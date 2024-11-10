Как звезды спасают бездомных животных и устраивают им счастливую жизнь

Певица и телеведущая Ольга Орлова на фото со своей четвероногой командой. Крайняя справа, левретка Дина, приехала в подмосковный дом Орловой из якутской «усыпалки» для бездомных животных. Эту собачку, похожую на олененка Бемби, хозяева выбросили на улицу. Дина с характером, но именно она стала главной нянькой и охраной для маленькой дочки артистки Анны. Орлова говорит о Дине: «Она долго адаптировалась и превратилась в мою ворчливую, но знающую команды Шапокляк! Моя любимая злюка, самая ненасытная и объедающая всех остальных! Вождь краснокожих и абсолютный предводитель хвостатой банды!» Рядом - Ася, которую волонтеры нашли у метро «Октябрьская». Когда-то она жила с людьми без определенного места жительства, но отбилась от них. Собачка была в шрамах, ребра от голода просто торчали, она бегала по улице и заглядывала в лица людей... Сначала ее назвали Сара, но Ольга изменила имя:

«Моя преданная Ася. Она понимает каждое слово, она всегда рядом со мной. Даже не знаю, чем я заслужила такую любовь! Я даже боялась представить, что у нее было до… А через две недели поняла, что без нее я уже не смогу. Потому что она моя, моя, моя!» Рядом отдыхает еще одна «дворянка» - Луфи. Шесть лет назад она с тремя другими щенками сидела под октябрьским дождем в грязной коробке у продуктового супермаркета. Эту коробку подобрала неравнодушная девушка и попросила помощи в устройстве щенков у Ольги Орловой в соцсетях. Пристроили всех. Ольга полюбила именно это собачку: «Больше двух месяцев я пристраивала Луфи, но никто не решился удочерить эту малышку. Под Новый год должны случаться чудеса, в случае с Луфи так и произошло. Луфи встречала Новый год дома!» На руках у Орловой старейшина - шарпей Бруно, который сейчас болеет, поэтому окружен максимальной заботой хозяйки.

Ольга Орлова много лет помогает устраивать в семьи бездомных собак. Артистка знает - эти животные становятся преданными друзьями для тех, кто их приручил: «Собаки - удивительные существа. Их жизнь зависит от человека. Всецело. Дальше решает человек. Я не представляю свою жизнь ни без одной из моих собак».

Дима Билан