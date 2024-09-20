Юлия Салибекова довольна песней, которую сочинили поклонники о ней и бывшем муже: «Огонь»

Экс-участница «Дома-2» Юлия Салибекова нашла на просторах Интернета продукт народного творчества, который привел ее в полный восторг. Песню, которая высмеивает ее бывшего мужа Тиграна Салибекова , и клип на нее, Юлия Салибекова разместила на своей страничке в соцсети.

«Тигран скучает вновь по Юле Не потому, что любит он ее, Халява была, словно свет в окне, Без нее остался он на дне. Новая жена его ругает Обеспечивать не хочет», — поется в песне.

Юлия Салибекова поблагодарила поклонников за поддержку и отметила, что все сделано ими очень талантливо.

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«Моя непростая ситуация подвигла людей на создание песни и даже клипа! Я не со зла это выставляю, а с юмором и удивлением тому, насколько мои подписчики и просто люди — талантливы. Ситуация — печаль, а песенка — огонь», — написала в соцсети Юлия Салибекова .