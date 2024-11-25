«Иванушки International» о мальчишнике Кирилла Туриченко перед свадьбой и Новом годе: «Вот стриптизеры — самые известные в России»

На днях участник группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко снова женился на своей давней возлюбленной Дарье Тарасовой. Свадьба прошла в подмосковной деревне Лапино. А в ЗАГСе влюбленные расписались еще полтора года назад.
Гостями свадебной церемонии стали коллеги Кирилла по группе Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев, а также Николай Басков, Алсу и Стас Костюшкин.
А накануне этого счастливого события «Иванушки» приняли участие во вручении премии «Звезды хайпа» и пообщались с журналистами, а заодно и друг с другом в шутливой форме.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Андрей Григорьев-Апполонов: «За 30 лет у меня накопилось много подарков от поклонниц»
— Кирилл, вы скоро женитесь. Собираетесь организовывать мальчишник, звать туда стриптизерш?
— Вот стриптизеры — самые известные в России (показывает на Андрея Григорьева-Апполонова и Кирилла Андреева. – Прим. ред.). Зачем платить больше?
— А будет ли девичник у невесты?
Кирилл Туриченко: — Ничего не будет. Только свадьба.
Андрей Григорьев-Апполонов: — А где мальчишник? Зажал? Какая же свадьба без мальчишника?
Кирилл Туриченко: — Зажал. Позвал всех, кроме тебя.
Андрей Григорьев-Апполонов: — Это нормально? Вот с кем мы работаем.
Кирилл Туриченко. Фото: Дмитрий Гаврилов
— Куда поставите статуэтку «Звезды хайпа»? Как вообще ее разделите?
Кирилл Туриченко: — Я заберу награду к себе и поставлю в спальню.
Андрей Григорьев-Апполонов: — У меня дома много подарков от поклонниц за 30 лет накопилось. Мне в принципе некуда поставить этого «парня».
«Мы звезды кайфа!»
— Где собираетесь праздновать Новый год?
Кирилл Туриченко: — У нас всегда концерты на Новый год.
Андрей Григорьев-Апполонов: — О том, как мы провели Новый год, вы узнаете уже 2 января, из прессы. Заграничной.
— То есть это и концерт, и отдых?
— Так точно.
— А не поменялся ли у вас райдер для выступлений? Может быть, выросли гонорары?
Андрей Григорьев-Апполонов: — Понятия не имею. В продюсерский центр вопросы. Мы на зарплате.
«Иванушки International» на красной дорожке премии «Звезды хайпа». Фото: пресс-служба «Русской медиагруппы»
— Кирилл, откуда тогда деньги на свадьбу?
— Готовлю я хорошо, пою. Вон артисты есть. Мы все друг друга поддерживаем.
— И зал вас как поддерживает на премии… Как вообще относитесь к идее подобной премии?
Андрей Григорьев-Апполонов: — По мне практически полный зал. Вот тебе и концепция. Главное — все придумать, чтобы еще и гости пришли. Такое количество популярных молодых артистов вокруг — как не прийти? Огромная Москва, и что, не собрать 5 000 – 10 000 человек? Конечно, все правильно, продолжайте в том же духе.
Кирилл Туриченко: — Мы выступали в прошлом году на «Звездах хайпа». Выступаем в этом году.
Андрей Григорьев-Апполонов: — Мы — «звезды кайфа»!
Кирилл Туриченко: — Нам приятно, что мы являемся частью этой коллаборации, когда выступают новоиспеченные звездочки и суперзвезды, как «Иванушки International».
— А как вы держите свою волну хайпа?
Кирилл Туриченко: — Благодаря Андрею Григорьеву-Апполонову. Он всегда хайпует!
— На чем?
— На всем.
Читайте также: