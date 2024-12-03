Наталья Сенчукова о заболевании раком, здоровье мужа и Новом годе: «Эти пятнышки бывают настолько незаметными, что не обращаешь на них внимания»

В Москве прошел фестиваль «Легенды Ретро FM». На мероприятии выступили артисты, чьи песни любимы россиянами и не только на протяжении многих лет. Одной из гостей концерта стала певица Наталья Сенчукова.

Недавно в СМИ появилась новость, что полтора месяца назад Наталья перенесла операцию на ноге, ей удалили небольшую базалиому. Артистка восстанавливается, но надрез был глубоким. Об этом сообщал муж Натальи Сенчуковой — певец, солист группы «Дюна» Виктор Рыбин.

В 2019 году обоим супругам поставили диагноз: базальноклеточный рак. Это не столь опасная форма онкологии, за которой необходимо постоянно наблюдать.

В кулуарах концерта Наталья Сенчукова рассказала журналистам о своем здоровье, планах на Новый год и отличии женщин разных поколений.

«Я приехала сюда с сыном. Виктор не смог приехать. Так что мои мужчины всегда меня берегут и всегда рядом», — начала беседу певица, отвечая на вопрос, где ее муж.

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«Это достаточно легкое, можно сказать, заболевание»

— Наталья, что, на ваш взгляд, отличает представителей вашего и юного поколения?

— У нас были более воздушные мечты. А сейчас, к сожалению, девчата меркантильные. Это не потому что они плохие. Просто кругом соцсети, надо что-то заработать, монетизировать блогерство. Это не плохо, просто такая жизнь.

А для нас главным было найти свою любовь — влюбиться и летать на крыльях любви.

— Наталья, вы на высоких каблуках…

— Они очень удобные.

— Недавно вам сделали операцию на ноге…

(Наталья показывает, где именно. – Прим. ред.)

— Просто такое дурацкое место. Но, к сожалению, нехорошо восстанавливается. Если бы было в другом месте, то давно бы зажило.

Ничего не болит, просто эстетически не созрело до нужной ситуации. Все пройдет, все нормально.

— А как в общем себя чувствуете?

— Прекрасно.