Собчак высказалась о венке из белых роз, присланном Пугачевой на прощание с Добрыниным: «Очень символично»

В минувшую пятницу, 4 октября, в Москве простились с известным музыкантом Вячеславом Добрыниным. В числе тех, кто прислал венок на прощание с маэстро, была и Алла Пугачева.
Огромный венок из белых роз и хризантем на траурную церемонию доставила представительница Аллы Пугачевой.
На этот жест Примадонны отреагировала светская львица Ксения Собчак. В микроблоге она напомнила всем, что связывало Аллу Пугачеву и Вячеслава Добрынина.
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Венок из белых роз от Аллы Пугачевой. Фото: Global Look Press
Ксения Собчак рассказала, что Вячеслав Добрынин написал огромное количество хитов, которые в разные годы исполняли знаменитости, включая и Аллу Пугачеву.
На конкурсе вокалистов «Золотой Орфей» Алла Пугачева выступала с песней Вячеслава Добрынина «Я прощаюсь с тобой у последней черты».
«И очень символично этим венком «у последней черты» Пугачева с ним и попрощалась», — заключила Ксения Собчак.
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