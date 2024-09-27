Брежнева накинула оверсайз, беременная Жукова подчеркнула живот, а Синицына щегольнула без белья: в каких нарядах появлялись звезды на этой неделе

Осень — для каждой модницы своя. Кто-то уже с нетерпением ждет холодов, чтобы облачиться в стильное пальто, кто-то до сих пор ищет возможности демонстрировать плечи и оголенные руки. Однако определенный тренд этого сезона все же вырисовывается.
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Рубашки и плоский ход — вот, что сейчас показывают многие селебрити в своих соцсетях. И это красавицы, которые, кажется, не снимают каблуки круглосуточно. Но простота и непринужденность — это именно то, что хочется видеть этой осенью.
Ксения Бородина
Телеведущая Ксения Бородина постоянно в деловых разъездах. Она совмещает в себе несколько ролей — матери двоих детей, влюбленной женщины и человека в непрерывном саморазвитии. Поэтому совсем легкий джемпер с коротким рукавом на случай теплого солнца, ветровка в машине — если вдруг похолодает. А комфортная рубашка и штаны с мокасинами (мечта любой женщины) — для формальной обстановки, в которой придется провести достаточно длительное время.
Ксения Бородина. Фото: соцсети
Софья Синицына
После того, как Софью Синицыну назвали новой пассией Федора Бондарчука, внимание к актрисе резко возросло. А 29-летняя красавица и не против — в своем блоге она регулярно постит и себя, и свои передвижения. Софья из тех, что до сих пор предпочитает оголять руки и акцентировать зону декольте.
Софья Синицына. Фото: соцсети
В случае, если надо утеплиться, Синицына накинет на себя кофточку невероятной мягкости, но только если это не людное место.
Анастасия Решетова
Еще одна названная разлучница, Анастасия Решетова, вышла в свет максимально на тренде — в рубашке и без каблуков. Она посетила арт-мероприятие, для которого выбрала абсолютно некричащий аутфит. Белая рубашка, шорты-бермуды на ремне и брендовые туфли на плоском ходу. Прекрасный универсальный лук, подходящий практически для любого выхода из дома.
Анастасия Решетова. Фото: соцсети
Дарья Жукова
Плоских ход, но уже совсем по иным соображениям выбрала и Дарья Жукова. Бывшая жена Романа Абрамовича сейчас глубоко беременна. Она носит под сердцем третьего ребенка (помимо Филиппа и Виктории) от греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III, который является ее вторым мужем. Для самой Дарьи это пятый малыш. Российскому олигарху она подарила сына и дочь.
Дарья Жукова. Фото: соцсети
Беременность на позднем сроке — это только лишний повод подчеркнуть плавные линии женского тела. Жукова выбрала облегающее платье в пол трендового оттенка с изысканно оформленным декольте.
Наталья Подольская
А вот супруга Владимира Преснякова, от которой последнее время поклонники только и ждут новой беременности, развлекается иначе. Она дефилирует перед зеркалом в аутфитах, выбирая идеальный для осени. Модный юбочный костюм из кожи или лавандовое платье-бандо с экстремально длинными рукавами? Чего тут думать? Надо брать все!
Наталья Подольская. Фото: соцсети
Вера Брежнева
Бывшая супруга Константина Меладзе более остальных подготовилась к холодам. Вера Брежнева показала подписчикам свою коллекцию верхней одежды, где каждое изделие представляет собой воплощение эстетического вкуса. Пока же певица разгуливает в своем любимом аутфите — накинутом на плечи оверсайзном пиджаке.
Вера Брежнева. Фото: соцсети
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