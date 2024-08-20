Семенович призналась, что ждет предложения руки и сердца от возлюбленного: «Куда он денется? Я готова к семье!»

По словам певицы, с Денисом она познакомилась полтора года назад и тогда он уже не жил с женой. В «Шоу Воли» артистка рассказала, что все нюансы узнала у адвоката. Она похвасталась Павлу Воле, что ее возлюбленный ведет бизнес в России и намерен окончательно переехать сюда из Германии. Семенович уверена, что получил предложение руки и сердца.
«Я жду (предложения выйти замуж). Сейчас он разводится, а как разведется — сразу. Куда он денется? Я готова к семье! Знаешь, если не после сорока, то когда? Я просто искала свою любовь. Долго искала. Везде искала, по всему миру. И вот нашла. Теперь я готова к семье», — поделилась звезда.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: