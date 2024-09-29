Главный маг СССР вернулся в Россию: как Кашпировский загипнотизировал людей на 6 миллионов рублей

До всех этих ваших «Битв экстрасенсов», Шепсов и Череватых безусловным владыкой людских умов времен перестройки являлся Анатолий Кашпировский. И если вы думали, что мистик давно оставил дела и отправился на эзотерическую пенсию, то глубоко заблуждаетесь. Да, сначала так оно и было, но недавно гипнотизер вернулся в Москву и успешно провел несколько коллективных сеансов.

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Успешно - для своего материального положения. Сообщается, что занимаясь чужой сединой, лишним весом и близорукостью, Кашпировский заработал порядка 6 млн рублей. Как так случилось, что главный маг СССР снова на волне успеха в современной России и чем это чревато, разбиралась Teleprogramma.org.

Возвращение Кашпировского в Россию

Сейчас Анатолию Михайловичу 85 лет. В 1995 году он перебрался в США, где зарабатывал на лечении иммигрантов из стран бывшего СССР. С 2020 года Кашпировский начал проводить «оздоровительные сеансы» на YouTube-канале имени себя. Решение же маэстро снова лично провести в России коллективный сбор было хоть и внезапным, но вполне естественным.