Выросла адекватной, несмотря на все усилия матери: что успела пережить Ариадна Волочкова к своим 19 лет

23 сентября Ариадна Волочкова отпраздновала свое 19-летие. Единственная дочь когда-то знаменитой балерины, а теперь заядлой скандалистки только недавно миновала период жизни, когда не могла самостоятельно принимать важные решения и была вынужденная подчиняться воле родителей. Сложность ее ситуации заключалась в том, что папа и мама всю ее сознательную жизнь были и в разводе, и в плохих отношениях.
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Но одно дело — конфликтующие «предки», которые используют тебя как средство манипуляции в своих баталиях. И совсем другое — известная мать, которая открыто чудит на всю страну. И если выходки Анастасии Волочковой не страшны ее репутации, то для подростка — это смерти подобные вещи. Teleprogramma.org вспомнила самые громкие конфликты между Ариадной и ее матерью, которые обсуждались в Сети.
Ариадна Волочкова съезжает от Анастасии к отцу
Ариадна вылетела из-под крыла матери, будучи 13-летней школьницей. Перейдя учиться в один из самых престижных лицеев Москвы с экономическим уклоном, она неожиданно сменила и место жительства: переехала к отцу и его новой семье.
Родители Ариадны развелись, когда ей было три года. Фото: Global Look Press
Анастасия логично объяснила потрясенным подписчикам, что дело тут исключительно в удобстве локации. Но хейтеры отрезвили «королеву шпагатов», уличив ее в том, что она перешла все границы в своих соцсетях. Ходили слухи, чем радостнее Волочкова практиковала раскрепощенность, будучи медийной личностью, тем хуже обстояли дела в жизни ее дочери-подростка.
Например, менять школы Ариадне было не в новинку. Пока ее мать хейтили в Сети, девочка терпела нападки со стороны недоброжелательных одноклассников. Вопрос решался переводом в новое учебное заведение, а не изменением в подходе ведения соцсетей со стороны примы.
Отношения на расстоянии
После того, как у Ариадны начался новый этап в жизни, Анастасии пришлось смириться не только с тем, что ее дочь предпочла разместиться в доме у своего отца Игоря Вдовина, но и с тем, что она поладила с его новой супругой — Еленой Николаевой.
После развода Анастасия Волочкова жаловалась, что отец не уделяет достаточно внимания дочери. Фото: Global Look Press
Это далось ей очень нелегко. Танцовщица регулярно выходила на связь с подписчиками, чтобы объяснить, как на самом деле обстоят дела, но постоянно путалась в показаниях. То она с Ариадной часто видится, то от нее скрывают ее местонахождение. То девочка растет умницей, то вырастила неблагодарную дочь.
Сама Ариадна на программе «Звезды сошлись» рассказала, что решилась на переезд, чтобы не добираться до нового места учебы в течение полутора часов из коттеджного поселка, в котором проживает мать.
Ариадна не позвала эпатажную мать на свой выпускной
Всего год назад Ариадна справляла совершеннолетие. Оно было весьма запоминающимся. По большей части потому, что Анастасия Волочкова не присутствовала на торжественном мероприятии и не смогла промолчать по этому поводу. И это не первое событие в жизни дочери, которое балерина пропустила в том году. Ведь весной девушка окончила лицей, а затем поступила на филологический факультет Высшей школы экономики.
Ариадна Волочкова и Елена Николаева — нынешняя супруга Игоря Вдовина. Фото: Global Look Press
Полная возмущения балерина нашла свое объяснение происходящему. Оно включало в себя уверенность, что своим появлением на выпускном она отвлекла бы внимание на себя. При этом в глазах матери выпускница оказалась предательницей, потому что завидует ее популярности и известности. Позже Анастасия сменила гнев на милость.
Планы на самостоятельную жизнь
Однажды в интервью «Телепрограмме», Анастасия Волочкова предположила, что ее дочь свяжет свою жизнь с Францией.
«Ариша очень увлекается Францией, выучила французский язык, год назад посетила эту страну. Цель дочери — поступить в Сорбонну. Впрочем, окончательно Ариша еще не определилась — возможно, она все же выберет МГИМО. Мне очень нравится, что она такая целеустремленная», — рассуждала тогда танцовщица.
У Ариадны сложились непростые отношения с матерью. Фото: Global Look Press
Но сейчас стало понятно, что ближайшие несколько лет планы на жизнь у Ариадны тесно связаны с Россией. Параллельно с учебой в университете она занимается в школе дубляжа. Периодически она переводит, а также озвучивает иностранные фильмы и мультфильмы. Личную жизнь девушка не афиширует, но, по последним слухам, там все хорошо.
В Сети Ариадна вызывает сплошные симпатии. Девочка, родившаяся с золотой ложкой во рту, которой в детстве дарили лошадь (мечта любого ребенка!), не привлекает к себе лишнего внимания. Она тихо и целеустремленно получает образование, которое поможет ей построить достойную карьеру. И пусть у ее родителей есть связи, которыми они могут воспользоваться в любой момент, Ариадна знает, что такое труд и не рассчитывает по жизни только лишь на возможности папы и мамы.
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