Любовь Успенская обратилась к Киркорову, отсудив у него почти 100 тысяч рублей: «Ну что, Филя, шах и мат!»

Филипп Киркоров порой оказывается в центре скандалов. Примечательно, что он недавно стал судиться с Любовью Успенской. Они подали иски друг на друга. Исполнительница шансона потребовала 10 миллионов рублей за то, что в интервью коллега назвал ее «попрошайкой». Она сочла, что это клевета и оскорбление. Король отечественной эстрады в свою очередь был недоволен тем, что Любовь Залмановна стала утверждать, что он не любит женщин и плохо о них говорит.

Накануне состоялся очередной суд, который выиграла Успенская. Суд обязал Киркорова выплатить ей 90 тысяч рублей и принести извинения за свои слова.

К слову, иск исполнителя хита «Цвет настроения синий» тоже был удовлетворен, поэтому царица шансона ему должна выплатить 280 тысяч рублей. Но в новом обращении певица пояснила, что на самом деле ее попросили выплатить всего 70 тысяч рублей.

«Ну что, Филя, шах и мат! Я выиграла суд против Киркорова по делу о «попрошайке». Суд постановил взыскать с ответчика 90 тысяч рублей морального вреда, что на 20 тысяч больше, чем в его иске ко мне по «женоненавистнику», а также опровергнуть эти порочащие меня слова в своих социальных сетях. Для меня принципиальное и показательное значение имеет то, что честь и достоинство Киркорова оценили ниже, чем мои», — высказалась звезда.

Она подчеркнула, что довольна таким исходом, и поблагодарила своего адвоката. Также певица отметила, что обычно не вступает в конфликты, но всегда будет отстаивать свою честь, если ее кто-то заденет.