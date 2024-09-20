Юлия Салибекова довольна песней, которую сочинили поклонники о ней и бывшем муже: «Огонь»

Юлия Салибекова с двумя старшими сыновьями от Тиграна Салибекова. Фото: соцсети Юлии Салибековой

Поклонники Юлии Салибековой высмеяли ее бывшего мужа Тиграна Салибекова, который после развода с ней сбежал на «Дом-2».

Экс-участница «Дома-2» Юлия Салибекова нашла на просторах Интернета продукт народного творчества, который привел ее в полный восторг. Песню, которая высмеивает ее бывшего мужа Тиграна Салибекова, и клип на нее, Юлия Салибекова разместила на своей страничке в соцсети.

«Тигран скучает вновь по Юле

Не потому, что любит он ее,

Халява была, словно свет в окне,

Без нее остался он на дне.

Новая жена его ругает

Обеспечивать не хочет», — поется в песне.

Юлия Салибекова поблагодарила поклонников за поддержку и отметила, что все сделано ими очень талантливо.

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«Моя непростая ситуация подвигла людей на создание песни и даже клипа! Я не со зла это выставляю, а с юмором и удивлением тому, насколько мои подписчики и просто люди — талантливы. Ситуация — печаль, а песенка — огонь», — написала в соцсети Юлия Салибекова.

Напомним, после развода с Юлией Салибековой Тигран Салибеков подался на «Дом-2». На проекте через некоторое время он женился на Виктории Лысковец. В мае у пары родился сын Леон. С тремя сыновьями от брака с Юлией Салибековой Тигран Салибеков не общается.

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