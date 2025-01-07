Отмечаем Святки: как правильно гадать на суженого и чего ни в коем случае нельзя делать в эти дни

На конец «новогодних каникул» выпадает такой праздник, как Святки. Он отмечается с 7 по 17 января – в период между Рождеством и Крещением.

Праздничная неделя стартует с Рождественского вечера (ночь с 6 на 7 января) и завершается перед Крещенским сочельником (ночь на 18 января).

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История Святок

Традиция празднования Святок берет начало в дохристианской эпохе, когда славяне почитали бога Святовита (одно из имен бога Перуна) и других божеств. В это время люди старались задобрить богов, чтобы те даровали им хороший урожай в будущем году. Они приносили дары в виде праздничной еды и бросали их в печь.

Изначально Святки были языческим праздником. Люди наряжались в костюмы, маски и переодевались в одежду противоположного пола. В таком виде они ходили по улицам, пели песни и хулиганили, уподобляясь нечистой силе, которая, как считалось, была особенно активна в это время. Во время этого «родства» люди могли просить у представителей темного мира исполнения желаний.

В православной традиции Святки - это время духовной радости. В эти дни отменяется пищевой пост, но венчания не разрешаются, и сохраняется телесное воздержание. Это делается для того, чтобы люди могли полностью посвятить себя духовной радости. В эти дни не рекомендуется вступать в брак, так как это мешает духовному развитию.

В период Святок принято ходить друг к другу в гости, колядовать и поздравлять с праздником.