Экс-возлюбленный Бородиной Терехин обижен на нее: «Коммуникации так и не случилось»

Бывший избранник телеведущей Ксении Бородиной адвокат
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«Она, сто процентов, знает, что у меня родилась дочь, но какой-то коммуникации так и не случилось. Ксюша, ты должна поздравить меня с рождением дочери! Она же даже не звонила», — пожаловался на поведение Ксении Бородиной Михаил Терехин.
Напомним, Михаил Терехин во второй раз стал отцом в феврале этого года. Избранница Лилия Воронкова подарила ему наследницу. От первого брака у Михаила Терехина есть взрослый сын.
По материалам starhit.ru
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