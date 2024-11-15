Бьянка бросила Натана в шоу «Звезды в джунглях», узнав про Лерчек: «Мальчик отработал свою функцию и может быть свободен»

На шоу «Звезды в джунглях» разгорелся настоящий любовный треугольник. Сначала Натан проявлял знаки внимания к Лерчек, затем переключился на Бьянку. Когда блогер начал сближаться с певицей, та решила установить четкие границы. Разозлившись на коллегу, 39-летняя певица ясно дала понять, что больше не желает иметь с ним ничего общего. Так, Бьянка подметила, что оставшийся в одиночестве Натан пытался залечить свое разбитой сердце. Он метался от одной пассии к другой. В то же время за всем этим наблюдала его бывшая жена, но уже по ту сторону экрана.

Дело в том, что на шоу музыкант постоянно менял свои предпочтения: то называл Лерчек своей единственной, то целовал Бьянку, а затем возвращался к Чекалиной, умоляя о прощении.

«Не хочу тебя потерять… Ты по-прежнему моя королева. Все та же, честное слово. Только не сомневайся, пожалуйста», — говорил Натан Лерчек после романтической ночи с Бьянкой.

Сам Натан не видит в своем поведении ничего предосудительного. Напротив, он смеется и сравнивает происходящее с турецкими сериалами. Похоже, ему нравится находиться в центре внимания.