«Тати — значит бабушка!»: сын Прилучного заговорил по-армянски — Зепюр не нарадуется на смышленого Микаэля

В Дубай с Павлом Прилучным поехала не только Зепюр Брутян с сынишкой Микаэлем, но и теща «мажора» Гаяне Согомонян. Она составляет дочери компанию, пока ее муж занят на съемках. Интересно, куда в это время отправили старшего сына Павла Прилучного Тимофея. В кадре его не показывают, оставить одного дома тоже не могли. Сын актера наотрез не хочет возвращаться к маме. Хотя Агата Муцениеце тоже находится в Дубае. Возможно, Тимофей просто избегает моментов, когда его могут запечатлеть на фото. И сама Зепюр не хочет еще больше провоцировать бывшую жену Павла Прилучного.

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