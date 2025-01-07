Отмечаем Святки: как правильно гадать на суженого и чего ни в коем случае нельзя делать в эти дни

На конец «новогодних каникул» выпадает такой праздник, как Святки. Он отмечается с 7 по 17 января – в период между Рождеством и Крещением.
Праздничная неделя стартует с Рождественского вечера (ночь с 6 на 7 января) и завершается перед Крещенским сочельником (ночь на 18 января).
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История Святок
Традиция празднования Святок берет начало в дохристианской эпохе, когда славяне почитали бога Святовита (одно из имен бога Перуна) и других божеств. В это время люди старались задобрить богов, чтобы те даровали им хороший урожай в будущем году. Они приносили дары в виде праздничной еды и бросали их в печь.
Изначально Святки были языческим праздником. Люди наряжались в костюмы, маски и переодевались в одежду противоположного пола. В таком виде они ходили по улицам, пели песни и хулиганили, уподобляясь нечистой силе, которая, как считалось, была особенно активна в это время. Во время этого «родства» люди могли просить у представителей темного мира исполнения желаний.
В православной традиции Святки - это время духовной радости. В эти дни отменяется пищевой пост, но венчания не разрешаются, и сохраняется телесное воздержание. Это делается для того, чтобы люди могли полностью посвятить себя духовной радости. В эти дни не рекомендуется вступать в брак, так как это мешает духовному развитию.
В период Святок принято ходить друг к другу в гости, колядовать и поздравлять с праздником.
Во время Святок принято колядовать. Фото: Global Look Press
Но уж если вы пришли к родственникам или друзьям, там также следует воздерживаться от чрезмерного употребления алкоголя, переедания и ссор.
Поскольку Святки - это время радости, не стоит грустить и сетовать на тяжелую судьбу. Женщинам следует отказаться от рукоделия, чтобы не навлечь на себя лишние хлопоты. По той же причине в эти же дни лучше избегать тяжелой работы.
Почему в православии не рекомендуется гадать
В православной традиции считается недопустимым гадать на Святки, так как это считается языческим и греховным обычаем.
Священнослужители объясняют, что попытка узнать будущее отвлекает человека от духовной жизни и заглушает его христианскую совесть.
«Человек вместо того, чтобы открыть для себя радость духовной жизни, начинает заглушать в себе голос христианской души и кормить ее всякими отбросами вместо того, чтобы пить живую воду церковных таинств», - объясняет причины запрета Иерей Иоанн Захаров.
Однако россиян и жителей постсоветских стран, конечно, никакими запретами не остановить. В своем сознании они умудряются соединять все что угодно.
Виды гаданий
Ведь еще у наших предков языческие суеверия сочетались с православной верой. Для гадания использовались различные предметы, в том числе зеркала и свечи.
В Православии гадания не особо приветствуются. Фото: Global Look Press
Например, девушки ставили два зеркала друг напротив друга, освещали их свечами и смотрели в конец зеркального коридора. Там должен был возникнуть образ будущего суженого. Однако считалось, что в его образе предстает нечистый, поэтому нужно было вовремя крикнуть «Чур меня!», чтобы черт не выпрыгнул из зеркала.
Также девушки гадали на свечах. Если огонь горел ровно и ярко, это сулило спокойную жизнь, а если свеча потрескивала, то ожидалось много горя. Та барышня, чей огонь гас первым, должна была умереть раньше всех присутствующих, а чей догорал последним, - жить дольше всех.
Итак, вот самые распространенные гадания, к которым прибегают и в наше время.
Гадания на суженого:
* Приглашение на ужин: Это гадание описывалось еще в «Евгении Онегине». Девушки накрывали стол на двоих, только без вилок и ножей в запертой комнате и ждали появления суженого, ориентируясь на вой ветра. Чем ближе был жених, тем сильнее неистовствовала стихия.
* Гадание по валенку: Бросали валенок через спину на дорогу и смотрели, в какую сторону он ляжет носком - оттуда и придет жених.
* По именам прохожих: В полночь спрашивали имя у первого встречного мужчины, и оно совпадало с именем будущего мужа.
* Гадание по снам: Считалось, что сны в святочные дни вещие. Чтобы увидеть суженого, строили «колодец» из спичек, ставили рядом воду и закрывали замок, говоря: «Суженый мой, приходи ко мне к колодцу воды испить, у меня ключа просить».
Гадание по курам - одно из самых распространенных гаданий. Фото: Global Look Press
* Гадание по курам: Давали курице клевать зерна, а затем пересчитывали их. Если количество парное, девушка выйдет замуж в этом году.
* Гадание по луковице: Откусывали кусочки от луковицы и откладывали, приговаривая «куси». Если количество кусочков четное, девушку ждет свадьба в этом году.
Гадания на будущее:
* Гадание со свечой и тазом воды: Располагали бумажные полоски с пожеланиями по краям таза с водой, а в центр ставили свечу. Куда свеча приплывет, и какую полоску подожжет, то желание и сбудется.
Гадание с тазом воды также широко распространено. Фото: Global Look Press
* Гадания по книгам: Загадывали желание и открывали книгу наугад, считая буквы в первом предложении. Четное число - желание исполнится, нечетное - нет. Также самый распространенный вид гадания – загадать определенную страницу и строчку и прочитать ее. Все сложится так, что это и будет ответ на заданный человеком вопрос.
* Гадание с кошкой: Загадывали желание и звали кошку. Если она переступит порог правой лапой, желание сбудется, если левой - нет.
Но какой бы способ предсказаний вы не выбрали, психологи советуют не зацикливаться на результатах, особенно если они не очень благоприятные. Порой они могут привести к не очень хорошим последствиям. Всегда следует помнить, что человек сам строит свою судьбу и в любой момент может ее изменить.
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