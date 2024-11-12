Александр Шоуа о поступке Сергея Лазарева, перепрыгнувшего через «стену»: «Теперь даже «слепым» и «глухим» интересно, что будет дальше»

В кулуарах до сих пор обсуждают одиозный поступок Сергея Лазарева на шоу «Ну-ка, все вместе!», который, подобно Человеку-пауку совершил прыжок со своего места и добрался до кнопки голосования фониатра Льва Рудина.
Когда он нажал эту кнопку, голос эксперта автоматически ушел в пользу участницы проекта Арпи Абкарян. Ее выступление потрясло певца до глубины души. Сам же разгневанный Лев Рудин покинул студию. Правда, вернулся в следующей «серии».
Благодаря поступку Сергея Лазарева Арпи Абкарян набрала заветные сто баллов и наряду с еще одной победительницей выпуска, солисткой группы «Непара» Дарьей Храмовой получила возможность исполнить песню, написанную Игорем Крутым.
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Тот самый прыжок Сергея Лазарева. Фото: стоп-кадр шоу «Ну-ка, все вместе!»
Дарья Храмова о поступке Сергея Лазарева: «Это порыв души, который невозможно остановить»
А как поступок Сергея оценила сама Дарья? Об этом Дарья Храмова рассказала корреспонденту Teleprogramma.org на концерте в честь Дня сотрудников органов внутренних дел России, организованном 9 ноября «Русской медиагруппой». (Надо сказать, что организация поддерживает представителей российских структур, отвечающих за безопасность страны).
«Я считаю, что все так, как должно быть. Если Сергей посчитал так нужным сделать, значит, это было необходимо, значит, ему так хотелось. Это порыв души, который невозможно остановить», — отметила Дарья Храмова.
Александр Шоуа и Дарья Храмова. Фото: пресс-служба «Русской медиагруппы»
Александр Шоуа: «Сережа сделал то, что проект не видел несколько лет»
Свое мнение о поступке Сергея Лазарева высказал и солист группы «Непара» Александр Шоуа.
«Даша была внутри процесса, а я увидел все потом, когда это произошло. И я скажу так: Сережа сделал то, что проект не видел несколько лет, — отметил Александр Шоуа. — Он поднял планку и градус настолько, что теперь даже «слепым» и «глухим», я имею в виду людей безразличных ко всему, интересно, что будет происходить дальше. Так что это очень круто».
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