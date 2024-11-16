Победитель шоу «Вызов. Китайский сезон» о конфликте с Женей Ершовым и Антоном Пануфником : «Честно говоря, я не понимаю суть этого конфликта»

Сегодня на телеканале ТНТ завершился показ спортивно-интеллектуального шоу «Вызов. Китайский сезон», уникальность которого в том, что впервые в истории реалити в нем приняли участие не только российские представители мира науки и шоу-бизнеса, но и участники из Китая.

Ради победы им пришлось преодолеть языковой барьер, изучить национальные традиции друг друга, а также выстоять среди ссор, конфликтов и обид.

Победителями сезона стали российский кардиохирург Дмитрий Огнерубов и актриса, певица и артистка мюзиклов из Китая Люй Юань. О пути к победе, о взаимоотношениях и важных жизненных уроках, они рассказали в интервью.

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Дмитрий Огнерубов: «После проекта мы встречались с Женей Ершовым»

— Дмитрий, Люй Юань, поделитесь впечатлениями от участия в шоу и от победы. Какие эмоции испытали?

- Дмитрий Огнерубов: Впечатления от шоу замечательные! Кто бы мог подумать, что удастся отдохнуть летом в Вологде, да еще и в компании потрясающих людей! Вообще, очень стрессово и необычно участвовать в ежедневной съемке. В обычной жизни за мной никто не наблюдает, разве что Бог.

А тут так много камер, так много ребят, к тому же еще и из Китая. Непонятно, как с ними говорить, на английском общаться нельзя. Тогда были эмоции радости и упоения, а когда проект закончился, я был как будто опустошен внутри вплоть до октября.

Я ничего не чувствовал, не хотелось взаимодействовать с миром, потому что та реальность, которая была на реалити, оказалась больше, чем реальностью. Чем-то необычным, со своими переживаниями, эмоциями, наградами, расстройствами и радостями.

Плюс отсутствие телефонов сразу меня переключило, потому что обычно у меня целый перечень задач в ежедневнике. А здесь все сконцентрировалось в одном шоу, ничего нет снаружи, и единственное – нужно действовать, ориентируясь на чувства, эмоции и инстинкты.

Люй Юань: До участия в шоу я была спокойной и считала, что дружеское общение с людьми важнее победы или поражения. Однако позже, когда меня выбрали на голосовании на вылет, и я увидела, как один за другим выбывают мои друзья, я осознала всю жестокость правил. Мой настрой изменился, и я почувствовала, что должна победить.

Во-первых, чтобы доказать свою правоту людям, которые меня не поддерживали, а во-вторых, чтобы выполнить обещание – выложиться на все 100%, которое дала своим выбывшим друзьям. Оглядываясь назад, могу сказать, что за нашими улыбками скрывалось бесчисленное количество злости, ссор и слез.

С каждой травмой, полученной во время испытаний, я чувствовала, что должна стать сильнее на следующих испытаниях. Когда нас объявили победителями, я не испытывала особой радости, а скорее, словно камень с души упал: мне больше не нужно было беспокоиться о том, что каждый день за меня будут голосовать.

В тот момент, когда прогремел салют, я чувствовала себя невероятно и не могла поверить, что я действительно выиграла, я действительно сделала это и доказала себе, что могу!

— В финале вы сражались с Адель Яровой и Мэй Ао. Вам было легче соперничать с ними, чем с Настей Суворовой и Ли Чжихао, которые так же были в тройке финалистов?

Дмитрий Огнерубов: Я не знаю. Мне нравится Адель, это моя самая большая подруга. Я очень рад, что с ней в конце сразился. Мы как-то шутили и даже план построили, что нам надо обязательно быть вместе в финале. Тогда я не воспринял это серьезно, но в итоге так и вышло.

Я не знаю, было бы мне сложнее с Настей Суворовой и Ли Чжихао. У нас были испытания на баланс, нужно было правильно выстраивать листочки, а Мэй Ао – инженер, и он вообще один из самых сильных соперников на проекте. Поэтому не думаю, что с Настей и Ли Чжихао мне было бы сложнее.

Люй Юань: Адель и Мэй Ао – это очень сильная команда. Они были партнерами с первого эпизода и до конца. Я наблюдала за ними и отметила, что они очень молчаливая пара. Мэй Ао очень умный, и он спокойно относится к каждой игре.

Адель – девушка с силой и мудростью. Они заняли первое место в игре на баланс. Для меня это испытание было непростым, а они быстро нашли баланс и завершили игру благодаря хорошему взаимопониманию.