Участвует в фотосессиях, растет настоящей красавицей и имеет мамин характер: как живет дочь Леры Кудрявцевой Маша

«Люблю до неба и выше»

А в соцсетях меж тем уже осыпали пару комплиментами. И, разумеется, больше всего хороших слов досталось дочери супругов — Маше Макаровой.

Девочка появилась на свет 13 августа 2018 года в одной из подмосковных клиник.

В программе «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева признавалась, что супруги несколько раз пытались зачать ребенка, но у них ничего не получалось. Тогда они решили прибегнуть к услугам ЭКО. И все случилось!

Теперь же Лера нередко делится с подписчиками кадрами взросления дочери. И, разумеется, приглашает на ее дни рождения друзей Маши. Например, на праздники нередко приходят дети Сергея Лазарева — Аня и Никита.

Как помнят читатели, Кудрявцева и Лазарев встречались на протяжении пяти лет, однако расстались из-за плотного графика, но сохранили теплые, дружеские отношения. Теперь дружат и их дети.