Семенович призналась, что ждет предложения руки и сердца от возлюбленного: «Куда он денется? Я готова к семье!»

Анна Семенович уже давно ни с кем не состояла в отношениях. У нее случались романы, но до свадьбы так и не дошло. Певица рассказывала, что у нее есть свои требования к мужчинам. Она хочет, чтобы он был финансово обеспеченным, имел хорошее чувство юмора и имел любовь к еде. И не так давно артистка перестала скрывать своего возлюбленного Дениса. Однако он оказался женат. В Германии у него живет супруга с детьми, которая сразу узнала своего благоверного на фото звезды. Но Анна пояснила, что ее избранник находится в бракоразводном процессе, который в Европе длится долго.

По словам певицы, с Денисом она познакомилась полтора года назад и тогда он уже не жил с женой. В «Шоу Воли» артистка рассказала, что все нюансы узнала у адвоката. Она похвасталась Павлу Воле, что ее возлюбленный ведет бизнес в России и намерен окончательно переехать сюда из Германии. Семенович уверена, что получил предложение руки и сердца.

«Я жду (предложения выйти замуж). Сейчас он разводится, а как разведется — сразу. Куда он денется? Я готова к семье! Знаешь, если не после сорока, то когда? Я просто искала свою любовь. Долго искала. Везде искала, по всему миру. И вот нашла. Теперь я готова к семье», — поделилась звезда.