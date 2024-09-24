Выросла адекватной, несмотря на все усилия матери: что успела пережить Ариадна Волочкова к своим 19 лет

23 сентября Ариадна Волочкова отпраздновала свое 19-летие. Единственная дочь когда-то знаменитой балерины, а теперь заядлой скандалистки только недавно миновала период жизни, когда не могла самостоятельно принимать важные решения и была вынужденная подчиняться воле родителей. Сложность ее ситуации заключалась в том, что папа и мама всю ее сознательную жизнь были и в разводе, и в плохих отношениях.

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Но одно дело — конфликтующие «предки», которые используют тебя как средство манипуляции в своих баталиях. И совсем другое — известная мать, которая открыто чудит на всю страну. И если выходки Анастасии Волочковой не страшны ее репутации, то для подростка — это смерти подобные вещи. Teleprogramma.org вспомнила самые громкие конфликты между Ариадной и ее матерью, которые обсуждались в Сети.

Ариадна Волочкова съезжает от Анастасии к отцу

Ариадна вылетела из-под крыла матери, будучи 13-летней школьницей. Перейдя учиться в один из самых престижных лицеев Москвы с экономическим уклоном, она неожиданно сменила и место жительства: переехала к отцу и его новой семье.