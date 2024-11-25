«Иванушки International» о мальчишнике Кирилла Туриченко перед свадьбой и Новом годе: «Вот стриптизеры — самые известные в России»

На днях участник группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко снова женился на своей давней возлюбленной Дарье Тарасовой. Свадьба прошла в подмосковной деревне Лапино. А в ЗАГСе влюбленные расписались еще полтора года назад.

Гостями свадебной церемонии стали коллеги Кирилла по группе Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев, а также Николай Басков, Алсу и Стас Костюшкин.

А накануне этого счастливого события «Иванушки» приняли участие во вручении премии «Звезды хайпа» и пообщались с журналистами, а заодно и друг с другом в шутливой форме.

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Андрей Григорьев-Апполонов: «За 30 лет у меня накопилось много подарков от поклонниц»

— Кирилл, вы скоро женитесь. Собираетесь организовывать мальчишник, звать туда стриптизерш?

— Вот стриптизеры — самые известные в России (показывает на Андрея Григорьева-Апполонова и Кирилла Андреева. – Прим. ред.). Зачем платить больше?

— А будет ли девичник у невесты?

Кирилл Туриченко: — Ничего не будет. Только свадьба.

Андрей Григорьев-Апполонов: — А где мальчишник? Зажал? Какая же свадьба без мальчишника?

Кирилл Туриченко: — Зажал. Позвал всех, кроме тебя.

Андрей Григорьев-Апполонов: — Это нормально? Вот с кем мы работаем.