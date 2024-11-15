Олег Майами раскрыл детали необычного поцелуя с Ольгой Бузовой на сцене

Ольга Бузова и Олег Майами в последнее время подогревают интерес публики намеками на возможный роман. Артисты выпустили совместный трек «Такси», а в клипе сыграли влюбленную пару на свидании. На днях они обменялись страстным поцелуем, что породило предположения о начале их отношений. Однако вскоре после этого Олег поспешил развеять слухи.

«Мы не встречаемся с Олей, — заявил он журналистам. — У нас нет серьезных отношений, но мы давно дружим. Поцелуи между нами — это привычное дело. Это нельзя назвать большим чувством. Это любовь, но немного другого рода. Мы оба увлечены работой и профессией, но при этом поддерживаем друг друга».

Фанаты остались разочарованными таким заявлением 33-летнего Майами. Стоит вспомнить, что несколько лет назад между ними и Ольгой уже был короткий роман. Тогда их застали за страстным поцелуем в одном из ресторанов в 2019 году. Однако отношения быстро закончились. «У нас с Олей сейчас непростой период», — комментировал Олег, когда фото их встречи распространились в Сети.

Причина расставания осталась неизвестной. Одна из версий гласит, что Ольгу расстроил совместный снимок Майами с Аленой Шишковой. Слухи об интрижке между артистом и моделью не подтвердились, но многие помнят о легкомысленном характере Олега.

Среди его прошлых романов значатся такие известные имена, как Настя Ивлеева, Ольга Серябкина и Айза-Лилуна Ай. Особенно запомнился громкий разрыв с Айзой. Пара часто ссорилась и устраивала сцены на публике. Айза даже призналась, что сделала аборт во время их отношений.

«Она была первой женщиной, которая так сильно меня разочаровала, — вспоминал Олег. — Я не ожидал, что будет столько негатива. У Айзы бывают приступы паники, как она их называет. Это выглядит крайне странно и неестественно».