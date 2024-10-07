Ксения Бородина высказала претензии Курбану Омарову из-за их дочки Теоны: «За год ребенка забрали максимум раз пять»

Ксения Бородина не скрывает, что обижена на бывшего мужа Курбана Омарова, который уже женился на своей возлюбленной Валерии. Она готовится подарить ему ребенка. Так что у предпринимателя едва хватает времени на что-то еще помимо своей нынешней семьи. Телеведущая же требует, чтобы он чаще виделся с дочкой Теоной. Если бы не общий ребенок, то Ксения и вовсе бы постаралась вычеркнуть из своей жизни бывшего мужа, который по ее словам, ей изменял, а сам клялся в вечной любви, стоя на коленях.

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«После этого брака есть замечательный ребенок, который нуждается в обоих родителях. Но, к сожалению, не всем это понятно. За год ребенка забрали максимум раз пять. И это единственное, что связывает меня с прошлым», — отметила Бородина.

Сама Ксюша строит отношения с блогером Николаем Сердюковым, с которым она познакомилась на проекте «Последний герой», где он был участником, а она ведущей. У Бородиной также есть дочка Маруся.