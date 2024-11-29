Горбатую Аллу Пугачеву в белом костюме засняли рядом с Галкиным* на прогулке в Лимассоле

На днях Аллу Пугачеву заметили гуляющей в компании мужа шоумена Максима Галкина* в Лимассоле. Похоже, что после гастролей юмориста в Америке, Примадонна с семьей вернулась на Кипр. Не так давно певица летала в США, где с концертами выступал ее муж. Там она повидалась с дочкой Кристиной Орбакайте. С собой пара привезла 11-летних двойняшек Гарри и Лизу, устроив им каникулы в Америке. Дети Аллы Борисовны были рады повидаться с Кристиной и внучкой Примадонны Клавой, которая приходится им племянницей.

На прогулке по Лимассолу 75-летняя Алла Пугачева покрасовалась в белоснежном хлопковом костюме, дышащая ткань позволяла певице не пропотеть в жаркую кипрскую погоду. Примадонна отдала предпочтению наряду в стиле оверсайз, примерив свободную рубаху и шаровары. Поклонники обратили внимание на то, что артистка заметно сгорбилась и осунулась. Певица собрала волосы на затылке в пучок, надев кепку. Похоже, что Алла Борисовна сняла парик. В жаркую погоду он ни к чему.