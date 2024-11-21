Анна Семенович о своем женатом возлюбленном: «Меня часто спрашивают, живет ли Денис за мой счет?»

19 ноября в Москве прошло вручение премии «Звезды хайпа». Это уникальный проект «Русской медиагруппы», который объединяет талантливых блогеров и исполнителей, снискавших большую любовь россиян в Сети.
Гостями премии стали певица Анна Семенович и ее возлюбленный — бизнесмен Денис Шреер. Сейчас мужчина находится в стадии развода со своей супругой, живущей в Германии, но пока официального разрыва не произошло. Однако, несмотря на этот факт, бизнесмен уже задумывается о совместном будущем с Анной Семенович. Об этом он и рассказал журналистам на премии «Звезды хайпа».
Для выхода в свет Анна выбрала черное кожаное платье на замке и сапоги-чулки. А ее любимый человек пришел в черной футболке и джинсах, а сверху мужчина накинул пиджак.
Первый совместный выход пары в свет состоялся еще летом этого года — на Премии Муз-ТВ. Денис еще не привык к прицелам фотокамер и каверзным вопросам корреспондентов. И поэтому представители СМИ поинтересовались, как мужчина чувствует себя на красной дорожке, и знает ли, как правильно себя вести на публичных мероприятиях.
«Я ему говорю: «Молчи и улыбайся». Я все сделаю сама», — пошутила Анна Семенович.
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«А мне не надо себя преподносить»
— Может быть, вы давали любимому мужчине инструктаж, как правильно вести себя, общаясь с журналистами? О чем вы говорили перед премией?
— Мы о многом говорили, но точно не о работе и не о мероприятии. О наших каких-то личных вопросах.
— Анна, признайтесь, как вы себя преподносили, что делали, чтобы Денис обратил на вас внимание?
— А мне не надо себя преподносить. Я просто остаюсь такой, какая я есть.
Чем больше мы себя преподносим и обманываем, тем хуже потом выстраиваются наши отношения.
Анна Семенович. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— Какой самый нелепый слух вы слышали о своей паре?
Денис Шреер: — Что я альфонс.
Анна Семенович: — Меня часто спрашивают: «Денис живет за твой счет?» Я говорю: «Почему вы так решили?»
— Анна, а какие подарки Денис обычно вам дарит?
— Разные подарочки. Скоро Новый год — пора подарков. Но мы вам ничего не сдадим. Если мы скажем, какие подарки приготовим друг другу, то не будет сюрприза.
«В следующем году все сбудется»
— Анна, недавно вы признались, что пользуетесь специальными уколами для улучшения своей фигуры. Ваши результаты заметны. А как же результат Дениса?
— Скоро будет. Я за него взялась!
Анна Семенович и Денис Шреер. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— Вопрос, который волнует всех: когда планируется свадьба?
Денис Шреер: — Я думаю, что в следующем году все сбудется.
— А кольцо уже выбрали?
Анна Семенович: — Я думаю, он выберет прекрасное кольцо. У него отличный вкус.
— Где планируете провести Новый год?
Анна Семенович: — Надеюсь, что в Сочи.
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