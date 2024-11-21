Анна Семенович о своем женатом возлюбленном: «Меня часто спрашивают, живет ли Денис за мой счет?»

19 ноября в Москве прошло вручение премии «Звезды хайпа». Это уникальный проект «Русской медиагруппы», который объединяет талантливых блогеров и исполнителей, снискавших большую любовь россиян в Сети.

Гостями премии стали певица Анна Семенович и ее возлюбленный — бизнесмен Денис Шреер. Сейчас мужчина находится в стадии развода со своей супругой, живущей в Германии, но пока официального разрыва не произошло. Однако, несмотря на этот факт, бизнесмен уже задумывается о совместном будущем с Анной Семенович. Об этом он и рассказал журналистам на премии «Звезды хайпа».

Для выхода в свет Анна выбрала черное кожаное платье на замке и сапоги-чулки. А ее любимый человек пришел в черной футболке и джинсах, а сверху мужчина накинул пиджак.

Первый совместный выход пары в свет состоялся еще летом этого года — на Премии Муз-ТВ. Денис еще не привык к прицелам фотокамер и каверзным вопросам корреспондентов. И поэтому представители СМИ поинтересовались, как мужчина чувствует себя на красной дорожке, и знает ли, как правильно себя вести на публичных мероприятиях.

«Я ему говорю: «Молчи и улыбайся». Я все сделаю сама», — пошутила Анна Семенович.

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«А мне не надо себя преподносить»

— Может быть, вы давали любимому мужчине инструктаж, как правильно вести себя, общаясь с журналистами? О чем вы говорили перед премией?

— Мы о многом говорили, но точно не о работе и не о мероприятии. О наших каких-то личных вопросах.

— Анна, признайтесь, как вы себя преподносили, что делали, чтобы Денис обратил на вас внимание?

— А мне не надо себя преподносить. Я просто остаюсь такой, какая я есть.

Чем больше мы себя преподносим и обманываем, тем хуже потом выстраиваются наши отношения.