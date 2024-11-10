«Тати — значит бабушка!»: сын Прилучного заговорил по-армянски — Зепюр не нарадуется на смышленого Микаэля

В Дубай с Павлом Прилучным поехала не только Зепюр Брутян с сынишкой Микаэлем, но и теща «мажора» Гаяне Согомонян. Она составляет дочери компанию, пока ее муж занят на съемках. Интересно, куда в это время отправили старшего сына Павла Прилучного Тимофея. В кадре его не показывают, оставить одного дома тоже не могли. Сын актера наотрез не хочет возвращаться к маме. Хотя Агата Муцениеце тоже находится в Дубае. Возможно, Тимофей просто избегает моментов, когда его могут запечатлеть на фото. И сама Зепюр не хочет еще больше провоцировать бывшую жену Павла Прилучного.
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Сынишка Павла Прилучного Микаэль заговорил по-армянски. Фото: соцсети
В своем микроблоге Зепюр Брутян похвасталась новыми талантами сына, дав понять, что тот постепенно осваивает армянский язык. Бабушку он зовет «тата». Это порадовало и умилило его маму, которая гордится успехами сына. Похоже, что армянскую речь Микаэль слышит также часто, как и русскую, раз он уже понемногу выучивает слова.
«Тати — значит бабушка по-армянски!» - отметила Зепюр Брутян.
Теща Павла Прилучного довольна тем, как ее дочь воспитывает ее внука.