Голой вечеринке». А теперь выходит, что Никита Михалков породнился с Настей Ивлеевой. Интересно, как ему такое родство?
Как Филипп Киркоров вошел в «ту дверь»
После скандальной вечеринки Филиппа Киркорова вырезали из большинства новогодних программ. И даже не показали в музыкальном фестивале «Песня года», что вообще невозможно даже себе представить. Поп-король остался только в тех программах, где его присутствие было необходимо, например, в качестве жюри шоу «Маска» на телеканале НТВ.
Артист также опубликовал в своем Телеграм-канале видео с обращением.
В нем Киркоров признал, что ошибся, посетив вечеринку. Он заявил, что не был в курсе характера мероприятия и ушел сразу же после его начала. Артист подчеркнул, что не собирается оправдываться или перекладывать ответственность на других.
«В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Да, я знал о мероприятии, получил приглашение, обещал прийти и пришел.
Но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми, и ушел. Я не собираюсь отрекаться, дистанцироваться или перекладывать ответственность на других, — заявил Киркоров.
В феврале Филипп Киркоров посетил Донбасс. Здесь он исполнил несколько песен перед пациентами и сотрудниками городской больницы в Горловке, привез гуманитарную помощь и подарки раненым, компьютеры, принтеры, кондиционеры и другую необходимую технику для местного детского центра, пообещал оплатить протезы трем бойцам.
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press
После этого визита с гуманитарной миссией Киркоров постепенно начал возвращаться на телевидение. И первым публичным мероприятием, где объявился артист, стала премия «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге, прошедшая 25 февраля 2024 года. Артист стал ведущим этого события наряду с Николаем Басковым и Еленой Север.
«Мне редко удавалось побыть с самим собой. Гастроли, концерты, съемки вся эта гонка меня очень истощила. Нужно было взять тайм-аут. Говорят, что кто-то отменил Киркорова.
Да я сам себя отменил! Просто устал от самого себя такого, каким я был. Мне стало скучно с самим собой. А значит, публике тоже стало со мной скучно. И надо было выдохнуть всем», - говорил тогда Филипп Киркоров журналистам.
Одет он был тоже скромно – в черно классическом костюме с массированной цепью. Первое время его образы были более сдержанными, без ярких цветов, стразов и перьев. Но потом артист вернулся к привычной яркости, а шутки про «ту дверь» стали его неизменными спутниками. И, разумеется, он принял участие в музыкальном фестивале «Песня года» и других знаковых концертах.
Дима Билан обрел друга – кота Шахтера
Пользователи Сети жалели Диму Билана больше всех, считая, что уж он точно попал на это мероприятие случайно. Тем более на вечеринке Насти Ивлеевой артист выглядел гораздо скромнее других. Он был в брюках и темном плаще, а под ним - прозрачная водолазка.
Чтобы восстановить доверие зрителей, Билан опубликовал видеообращение, в котором извинился за свой внешний вид. Он объяснил, что был приглашен на арт-выставку и неверно понял дресс-код.
Вскоре после этого Билан приехал в Донбасс, где также оказал помощь тем, кому она действительно необходима. Он посетил травматологический центр, подарил подарки детям, пообещал помочь нуждающимся в протезировании, привез кондиционеры, пожертвовал деньги приюту для бездомных животных и взял домой черного кота Шахтера, который жил в приюте на протяжении 11 лет.
Дима Билан с котом Шахтером. Фото: соцсети певца
Шахтер стал настоящим любимцем артиста. Летом четвероногий питомец оказался в ветеринарной клинике, провел там немало времени, но, к счастью, вылечился и вернулся к хозяину.
Покаяние певца было принято благосклонно, и 14 февраля 2024 года он дал большой сольный концерт в Москве. А дальше потихоньку начал принимать участие и в других крупных мероприятиях: «Песне года», «Золотом граммофоне» и так далее.
А Лолита смогла ухаживать за цветами
После скандальной вечеринки с обнаженными участниками концерты Лолиты Милявской начали массово отменять. В результате она не могла выплачивать зарплаты своим сотрудникам. Гастрольная жизнь была поставлена на паузу.
Однако Лолита не унывала и шутила, что теперь стала обычной российской пенсионеркой. Она призналась, что у нее, наконец-то, появилось время на уборку и уход за цветами.
Отмена концертов продлилась почти три месяца, но уже в середине марта Лолита появилась на пресс-конференции премии канала Муз-ТВ, где сообщила, что постепенно возвращается к нормальной жизни и работе. А летом стала ведущей премии.
Лолита. Фото: Global Look Press
На фестивале же «Песня года» Лолита заявила, что вечеринка Насти Ивлеевой помогла ей отсеять из своей жизни людей, которые источали «дурной человеческий запах». Она подчеркнула, что по-прежнему любит Ивлееву и считает ее талантливым и трудолюбивым профессионалом.
Лолита также сказала, что верит в судьбу и считает, что ее присутствие на вечеринке было неслучайным.
«Это для чего-то нужно», — сказала певица.
Впрочем, мы рассказали вам о тех участниках, которым не повезло больше всех. А вот Ксения Собчак, например, как всегда вышла сухой из воды, никакие санкции не были применены в отношении Ольги Орловой, Джигана и Оксаны Самойловой, Алены Водонаевой и многих других звезд.
Однако этот опыт действительно был полезен для всех участников «Голой вечеринки», чтобы они переосмыслили какие-то важные вещи. Просто уроки некоторых были более жесткими. И они учились уже на своих ошибках!
А вам, дорогие читатели, Teleprogramma.org всегда желает входить «в ту дверь».
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