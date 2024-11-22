Анастасия Волочкова: «Дочь сказала мне: «Мама, ни при каких обстоятельствах»

Недавно в Москве отгремела премия «Звезды хайпа». В число звездных гостей вошла и балерина Анастасия Волочкова, появившаяся на красной дорожке мероприятия в своем красном платье из шоу «Одержимость» и валенках.

В кулуарах мероприятия Анастасия рассказала, что уже давно не нуждается в хайпе. А на премию пришла по приглашению телеканала Ru.TV, с которым дружит.

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«Я уже все всем доказала»

«Меня пригласили не только на красную дорожку, но и выступить на сцене Live Arena с фрагментом из моего шоу «Одержимость». Конечно, я не могла отказаться от такого приглашения, потому что я нахожусь в своей стезе, — отметила Анастасия Волочкова. — Однако я единственная поющая балерина в России. Клипы, снятые на мои песни, также транслировались на телеканале Ru.TV А в этом костюме я пришла, потому что это завершающий образ моего шоу. А валенки у меня Волочковские, в стразах».

— Вас публика сейчас хорошо принимает? Не тревожат ли хейтеры?

— Вы знаете, я не слежу за хейтерами, за тем, что пишут. Для меня самое главное — это реакция на мои шоу моего зрителя. Мне стоя аплодируют полные залы.

Я статусная балерина. Я уже все всем доказала, представляя Россию на мировых сценах, войдя в историю страны как настоящая русская балерина. Я с гордостью ношу это звание.

Мое шоу «Одержимость» проходит на бесплатной основе. Я приглашаю зрителя, как бы это ни было тяжело на сегодняшний момент. Ведь есть расходная часть на команду, свет, звук. И она довольно велика.