Победитель шоу «Вызов. Китайский сезон» о конфликте с Женей Ершовым и Антоном Пануфником : «Честно говоря, я не понимаю суть этого конфликта»

Сегодня на телеканале ТНТ завершился показ спортивно-интеллектуального шоу «Вызов. Китайский сезон», уникальность которого в том, что впервые в истории реалити в нем приняли участие не только российские представители мира науки и шоу-бизнеса, но и участники из Китая.
Ради победы им пришлось преодолеть языковой барьер, изучить национальные традиции друг друга, а также выстоять среди ссор, конфликтов и обид.
Победителями сезона стали российский кардиохирург Дмитрий Огнерубов и актриса, певица и артистка мюзиклов из Китая Люй Юань. О пути к победе, о взаимоотношениях и важных жизненных уроках, они рассказали в интервью.
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Дмитрий Огнерубов: «После проекта мы встречались с Женей Ершовым»
— Дмитрий, Люй Юань, поделитесь впечатлениями от участия в шоу и от победы. Какие эмоции испытали?
- Дмитрий Огнерубов: Впечатления от шоу замечательные! Кто бы мог подумать, что удастся отдохнуть летом в Вологде, да еще и в компании потрясающих людей! Вообще, очень стрессово и необычно участвовать в ежедневной съемке. В обычной жизни за мной никто не наблюдает, разве что Бог.
А тут так много камер, так много ребят, к тому же еще и из Китая. Непонятно, как с ними говорить, на английском общаться нельзя. Тогда были эмоции радости и упоения, а когда проект закончился, я был как будто опустошен внутри вплоть до октября.
Я ничего не чувствовал, не хотелось взаимодействовать с миром, потому что та реальность, которая была на реалити, оказалась больше, чем реальностью. Чем-то необычным, со своими переживаниями, эмоциями, наградами, расстройствами и радостями.
Плюс отсутствие телефонов сразу меня переключило, потому что обычно у меня целый перечень задач в ежедневнике. А здесь все сконцентрировалось в одном шоу, ничего нет снаружи, и единственное – нужно действовать, ориентируясь на чувства, эмоции и инстинкты.
Люй Юань: До участия в шоу я была спокойной и считала, что дружеское общение с людьми важнее победы или поражения. Однако позже, когда меня выбрали на голосовании на вылет, и я увидела, как один за другим выбывают мои друзья, я осознала всю жестокость правил. Мой настрой изменился, и я почувствовала, что должна победить.
Во-первых, чтобы доказать свою правоту людям, которые меня не поддерживали, а во-вторых, чтобы выполнить обещание – выложиться на все 100%, которое дала своим выбывшим друзьям. Оглядываясь назад, могу сказать, что за нашими улыбками скрывалось бесчисленное количество злости, ссор и слез.
С каждой травмой, полученной во время испытаний, я чувствовала, что должна стать сильнее на следующих испытаниях. Когда нас объявили победителями, я не испытывала особой радости, а скорее, словно камень с души упал: мне больше не нужно было беспокоиться о том, что каждый день за меня будут голосовать.
В тот момент, когда прогремел салют, я чувствовала себя невероятно и не могла поверить, что я действительно выиграла, я действительно сделала это и доказала себе, что могу!
— В финале вы сражались с Адель Яровой и Мэй Ао. Вам было легче соперничать с ними, чем с Настей Суворовой и Ли Чжихао, которые так же были в тройке финалистов?
Дмитрий Огнерубов: Я не знаю. Мне нравится Адель, это моя самая большая подруга. Я очень рад, что с ней в конце сразился. Мы как-то шутили и даже план построили, что нам надо обязательно быть вместе в финале. Тогда я не воспринял это серьезно, но в итоге так и вышло.
Я не знаю, было бы мне сложнее с Настей Суворовой и Ли Чжихао. У нас были испытания на баланс, нужно было правильно выстраивать листочки, а Мэй Ао – инженер, и он вообще один из самых сильных соперников на проекте. Поэтому не думаю, что с Настей и Ли Чжихао мне было бы сложнее.
Люй Юань: Адель и Мэй Ао – это очень сильная команда. Они были партнерами с первого эпизода и до конца. Я наблюдала за ними и отметила, что они очень молчаливая пара. Мэй Ао очень умный, и он спокойно относится к каждой игре.
Адель – девушка с силой и мудростью. Они заняли первое место в игре на баланс. Для меня это испытание было непростым, а они быстро нашли баланс и завершили игру благодаря хорошему взаимопониманию.
Дмитрий Огнерубов и Люй Юань. Фото: телеканал ТНТ
— Дмитрий, с самых первых серий у вас наметился конфликт с Женей Ершовым и Антоном Пануфником. Возможно, зрители видели не все события, которые происходили на проекте. Почему у вас было противостояние, удалось ли вам наладить общение?
Дмитрий Огнерубов: Честно говоря, я до сих пор не понимаю суть этого конфликта. Он был связан с Пашей (прим. ред.: Павел Комаров), который попросил не голосовать за него, а в итоге сам проголосовал за меня. Не знаю, зачем он это сделал, но в свою очередь я отдал голос за него.
Нам удалось наладить общение, мы встречались после проекта с Женей Ершовым, а с Антоном общение наладилось еще на проекте, просто этого не показали.
В какой-то момент мы поняли, что мы с ним в одной лодке, потому что началась нагрузка на китайских участников, а в наших парах ими были девочки. После этого мы подружились.
— Люй Юань, Дмитрий, расскажите с кем из участников подружились за время пребывания на шоу и продолжаете ли общаться после проекта?
Дмитрий Огнерубов: В процессе реалити мы сильно подружились с Адель. Присылаем друг другу кружочки в телеграмме, обсуждая каждую серию. Всегда смеемся над тем, кто кого тихо ненавидел и кто про кого что сказал. Также иногда встречаемся с моей самой первой напарницей Чэнхань, она приехала в Москву учиться.
Первый месяц общался с Ли Чжихао, с Яной, Настей, но общение пока прекратилось. С Яной Миняйло мы пересекались на одном из мероприятий, где были ведущими, но это все же было по работе, а мне хотелось бы наладить общение и в нашей профессиональной сфере.
Хочется построить хорошие продуктивные взаимоотношения по клинико-экономической эффективности наших эндоваскулярных технологий.
- Люй Юань: За время участия в шоу я очень подружилась с китайскими участниками Лю Жанем и Юй Хаовэнем. Я думала, что подружилась и с Чэнхань, потому что мы помогали друг другу на испытаниях и заботились друг о друге в жизни, но я не ожидала, что в последней серии она даст мне «утяжеление» для прохождения большого испытания, из-за чего я немного растерялась.
Из русских участников я подружилась с Настей и Денисом (прим. ред.: Денис Шум), они были моими соседями по комнате, мы вместе ели, смеялись, и я научила их говорить по-китайски. Я до сих пор поддерживаю с ними связь, и мы узнаем о жизни друг друга.
-В процессе реалити партнеры по игре менялись, с кем вам наиболее комфортно было находится в паре (с кем сложился тандем), а с кем, наоборот, не заладилось?
Дмитрий Огнерубов: Подружились с Чэнхань, были с ней душа в душу. Но потом, когда разошлись, я стал искать общий язык с Люй Юань, и как оказалось, нам удалось хорошо это сделать, ведь мы выиграли проект.
Мне, кстати, было удивительно, что Чэнхань не нашла общий язык с Антоном Пануфником, ведь она – одна из самых сильных участниц была. Мне об этом даже все друзья сказали.
Люй Юань: За время участия в шоу у меня было 4 партнера, и с каждым из них, кроме Паши, с которым у меня было очень мало общения, у меня сложился хороший тандем. Самым комфортным человеком в жизни был Денис, так как мы жили в одном домике и, естественно, проводили больше времени вместе, он заботился обо мне, часто наливал кофе и приносил мне фрукты.
Антон – парень с очень живым характером, я чувствовала себя с ним очень раскованно как в жизни, так и на испытаниях, и он безоговорочно доверял мне и подбадривал, когда мы проходили испытания. Дима – партнер с умом и силой, он серьезно относился к каждому испытанию, но иногда чрезмерная серьезность заставляла его очень нервничать и переживать во время соревнования, но, думаю, это хорошо,и, может, это придало мне сил.
Я человек с хорошим складом ума, и сталкиваясь с большей проблемой, я чувствую себя спокойнее, так что для нас двоих это отличное сочетание – быть в одной команде.
Дмитрий Огнерубов: «Ты сначала всем предлагаешь сотрудничество, а потом, если кто-то проголосовал против, тоже голосуешь против»
— Была ли у вас какая-то тактика, стратегия прохождения испытаний и выживания в условиях реалити. Если да, то какая?
Дмитрий Огнерубов: В некоторым смысле, была. Есть такая игра – дилемма заключенного, которая основана на сотрудничестве и наказании тех, кто условно против тебя проголосовал. Это максимально математически выигрышная стратегия.
Грубо говоря, ты сначала всем предлагаешь сотрудничество, а потом, если кто-то проголосовал против, тоже голосуешь против. Но с некоторой вероятностью можешь его и простить. Я не знаю, помогла ли мне эта стратегия победить, сложно сказать. Но больше стратегий не было, вел себя так, как меня воспитали.
Люй Юань: Моя стратегия заключалась в том, чтобы сохранить свое первоначальное намерение искренне относиться к другим и быть спокойной и собранной перед трудностями, чтобы показать лучшую версию себя.
Дмитрий Огнерубов. Фото: телеканал ТНТ
— Лично для себя как вы оцениваете международный сезон шоу. Продуктивно ли с точки зрения понимания культур, языка друг друга?
Дмитрий Огнерубов: Я остался в восторге и хочется надеяться, что мы дальше сможем построить какой-то бизнес, как-то повзаимодействовать. Было интересно посмотреть, как играют ребята из Китая, какая стратегия у них была.
Также понравилось их философское отношение к жизни. Не кричать о том, что они будут первыми, а методично идти к своей цели маленькими шагами.
Люй Юань: Я думаю, что этот международный сезон очень значим. Русские и китайцы не говорят на одном языке. Когда мы попали в обстановку реалити, нам нужно было проходить испытания вместе. Обе стороны брали на себя инициативу и учили языки друг друга, чтобы достигнуть лучшего результата на большом испытании, а в малом испытании узнавали об истории и культуре обеих стран.
Мы пробовали еду, которую готовили друг другу. Китай и Россия имеют большие географические различия, еда очень отличается от китайской, но мне очень нравятся русские блюда, особенно сырники и белорусские драники.
Эта поездка была очень значимой для меня, я впервые жила с иностранными друзьями, и в итоге провела с ними целый месяц, так что общее впечатление осталось очень хорошим!
— Дмитрий, что вас удивило в китайской культуре, обычаях, языке? Удалось ли хотя бы на минимальном уровне выучить китайский язык? В дальнейшем хотели бы продолжить изучение этого иностранного языка?
Дмитрий Огнерубов: Удивило то, что они очень любят острую еду, они каждый раз добавляют в блюда глутамат или острые специи. Китайский язык удалось выучить на минимальном уровне, хотелось бы и дальше продолжать изучение, потому что я со своим производством планирую выйти на рынок Китая и глобально мне нужно его знать. Гораздо более выигрышная позиция, когда ты имеешь какие-то знания китайского языка.
Люй Юань: «После шоу я записалась на онлайн-уроки русского языка»
— Люй Юань, а вас что удивило в русской культуре обычаях, языке? Получилось ли на базовом уровне выучить русский язык? Какие слова наиболее запомнились? И хотели бы в дальнейшем продолжить изучение русского языка?
Люй Юань: В русской культуре меня удивило, что при первой встрече нужно есть хлеб с солью, что является особым ритуалом гостеприимства. Также то, что русские не часто едят рис, потому что у нас в Китае есть поговорка: «Человек — это железо, рис — это сталь, не поешь рис — сойдешь с ума от голода».
Я выучила основные слова русского языка, такие как приветствия: «здравствуйте», «до свидания», «доброе утро», «добрый день», «добрый вечер», а также слова, которые мы часто использовали в повседневной жизни: «спасибо», «дом», «туалет», «вода», «цифры», «направления», «продукты» и так далее.
После шоу я вернулась в Китай, и записалась на онлайн-уроки русского языка, купила русские книги и изучала русский после работы.
Дмитрий Огнерубов: «В реалити все понятно, и горизонт планирования небольшой»
— На что планируете потратить или на что уже потратили призовые деньги?
Дмитрий Огнерубов: Я уже говорил, что у меня есть идея поставить термопластавтомат, спаечную машину и экструдер на производство своих браслетов для остановки кровотечений после кардиохирургических операций и назальных фильтров от стресса.
Мы подали грант в Фонд содействия инновациям, и надеемся, что в декабре его одобрят, плюс выигранные на проекте деньги позволят нам закупить три этих станка, чтобы производить продукцию.
Люй Юань: Часть приза я отдам маме, потому что у нее нет работы, и она очень много трудится, чтобы заботиться о нас. Это первый раз с момента окончания школы, когда я заработала такую большую сумму за месяц, поэтому будет правильно, если я возьму часть и отдам ей.
Зимой я собираюсь взять свою семью в путешествие по России. Остальную сумму я отложу на обучение за границей.
Дмитрий Огнерубов и Люй Юань. Фото: телеканал ТНТ
— Что помимо денежного приза вам дало участие в реалити?
Дмитрий Огнерубов: Конечно, некую популярность, потому что мне очень многие люди из моего города Грязи, Липецкой области написали слова поддержки. А также вообще пришло понимание масштаба съемочного процесса. Мы с друзьями снимаем подкаст, у нас три камеры, режиссерская работа.
А тут, действительно, масштаб. Насколько может быть широкий полет мысли и задумок художника, продюсера, режиссера. Насколько широко они могут видеть, что надо подсветить и показать зрителю. Проект дал мне возможность понаблюдать за работой профессионалов.
Люй Юань: Шоу заставило меня сильно повзрослеть. После возвращения в Китай я явно чувствую себя увереннее и оптимистичнее. Раньше, когда я сталкивалась с трудностями, я нервничала, у меня был внутренний конфликт, но теперь я смотрю на проблему позитивно и думаю о том, как ее решить. Я не мыслю односторонне и импульсивно как раньше, а принимаю решения более спокойно и анализирую проблему.
Также шоу сделало меня более здоровой, возможно, это связано с русской едой, так как мы ели много овощей и фруктов, каждый день пили свежее молоко. В Китае у меня была бы аллергия на молоко, потому что там очень мало ферм, и большинство молока искусственно обработано, но на русское молоко у меня нет никакой неприятной реакции, для меня это как открытие нового мира.
Конечно, благодаря здоровому питанию в сочетании с испытаниями и постоянными физическими нагрузками, мое тело стало более крепким и подтянутым. В китайской эстетике у девушки должна быть белая и молодая кожа, тогда она будет считаться красивой, но благодаря программе я поняла, что девушка должна быть здоровой и уверенной в себе, чтобы быть самой красивой!
Также я увидела, как люди ведут себя в экстремальных ситуациях. Еще я приобрела друзей, которые показали мне, что пока люди искренне относятся друг к другу, и вы действительно впускаете человека в свое сердце, то получите искренность в ответ.
— Хотели бы попробовать еще свои силы в подобных шоу или другом виде реалити. Если в другом, то каком? Если нет, то почему?
Дмитрий Огнерубов: Конечно, да! «Звезды в…», «Выживалити», да любое шоу. Это круто! Мне понравилось жить в такой атмосфере, когда ты не знаешь, что будет завтра, просто просыпаешься, идешь, общаешься с людьми. Вообще, система ценностей и наград, которая существует в реалити, сильно отличается от той, которая существует в жизни.
Там нужно просто хорошо есть, спать, разговаривать с людьми и просто проходить испытания. Это ли не чудо, когда у тебя одна цель – пройти испытания. Не надо думать, кто, что о тебе подумает. В реалити все понятно, и горизонт планирования небольшой.
Люй Юань: Если будет возможность, я с удовольствием приму участие еще в каком-либо шоу.
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