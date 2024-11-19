Вдова Левкина дала первый комментарий после его смерти: «Все так внезапно! Он на своих ногах вышел и уехал в больницу»

Владимир Левкин, известный артист, долгие годы боролся с раком лимфатической системы и пережил две пересадки костного мозга. Как сообщалось в СМИ, причиной его смерти стала пневмония, развившаяся на фоне злокачественной болезни крови.

Недавно Левкина госпитализировали с подозрением на пневмонию. Его близкие до последнего момента надеялись на лучшее, но ситуация резко ухудшилась. Вдова артиста, Марина Ичетовкина, рассказывала журналистам, что Владимир чувствовал себя нормально вплоть до последних дней. Она вспоминала, что общалась с ним еще в субботу, и ничто не предвещало беды. Левкин самостоятельно отправился в больницу, когда почувствовал недомогание. Однако состояние его здоровья стремительно ухудшалось, и он оказался в реанимации.

«Еще в субботу я с ним разговаривала… Все так внезапно. Это произошло не после продолжительной болезни. Это не так. Ему просто стало плохо, он попал в реанимацию. Его на скорой увезли. Хотя как увезли… Он на своих ногах вышел и уехал в больницу», - отметила Марина.

Сейчас Марина занимается подготовкой к похоронам, которые запланированы на 19 ноября на Троекуровском кладбище. Смерть Левкина стала шоком для его родных и друзей, поскольку он оставался активным и полным творческих планов. Например, ближайшее выступление с его участием должно было пройти 23 ноября.

Подруга семьи, Юлия Проскурякова, жена композитора Игоря Николаева, выразила соболезнования родным и близким Левкина. Она отметила, что видела его совсем недавно, 10 ноября, на премьере фильма «Азбука Морзе». Тогда Владимир выглядел счастливым и веселым, делился историями о группе «На-На», где он выступал много лет. Проскурякова подчеркнула, что Левкин был замечательным человеком, открытым и творческим, и его уход стал большой утратой.

Вдова Владимира Левкина буквально раздавлена его смертью. Марина была не только спутницей жизни музыканта, но и его музой. Девушка искренне любила певца, с юности она считала себя его самой преданной поклонницей.