Экс-возлюбленный Бородиной Терехин обижен на нее: «Коммуникации так и не случилось»

Михаил Терехин и Ксения Бородина. Фото: соцсети Ксении Бородиной

Михаил Терехин дал понять, что хотел бы быть в сфере интересов телеведущей Ксении Бородиной.

Бывший избранник телеведущей Ксении Бородиной адвокат Михаил Терехин сообщил, что уязвлен игнорированием своей персоны со стороны знаменитости.

Ксения Бородина не обращает ну никакого внимания на своего экс-бойфренда, с которым рассталась с десяток лет назад. Михаил Терехин же считает, что она обязана его помнить и даже могла бы поздравлять со значимыми событиями в жизни. Как-то, рождение его дочери.

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«Она, сто процентов, знает, что у меня родилась дочь, но какой-то коммуникации так и не случилось. Ксюша, ты должна поздравить меня с рождением дочери! Она же даже не звонила», — пожаловался на поведение Ксении Бородиной Михаил Терехин.

Напомним, Михаил Терехин во второй раз стал отцом в феврале этого года. Избранница Лилия Воронкова подарила ему наследницу. От первого брака у Михаила Терехина есть взрослый сын.

По материалам starhit.ru

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