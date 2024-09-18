Гарри и Лизе — 11 лет! Как эмигрировавшие дети Пугачевой умудрились избежать хейта, который льется на их родителей

Лиза и Гарри Галкин ы — уже одиннадцатилетки ! Звездные двойняшки — настоящий феномен российского сплетнического сообщества. Что бы ни вытворяли их папа и мама, эти детки не теряют любовь и восхищение публики. И это абсолютно заслуженно. Добродушные, открытые и харизматичные — казалось бы, Гарри и Лиза не меняются в характере с годами. Несмотря на определенные сложности в судьбе.

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