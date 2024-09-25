Участвует в фотосессиях, растет настоящей красавицей и имеет мамин характер: как живет дочь Леры Кудрявцевой Маша

Недавно на фоне постоянных слухов о разводе телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала совместный снимок с 37-летним мужем, хоккеистом Игорем Макаровым и дочерью Машей. Звездная семья побывала в парке «Зарядье» и, похоже, наслаждается обществом друг друга.
А на обратном пути Игорь Макаров включил любимым пассажиркам мелодии из своего плейлиста. Оказалось, что хоккеист любит ретрокомпозции, в частности песню «Там, где клен шумит».
«Старичок», — пошутила в своих соцсетях Лера Кудрявцева, высказываясь о вкусе любимого мужчины, который, кстати, младше ее на 16 лет.
Лера Кудрявцева с мужем и дочерью. Фото: соцсети Леры Кудрявцевой
«Люблю до неба и выше»
А в соцсетях меж тем уже осыпали пару комплиментами. И, разумеется, больше всего хороших слов досталось дочери супругов — Маше Макаровой.
Девочка появилась на свет 13 августа 2018 года в одной из подмосковных клиник.
В программе «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева признавалась, что супруги несколько раз пытались зачать ребенка, но у них ничего не получалось. Тогда они решили прибегнуть к услугам ЭКО. И все случилось!
Теперь же Лера нередко делится с подписчиками кадрами взросления дочери. И, разумеется, приглашает на ее дни рождения друзей Маши. Например, на праздники нередко приходят дети Сергея Лазарева — Аня и Никита.
Как помнят читатели, Кудрявцева и Лазарев встречались на протяжении пяти лет, однако расстались из-за плотного графика, но сохранили теплые, дружеские отношения. Теперь дружат и их дети.
Маша Макарова. Фото: соцсети Леры Кудрявцевой
День рождения и первая профессиональная фотосессия
13 августа Маше Макаровой исполнилось шесть лет.
«Сегодня нам шесть лет. Люблю до неба и выше!» — написала Лера Кудрявцева у себя в соцсетях.
В этом году день рождения Марии прошел в Болгарии. Специально для дочери телеведущая заказала несколько композиций из воздушных шаров и пакет с подарками.
А в прошлом году по случаю пятилетия Мария приняла участие в своей первой профессиональной фотосессии.
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Лера Кудрявцева с дочкой. Фото: соцсети Леры Кудрявцевой
Тогда Маша надела стильное черное платье с жакетом сверху и пышной юбкой-пачкой. Дополнением к образу девочки стали высокие сапоги.
Девочка удивила пользователей Сети и своей дисциплиной. Она не капризничала, а с нетерпением ждала, когда стилисты закончат свою работу над ее образом. Видимо, характером пошла в звездную маму!
Напомним, у Леры Кудрявцевой еще есть сын Жан, 1990 года рождения. Он появился на свет в браке Кудрявцевой с гитаристом группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком.
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