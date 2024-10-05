Собчак высказалась о венке из белых роз, присланном Пугачевой на прощание с Добрыниным: «Очень символично»

В минувшую пятницу, 4 октября, в Москве простились с известным музыкантом Вячеславом Добрыниным. В числе тех, кто прислал венок на прощание с маэстро, была и Алла Пугачева.

Огромный венок из белых роз и хризантем на траурную церемонию доставила представительница Аллы Пугачевой.

На этот жест Примадонны отреагировала светская львица Ксения Собчак. В микроблоге она напомнила всем, что связывало Аллу Пугачеву и Вячеслава Добрынина.