Сестра Гуфа рассказала, что с ним происходит после драки из-за девушки: «В больнице»

Алексей Долматов, более известный как Гуф, не раз оказывался в скандальных ситуациях. Он не скрывает, что имеет проблемы с алкоголем и запрещенными веществами. Не раз артист лечился в рехабе. А накануне Гуф снова привлек к себе внимание, находясь на отдыхе в Подмосковье.

Как сообщается, Гуф был в бане, когда стал оказывать знаки внимания девушке-администратору, но ей это не понравилось. На место приехал брат девушки, чтобы за нее заступиться. В итоге, случилась драка. Рэпер был задержан, так как на него написали заявление.

Сестра артиста Ольга Долматова рассказала, что сейчас с ним происходит.

«Он находится на диагностике в больнице. А мне звонят и звонят. Достали!» — заявила она, пишет mk.ru.

Также Ольга пояснила, что рэпер Гуф получил травму руки. Она не стала уточнять, насколько сильное у него повреждение. По ее словам, Гуф не находился в алкогольном опьянении, а также не оскорблял девушку-администратора. Она утверждает, что артист знал девушку только по разговору по телефону.