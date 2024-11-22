Анастасия Волочкова: «Дочь сказала мне: «Мама, ни при каких обстоятельствах»

Недавно в Москве отгремела премия «Звезды хайпа». В число звездных гостей вошла и балерина Анастасия Волочкова, появившаяся на красной дорожке мероприятия в своем красном платье из шоу «Одержимость» и валенках.
В кулуарах мероприятия Анастасия рассказала, что уже давно не нуждается в хайпе. А на премию пришла по приглашению телеканала Ru.TV, с которым дружит.
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«Я уже все всем доказала»
«Меня пригласили не только на красную дорожку, но и выступить на сцене Live Arena с фрагментом из моего шоу «Одержимость». Конечно, я не могла отказаться от такого приглашения, потому что я нахожусь в своей стезе, — отметила Анастасия Волочкова.
— Однако я единственная поющая балерина в России. Клипы, снятые на мои песни, также транслировались на телеканале Ru.TV
А в этом костюме я пришла, потому что это завершающий образ моего шоу. А валенки у меня Волочковские, в стразах».
— Вас публика сейчас хорошо принимает? Не тревожат ли хейтеры?
— Вы знаете, я не слежу за хейтерами, за тем, что пишут. Для меня самое главное — это реакция на мои шоу моего зрителя. Мне стоя аплодируют полные залы.
Я статусная балерина. Я уже все всем доказала, представляя Россию на мировых сценах, войдя в историю страны как настоящая русская балерина. Я с гордостью ношу это звание.
Мое шоу «Одержимость» проходит на бесплатной основе. Я приглашаю зрителя, как бы это ни было тяжело на сегодняшний момент. Ведь есть расходная часть на команду, свет, звук. И она довольно велика.
Анастасия Волочкова. Фото: из архива Анастасии Волочковой
«К своим 19 годам Ариадна уже многого достигла»
— Какие отношения у вас сейчас с дочерью?
— У нас всегда были прекрасные отношения. Конечно, они были сложными. Но это не означало, что я с ней не общалась, что мы с ней не были близкими людьми.
Сейчас Ариадна повзрослела, ей 19 лет. Да, у дочери сейчас отношения с молодым человеком. Но это их жизнь, и я уважаю любой ее выбор.
— А у них есть, где жить?
— Конечно. Они снимают отдельную квартиру.
Анастасия Волочкова. Фото: пресс-службы «Русской медиагруппы»
— Вы помогаете финансово оплачивать жилье?
— Нет, я не помогаю. Ариадна у меня человек и образованный, и талантливый. К своим 19 годам она уже многого достигла.
Она сейчас занимается дубляжом в профессиональной известной студии, дублирует разные фильмы и мультфильмы. Ариадна в совершенстве знает английский и французский языки и уже несколько лет преподает и взрослым, и детям.
Дочь зарабатывает деньги, прекрасно рисует. У нее свои увлечения и другого характера.
— А вы не хотели бы работать с дочерью в одном проекте?
— Она хотела мне сделать сайт, но мы все-таки решили не заниматься этим вместе, потому что я хочу, чтобы у нас оставались отношения матери и дочери. И чтобы мы не были связаны ни одним делом.
Я не хочу повторять ошибки моей мамы. Когда я уже стала известной и вела свою концертную программу, мама хотела быть и моим продюсером, и промоутером, но ни к чему хорошему это не привело.
И когда я предложила Ариадне помощь со съемом квартиры, то она сказала: «Мама, ни при каких обстоятельствах!» Ее парень сказал, что не хочет быть альфонсом.
Они вместе работают и вместе зарабатывают на квартиру. И вместе придут к достатку!
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