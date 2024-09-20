Оксана Федорова — о присвоении ей звания заслуженной артистки РФ: «Оценили мой труд»

Известная телеведущая и модель, обладательница титулов «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» Оксана Федорова выразила свою радость и благодарность после получения звания заслуженной артистки России.

В интервью журналистам Оксана Федорова рассказала, что вместе со своей командой ожидала решения после подачи всех необходимых документов, но новость о присвоении звания все равно стала неожиданной и значимой для нее.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Оксана Федорова призналась, что испытывает чувство вдохновения и гордости от полученного звания. Она отметила, что это признание ее труда и усилий, которые она вложила в развитие культуры и искусства в стране.