Главный маг СССР вернулся в Россию: как Кашпировский загипнотизировал людей на 6 миллионов рублей

До всех этих ваших «Битв экстрасенсов», Шепсов и Череватых безусловным владыкой людских умов времен перестройки являлся Анатолий Кашпировский. И если вы думали, что мистик давно оставил дела и отправился на эзотерическую пенсию, то глубоко заблуждаетесь. Да, сначала так оно и было, но недавно гипнотизер вернулся в Москву и успешно провел несколько коллективных сеансов.
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Успешно - для своего материального положения. Сообщается, что занимаясь чужой сединой, лишним весом и близорукостью, Кашпировский заработал порядка 6 млн рублей. Как так случилось, что главный маг СССР снова на волне успеха в современной России и чем это чревато, разбиралась Teleprogramma.org.
Возвращение Кашпировского в Россию
Сейчас Анатолию Михайловичу 85 лет. В 1995 году он перебрался в США, где зарабатывал на лечении иммигрантов из стран бывшего СССР. С 2020 года Кашпировский начал проводить «оздоровительные сеансы» на YouTube-канале имени себя. Решение же маэстро снова лично провести в России коллективный сбор было хоть и внезапным, но вполне естественным.
Дело в том, что с 2007 года на российских телеэкранах запустилось шоу «Битва экстрасенсов», которое моментально приковало к себе внимание всех любителей потустронщины. Учитывая, что реалити идет до сих пор - спрос на решение проблем с помощью магии у населения и не думает падать.
Эта стабильность, по всей вероятности, вдохновила великого гипнотизера на камбек. Помимо заманчивой перспективы напомнить о себе, у Кашпировского появилась возможность неплохо подзаработать. Ценник в 2024 году он назначил от 3 500 до 9 000 рублей за встречу. За индивидуальный прием пришлось платить 25 000 рублей. При этом нужно было учитывать, что для решения проблем одного раза как правило недостаточно.
Что происходит на сеансах Кашпировского в 2024 году
Современные поклонники Кашпировского на московские сходки вооружались не только верой в лучшее, но и смартфонами. Поэтому сейчас по Сети гуляют тайно записанные ролики, где видны и слышны некоторые действия главного мага СССР. А это очень любопытно.
Выяснилось, что примерно одинаково у Анатолия Михайловича происходят заговоры от седины, онкологии, бесплодия и лишнего веса. Разговор и манипуляции - и на пол, в толпу из 20 человек. Чтобы человек похудел, Кашпировский «подкрепляет невидимые ключи и ввинчивает гайки», а чтобы не шалило сердечко - нужно «набрать невидимую высоту».
Иначе обстоит работа с проблемным зрением. По методу Кашпировского от близорукости, дальнозоркости и катаракты помогает песня Александра Малинина «Ночь светла», если слушать ее пять минут с закрытыми глазами.
Несмотря на методы и перерыв в карьере, аудитория Кашпировского внушает. На одну из первых встреч в Москве пришло около 300 человек. В основном это - люди за 40 лет из регионов. Билеты раскупают заранее, так что проморгать маэстро очень даже просто.
Поклонники Кашпировского. Фото: Global Look Press
Игры с налоговой
Единственное, где продуманный маг сплоховал, так это в отчетах о доходе с такого аншлага. В Сети посчитали, что за четыре дня сеансов выручка Кашпировского составила примерно 6 млн рублей. И вместо того, чтобы отчитаться перед налоговой, он анонсировал новые мероприятия в Санкт-Петербурге.
Как выяснил SHOT, никакого магического бизнеса за магом не числится. На его супруге и главной ассистентке 65-летней Гулизар Чалбашовой - тоже ничего. Из этого становится ясно, почему больше всего Кашпировский ценит донаты наличкой.
Еще один современный источник дохода Кашпировского - это свой мерч. Он продает заряженную волшебную соль, диски с сеансами, книжки с афоризмами, свои фоточки и даже свои песни. За это добро можно расплатиться переводом на карточку.
При всем при этом - к бабке не ходи, Кашпировского может ждать кармический бумеранг. Блиновская, Ивлеева и прочие любители делать деньги из воздуха не дадут соврать, что налоговая не дремлет. И никакой гипноз ФНС абсолютно не страшен.
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