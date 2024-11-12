Александр Шоуа о поступке Сергея Лазарева, перепрыгнувшего через «стену»: «Теперь даже «слепым» и «глухим» интересно, что будет дальше»

В кулуарах до сих пор обсуждают одиозный поступок Сергея Лазарева на шоу «Ну-ка, все вместе!», который, подобно Человеку-пауку совершил прыжок со своего места и добрался до кнопки голосования фониатра Льва Рудина.

Когда он нажал эту кнопку, голос эксперта автоматически ушел в пользу участницы проекта Арпи Абкарян. Ее выступление потрясло певца до глубины души. Сам же разгневанный Лев Рудин покинул студию. Правда, вернулся в следующей «серии».

Благодаря поступку Сергея Лазарева Арпи Абкарян набрала заветные сто баллов и наряду с еще одной победительницей выпуска, солисткой группы «Непара» Дарьей Храмовой получила возможность исполнить песню, написанную Игорем Крутым.