Наталья Сенчукова о заболевании раком, здоровье мужа и Новом годе: «Эти пятнышки бывают настолько незаметными, что не обращаешь на них внимания»

В Москве прошел фестиваль «Легенды Ретро FM». На мероприятии выступили артисты, чьи песни любимы россиянами и не только на протяжении многих лет. Одной из гостей концерта стала певица Наталья Сенчукова.
Недавно в СМИ появилась новость, что полтора месяца назад Наталья перенесла операцию на ноге, ей удалили небольшую базалиому. Артистка восстанавливается, но надрез был глубоким. Об этом сообщал муж Натальи Сенчуковой — певец, солист группы «Дюна» Виктор Рыбин.
В 2019 году обоим супругам поставили диагноз: базальноклеточный рак. Это не столь опасная форма онкологии, за которой необходимо постоянно наблюдать.
В кулуарах концерта Наталья Сенчукова рассказала журналистам о своем здоровье, планах на Новый год и отличии женщин разных поколений.
«Я приехала сюда с сыном. Виктор не смог приехать. Так что мои мужчины всегда меня берегут и всегда рядом», — начала беседу певица, отвечая на вопрос, где ее муж.
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«Это достаточно легкое, можно сказать, заболевание»
— Наталья, что, на ваш взгляд, отличает представителей вашего и юного поколения?
— У нас были более воздушные мечты. А сейчас, к сожалению, девчата меркантильные. Это не потому что они плохие. Просто кругом соцсети, надо что-то заработать, монетизировать блогерство. Это не плохо, просто такая жизнь.
А для нас главным было найти свою любовь — влюбиться и летать на крыльях любви.
— Наталья, вы на высоких каблуках…
— Они очень удобные.
— Недавно вам сделали операцию на ноге…
(Наталья показывает, где именно. – Прим. ред.)
— Просто такое дурацкое место. Но, к сожалению, нехорошо восстанавливается. Если бы было в другом месте, то давно бы зажило.
Ничего не болит, просто эстетически не созрело до нужной ситуации. Все пройдет, все нормально.
— А как в общем себя чувствуете?
— Прекрасно.
Наталья Сенчукова на пресс-волле фестиваля «Легенды Ретро FM». Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— То есть опухоль у вас доброкачественная?
— Доброкачественная. Она просто удаляется, и все.
— Как вообще поддерживаете свой иммунитет?
— Я занимаюсь скандинавской ходьбой, невзирая на погоду. Но, конечно, когда льет дождь, то не хожу.
А если мелко капает, дует ветер, прохладно, до 15 мороза, то иду. И, видимо, этим и укрепляю иммунитет. А зарядку я делаю на улице.
Просто у меня папа был военный. И мы всегда зарядку делали на улице. Папа приучил к этому и меня.
— Говорили и про базалиому у вашего мужа…
— Да это та же самая болячка. Она у него на носу. Есть такая мазь, которая все убирает.
Практически у каждого человека есть эти пятнышки. Только они бывают настолько незаметными, что на них не обращаешь внимания. Но поскольку мы знаем, что это такое, то друг друга осматриваем, где появились новые.
Они могут и не тревожить много лет, но на всякий случай лучше проверять. Это достаточно легкое, можно сказать, заболевание.
— Сейчас говорят и о раке Александра Буйнова. Певец тоже выступает на этом концерте. Как он выглядит?
— Прекрасно. Импозантен как всегда.
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин. Фото: Global Look Press
«Мы празднуем и работаем в Сочи»
— Как собираетесь отмечать Новый год?
— Мы празднуем и работаем в Сочи. И думаю, что будет весело. Не знаю, какая будет погода, но будет теплее, чем в Москве.
— А что обычно у вас присутствует на новогоднем столе?
— Кто что накроет, то и будет, потому что мы дома никогда не отмечаем.
— Планируете ли отдыхать после новогодней ночи?
— Мы уже отдохнули — четыре дня после моего дня рождения. На большее нас не хватает. И потом, когда мы уезжаем куда-то по стране, мы тоже отдыхаем, мы обязательно куда-то ходим, смотрим, наслаждаемся. Меняем дислокацию — и уже приятно.
— Уже подводите потихоньку итоги за год?
— Живы, в общем-то, здоровы!
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