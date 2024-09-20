Экс-возлюбленный Бородиной Терехин обижен на нее: «Коммуникации так и не случилось»

Бывший избранник телеведущей Ксении Бородиной адвокат Михаил Терехин сообщил, что уязвлен игнорированием своей персоны со стороны знаменитости.

Ксения Бородина не обращает ну никакого внимания на своего экс-бойфренда, с которым рассталась с десяток лет назад. Михаил Терехин же считает, что она обязана его помнить и даже могла бы поздравлять со значимыми событиями в жизни. Как-то, рождение его дочери.

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«Она, сто процентов, знает, что у меня родилась дочь, но какой-то коммуникации так и не случилось. Ксюша, ты должна поздравить меня с рождением дочери! Она же даже не звонила», — пожаловался на поведение Ксении Бородиной Михаил Терехин.

Напомним, Михаил Терехин во второй раз стал отцом в феврале этого года. Избранница Лилия Воронкова подарила ему наследницу. От первого брака у Михаила Терехина есть взрослый сын.

По материалам starhit.ru