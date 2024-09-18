Гарри и Лизе — 11 лет! Как эмигрировавшие дети Пугачевой умудрились избежать хейта, который льется на их родителей
Алла Пугачева с мужем и детьми. Фото: соцсети иноагента Максима Галкина*
Кажется, что поклонники еще больше прониклись чувствами к двойняшкам, хотя их уже два года как нет в стране.
Лиза и Гарри Галкины — уже одиннадцатилетки! Звездные двойняшки — настоящий феномен российского сплетнического сообщества. Что бы ни вытворяли их папа и мама, эти детки не теряют любовь и восхищение публики. И это абсолютно заслуженно. Добродушные, открытые и харизматичные — казалось бы, Гарри и Лиза не меняются в характере с годами. Несмотря на определенные сложности в судьбе.
Жизнь детей Аллы Пугачевой разделилась на до и после в 2022 году. Тогда их родители приняли решение об эмиграции, и на тот момент восьмилетки были вынуждены стоически это принять. Хотя даже в таком возрасте это непросто — отказаться пришлось от любимой школы, друзей и проживания в самом обсуждаемом замке России. Teleprogramma.org поздравляет Лизу и Гарри с днем рождения и вспоминает, как ребята пережили тяжелые для семьи времена.
В начале весны 2022 года Алла Пугачева с детьми спешно покинула страну. Учитывая, что она отправилась в Израиль вслед за мужем, поклонники и хейтеры звездного семейства заподозрили, что на родину они больше не вернутся. Однако Примадонна всех заверила, что школу будущим третьеклашкам никто не отменял и к осени Лиза и Гарри будут на месте.
Несмотря на несколько месяцев отсутствия в стране, двойняшки все-таки предстали на линейке Первой московской гимназии в деревне Липки, где и учились прежде. Но как только поклонники успокоились, Пугачева забрала документы наследников из учебного заведения и снова увезла их из страны (29 сентября 2022 года) — на этот раз с концами.
Было ли это спланированное для россиян шоу или все действительно изменилось в последний момент — Алла Борисовна никому никогда не расскажет. Но вопросики у поклонников остались. Знали ли дети о том, что идут в школу на три недели? Всем хотелось бы верить, что нет. Иначе они — слишком хорошие актеры.
Гарри и Лиза Галкины на школьной линейке в 2022 году. Фото: соцсети
Жизнь Лизы и Гарри в эмиграции
В девять лет Лиза и Гарри столкнулись с трудностями жизни в новой стране: новый дом, новая школа и вечно разъезжающий по гастролям отец. Конечно, обеспеченные родители сделали все, чтобы дети восприняли вынужденные изменения как занятную игру, однако в Сети все больше нарастало волнение относительно того, как все это скажется на неокрепшей юной психике.
Несмотря на то, что признанный в России иноагентом Максим Галкин* изо всех сил постил жизнеутверждающий контент, враждебно настроенные комментаторы в каждом новом фото и видео выискивали и находили детали, указывающие на то, что семья бедствует (по своим меркам, естественно). Ну а поклонники исправно делали свое дело — восхищались всем, чем только можно восхищаться.
Особенно им нравилось то, что отец Гарри и Лизы (главный блогер семейства) одно время увлекся коллажами и стал воссоздавать с детьми сценки из прошлого. Возможно, так он пытался сохранить связь с прошлым, которого лишил своих наследников. А может, это просто было забавно на тот момент.
В одиннадцать лет дети обычно уже не те наивные очаровашки, которые сражают наповал своей непосредственностью. Они начинают брать другим — своими рассуждениями и достижениями. Будет ли возможность у поклонников Примадонны за этим наблюдать — неизвестно. Лиза и Гарри все реже появляются в блоге у папы, возможно, из-за очередной неопределенности в жизни.
Ведь и в этом году двойняшки не пошли в сентябре в школу — уже в Израиле. Они с отцом и матерью переезжают то в Латвию, то на Кипр. И это серьезно беспокоит интернет-пользователей. Настолько, что ни призывают лишить кочующих Галкина* и Пугачеву родительских прав.
При всем при этом злобных комментариев в адрес этих звездных детей как не было, так и нет. Комментаторы скорее испытывают жалость к тому, что у них есть все в этой жизни, кроме стабильности. Тем временем Лиза и Гарри потихоньку приближаются к переходному периоду, и не исключено, что весь хейт у них — еще впереди. Но мы надеемся, что нет.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.