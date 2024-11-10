Как звезды спасают бездомных животных и устраивают им счастливую жизнь

Екатерина Волкова
Екатерина Волкова позирует с любимыми собаками Ру (Рунет) и Бо. Еще актриса приютила слепую дворняжку Валю. Волкова много лет помогает приютам, устраивает бездомных животных в семьи звездных коллег. Недавно Волкова нашла пса, которого назвала Кузьмичом: «Он попал ко мне в руки с улицы неподалеку от меня в Петрово-Дальнем. Потерянный, испуганный, с большой опухолью наружу. Сейчас он прооперирован, здоров, живет в приюте «Выбери меня» и ждет своего хозяина». Муж и дочь Катя поддерживают ее в добрых делах.
Сергей Лазарев
Фото: личная страница Сергея Лазарева в социальной сети
На фото Сергей Лазарев и его дети Никита и Анна на прогулке со своими домашними питомцами - «дворянками» Дейзи и Лисой. Певец, как и другие звезды, может позволить себе купить собаку любой породы, но он намеренно взял питомцев из приюта. Лазарев считает, что делать добрые дела несложно, и продолжает: «Я был на гастролях в Красноярске и познакомился с потрясающей собакой из местного приюта. Собаку зовут Алтай. Я тогда выставлял видео в соцсетях. Так вот, сейчас мне сообщили, что Алтая забрали в семью! Ура! Друзья, если вы хотите собаку, поспрашивайте у местных известных приютов, там потрясающие привитые и готовые к новым семьям собаки. Подарите второй шанс домашним питомцам обрести семью».
Лазарев рассказывает: «Сперва я приютил у себя Дейзи, позже Лису. Сегодня они две лучшие подружки. Благодаря собакам ты становишься терпимее, чтобы приучить их к чему-то, необходимо много раз повторять одно и то же. И тут требуется терпение. А еще собаки делают тебя добрее, мудрее, ответственнее, взрослее, при этом порой с ними я дурачусь, как ребенок. А когда приходишь домой с какой-то проблемой или просто очень уставший и видишь, как на тебя летят твои питомцы, как они перепрыгивают друг через друга, лишь бы ты их погладил, - на душе становится тепло, улыбка сама по себе возникает. Мне не нужны эти чемпионаты всякие, выставки. Я рад, что не побоялся взять собак именно из приюта. Да, это ответственно, но радость от того, что ты помог кому-то, в сто раз сильнее, чем какие-то отрицательные моменты. А их практически и нет. Дейзи и Лиса доставляют массу удовольствия, радости и веселья всей нашей семье!».
Ольга Орлова
Фото: личная страница Ольги Орловой в социальной сети
Певица и телеведущая Ольга Орлова на фото со своей четвероногой командой. Крайняя справа, левретка Дина, приехала в подмосковный дом Орловой из якутской «усыпалки» для бездомных животных. Эту собачку, похожую на олененка Бемби, хозяева выбросили на улицу. Дина с характером, но именно она стала главной нянькой и охраной для маленькой дочки артистки Анны. Орлова говорит о Дине: «Она долго адаптировалась и превратилась в мою ворчливую, но знающую команды Шапокляк! Моя любимая злюка, самая ненасытная и объедающая всех остальных! Вождь краснокожих и абсолютный предводитель хвостатой банды!» Рядом - Ася, которую волонтеры нашли у метро «Октябрьская». Когда-то она жила с людьми без определенного места жительства, но отбилась от них. Собачка была в шрамах, ребра от голода просто торчали, она бегала по улице и заглядывала в лица людей... Сначала ее назвали Сара, но Ольга изменила имя:
«Моя преданная Ася. Она понимает каждое слово, она всегда рядом со мной. Даже не знаю, чем я заслужила такую любовь! Я даже боялась представить, что у нее было до… А через две недели поняла, что без нее я уже не смогу. Потому что она моя, моя, моя!» Рядом отдыхает еще одна «дворянка» - Луфи. Шесть лет назад она с тремя другими щенками сидела под октябрьским дождем в грязной коробке у продуктового супермаркета. Эту коробку подобрала неравнодушная девушка и попросила помощи в устройстве щенков у Ольги Орловой в соцсетях. Пристроили всех. Ольга полюбила именно это собачку: «Больше двух месяцев я пристраивала Луфи, но никто не решился удочерить эту малышку. Под Новый год должны случаться чудеса, в случае с Луфи так и произошло. Луфи встречала Новый год дома!» На руках у Орловой старейшина - шарпей Бруно, который сейчас болеет, поэтому окружен максимальной заботой хозяйки.
Ольга Орлова много лет помогает устраивать в семьи бездомных собак. Артистка знает - эти животные становятся преданными друзьями для тех, кто их приручил: «Собаки - удивительные существа. Их жизнь зависит от человека. Всецело. Дальше решает человек. Я не представляю свою жизнь ни без одной из моих собак».
Дима Билан
Фото: личная страница Димы Билана в социальной сети
Прошлой осенью во время поездки в Донецк Дима Билан в том числе посетил приют для бездомных животных. Незадолго до этого у певца умер кот, который долго болел. Билан решил помочь приюту в Донецке, куда уехал из Москвы работать врач, лечивший его котика. Дима подарил приюту три стиральные машины, холодильник, морозильную камеру, скалер для чистки зубов, пожертвовал 3 миллиона рублей. А один из котов не растерялся и сам протянул к Диме лапу и начал лизать руки, ластиться. Сердце Билана растаяло, и он забрал абсолютно черного котейку по кличке Шахтер в свой дом в Подмосковье.
У Шахтера никогда не было своего дома, ему 7 или 10 лет. Зато он быстро освоился в просторном доме хозяина, который разрешает ему почти все. Дима называет любимчика Шахом, считает его умным животным. Первичное обследование у ветеринара не выявило у животного серьезных проблем. Однако недавно Шах заболел, у него диагностировали острый тяжелый некротический колит, кота прооперировали и спасли. Переживали за Шаха миллионы подписчиков Димы, когда понадобилось дефицитное лекарство - искали всем Телеграмом и нашли.