Анна Семенович о своем женатом возлюбленном: «Меня часто спрашивают, живет ли Денис за мой счет?»

Анна Семенович. Фото: Global Look Press

Певица и ее любимый мужчина стали гостями премии «Звезды хайпа».

19 ноября в Москве прошло вручение премии «Звезды хайпа». Это уникальный проект «Русской медиагруппы», который объединяет талантливых блогеров и исполнителей, снискавших большую любовь россиян в Сети.

Гостями премии стали певица Анна Семенович и ее возлюбленный — бизнесмен Денис Шреер. Сейчас мужчина находится в стадии развода со своей супругой, живущей в Германии, но пока официального разрыва не произошло. Однако, несмотря на этот факт, бизнесмен уже задумывается о совместном будущем с Анной Семенович. Об этом он и рассказал журналистам на премии «Звезды хайпа».

Для выхода в свет Анна выбрала черное кожаное платье на замке и сапоги-чулки. А ее любимый человек пришел в черной футболке и джинсах, а сверху мужчина накинул пиджак.

Первый совместный выход пары в свет состоялся еще летом этого года — на Премии Муз-ТВ. Денис еще не привык к прицелам фотокамер и каверзным вопросам корреспондентов. И поэтому представители СМИ поинтересовались, как мужчина чувствует себя на красной дорожке, и знает ли, как правильно себя вести на публичных мероприятиях.

«Я ему говорю: «Молчи и улыбайся». Я все сделаю сама», — пошутила Анна Семенович.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!

«А мне не надо себя преподносить»

— Может быть, вы давали любимому мужчине инструктаж, как правильно вести себя, общаясь с журналистами? О чем вы говорили перед премией?

— Мы о многом говорили, но точно не о работе и не о мероприятии. О наших каких-то личных вопросах.

— Анна, признайтесь, как вы себя преподносили, что делали, чтобы Денис обратил на вас внимание?

— А мне не надо себя преподносить. Я просто остаюсь такой, какая я есть.

Чем больше мы себя преподносим и обманываем, тем хуже потом выстраиваются наши отношения.

Анна Семенович. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

— Какой самый нелепый слух вы слышали о своей паре?

Денис Шреер: — Что я альфонс.

Анна Семенович: — Меня часто спрашивают: «Денис живет за твой счет?» Я говорю: «Почему вы так решили?»

— Анна, а какие подарки Денис обычно вам дарит?

— Разные подарочки. Скоро Новый год — пора подарков. Но мы вам ничего не сдадим. Если мы скажем, какие подарки приготовим друг другу, то не будет сюрприза.

«В следующем году все сбудется»

— Анна, недавно вы признались, что пользуетесь специальными уколами для улучшения своей фигуры. Ваши результаты заметны. А как же результат Дениса?

— Скоро будет. Я за него взялась!

Анна Семенович и Денис Шреер. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

— Вопрос, который волнует всех: когда планируется свадьба?

Денис Шреер: — Я думаю, что в следующем году все сбудется.

— А кольцо уже выбрали?

Анна Семенович: — Я думаю, он выберет прекрасное кольцо. У него отличный вкус.

— Где планируете провести Новый год?

Анна Семенович: — Надеюсь, что в Сочи.

Читайте также:

Читайте также