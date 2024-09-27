Брежнева накинула оверсайз, беременная Жукова подчеркнула живот, а Синицына щегольнула без белья: в каких нарядах появлялись звезды на этой неделе

Осень — для каждой модницы своя. Кто-то уже с нетерпением ждет холодов, чтобы облачиться в стильное пальто, кто-то до сих пор ищет возможности демонстрировать плечи и оголенные руки. Однако определенный тренд этого сезона все же вырисовывается.

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Рубашки и плоский ход — вот, что сейчас показывают многие селебрити в своих соцсетях. И это красавицы, которые, кажется, не снимают каблуки круглосуточно. Но простота и непринужденность — это именно то, что хочется видеть этой осенью.

Телеведущая Ксения Бородина постоянно в деловых разъездах. Она совмещает в себе несколько ролей — матери двоих детей, влюбленной женщины и человека в непрерывном саморазвитии. Поэтому совсем легкий джемпер с коротким рукавом на случай теплого солнца, ветровка в машине — если вдруг похолодает. А комфортная рубашка и штаны с мокасинами (мечта любой женщины) — для формальной обстановки, в которой придется провести достаточно длительное время.